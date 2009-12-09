

عبدالسلام سامي محمد

الحوار المتمدن-العدد: 5569 - 2017 / 7 / 2 - 03:09

المحور: الادب والفن









في احدى ليالي الشتاء القصيرة الباردة و بينما كان الرجل المتقاعد توا جالس مساء يوم السبت مع زملاءه القدامى في البار مستمتعين بجميل الاحاديث عن حياة ما بعد التقاعد و طعم الخمر المعتق و النبيذ اللذيذ ،، و بعد مرور ساعات من قضاء هذا الوقت الجميل اخرج المذكور ساعته القديمة من معطفه الجلدي الاسود المعلق على الكرسي الخشبي الذي كان يقعد عليه طول الوقت ،، فأدرك حالا بان الوقت قد مضى بسرعة كبيرة و احس ان عليه الكف عن الشرب و الترجل الى منزله الذي يبعد حوالي نصف ساعة عن البار ،، فإسترخص من زملاءه و ودعهم ،، و ما ان خرج صاحبنا من البار بدأ السماء تمطر من دون رحمة ،، فإستعان بشمسيته التي جلبها معه من البيت و فتحها بسرعة ليحمي جسده الضخم من غضب السماء سالكا نفس الطريق الذي اوصله الى البار ،، و ما ان اقترب من باب المنزل نبهته ذاكرته المخدرة بأنه نسي شيئا ما في البار ،، فوقف في مكانه بعض الوقت و بدأ يفكر و يتحدث مع نفسه بجانب سور الكنيسة القديمة ،، لكنه لم يحصل على الإجابة الصحيحة لذلك السؤال ،، فقرر الرجوع مرة اخرى الى البار بعد قطعه لكل تلك المسافة الكبيرة و في تلك الليلة السوداء الممطرة ،، فوصلته اقدامه المرهقة و بأي حال من الاحوال الى مقربة من مكان البار ،، و في هذه اللحظات تبددت الغيوم من السماء و توقف السماء عن نزول الامطار ،، فوقف الرجل في محله و انظاره موجهة الى الانوار الخفيفة الهادئة المشعة من النوافذ الزجاجية الملونة للبار ،، فأنزل بشمسيته الكبيرة المبللة من فوق رأسه ،، و قام بهزها بقوة بيده اليمنى ،، ثم مد بيده الاخر الى منتصف الشمسية و سحبها باتجاه صدره فأغلقها و وضعها و كالعادة تحت إبطه اليسرى و قصد البار فوصل الى مدخله الرئيسي ،، و ما ان دفع بالباب ليدخل اتاه فجأة ايعاز سريع من الذاكرة ،، فاوقفه في محله و عيناه متجهان صوب قدميه المبللتين ببرد الشتاء ،، و تذكر ان الشيء الذي اتى به مرة ثانية و في هذا الوقت البارد المتأخر من الليل ،، ما كان الا تلك الشمسية الكبيرة التي وضعها قبل لحظات تحت ابطه العفن .