أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبدالسلام سامي محمد - خيانة الذاكرة !!


اخر الافلام











المزيد.....

خيانة الذاكرة !!


عبدالسلام سامي محمد
الحوار المتمدن-العدد: 5569 - 2017 / 7 / 2 - 03:09
المحور: الادب والفن
    


في احدى ليالي الشتاء القصيرة الباردة و بينما كان الرجل المتقاعد توا جالس مساء يوم السبت مع زملاءه القدامى في البار مستمتعين بجميل الاحاديث عن حياة ما بعد التقاعد و طعم الخمر المعتق و النبيذ اللذيذ ،، و بعد مرور ساعات من قضاء هذا الوقت الجميل اخرج المذكور ساعته القديمة من معطفه الجلدي الاسود المعلق على الكرسي الخشبي الذي كان يقعد عليه طول الوقت ،، فأدرك حالا بان الوقت قد مضى بسرعة كبيرة و احس ان عليه الكف عن الشرب و الترجل الى منزله الذي يبعد حوالي نصف ساعة عن البار ،، فإسترخص من زملاءه و ودعهم ،، و ما ان خرج صاحبنا من البار بدأ السماء تمطر من دون رحمة ،، فإستعان بشمسيته التي جلبها معه من البيت و فتحها بسرعة ليحمي جسده الضخم من غضب السماء سالكا نفس الطريق الذي اوصله الى البار ،، و ما ان اقترب من باب المنزل نبهته ذاكرته المخدرة بأنه نسي شيئا ما في البار ،، فوقف في مكانه بعض الوقت و بدأ يفكر و يتحدث مع نفسه بجانب سور الكنيسة القديمة ،، لكنه لم يحصل على الإجابة الصحيحة لذلك السؤال ،، فقرر الرجوع مرة اخرى الى البار بعد قطعه لكل تلك المسافة الكبيرة و في تلك الليلة السوداء الممطرة ،، فوصلته اقدامه المرهقة و بأي حال من الاحوال الى مقربة من مكان البار ،، و في هذه اللحظات تبددت الغيوم من السماء و توقف السماء عن نزول الامطار ،، فوقف الرجل في محله و انظاره موجهة الى الانوار الخفيفة الهادئة المشعة من النوافذ الزجاجية الملونة للبار ،، فأنزل بشمسيته الكبيرة المبللة من فوق رأسه ،، و قام بهزها بقوة بيده اليمنى ،، ثم مد بيده الاخر الى منتصف الشمسية و سحبها باتجاه صدره فأغلقها و وضعها و كالعادة تحت إبطه اليسرى و قصد البار فوصل الى مدخله الرئيسي ،، و ما ان دفع بالباب ليدخل اتاه فجأة ايعاز سريع من الذاكرة ،، فاوقفه في محله و عيناه متجهان صوب قدميه المبللتين ببرد الشتاء ،، و تذكر ان الشيء الذي اتى به مرة ثانية و في هذا الوقت البارد المتأخر من الليل ،، ما كان الا تلك الشمسية الكبيرة التي وضعها قبل لحظات تحت ابطه العفن .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عبدالسلام سامي محمد

إجمالي القراءات: 176,686
المقالات المنشورة: 108
- هذه مبادئنا !!
- عقولنا مزنجرة !!
- الفرق بين المليارديرية !!.
- اياكم و الدفاع عن النفس !!
- الدين و الأيمان !!.
- من نحن !!
- لعلهم يفيقون أو يستيقظون !!
- كم اشفق عليك يا نيوتن !!
- هم و نحن !!
- بصدد تواجد القوات الطركية في اقليم كوردستان !!
- خلص حالك من استغلال الاحزاب !!
- بمناسبة مرور 100 عام على معاهدة التجزئة و التقسيم !!
- طركيا و حكومة الاقليم
- ثقافة امة القبور !!
- كم نحن بحاجة الى قيم جديدة !!
- قيادات الأقليم و اللعب في الوقت الضائع !!
- نظرة الشباب الشرقي المتطرف جنسيا إلى الغرب !!
- نظرة سريعة و موجزة عن الاقليم !!
- المسلمون .. احترموا ديننا لعنكم الله !!
- حذاري من خطب الملالي

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- العثماني:200 طلب عروض أعلنت لتنفييذ مشاريع بالريف
- العثماني: أحيي سكان الحسيمة السلميين وأحيي رجال الأمن
- شاعر عراقي يحصل على الميثاق الازرق بمسابقة شعرية في صربيا
- معلومات لا تعرفها عن الفنانة المصرية غادة عبد الرازق
- -قرطاج- يحتفي بالموسيقى التونسية في عيدها الـ60
- اتحاد كتاب المغرب يعتزم تأسيس فرع جديد بباريس
- مسرحية الجدة العيون السوداء
- المنظمة الطلابية للحزب الشيوعي العراقي تزور الشاعر عريان الس ...
- فاسيرمان: الهجوم الكيميائي الجديد سيكون مسرحية محبوكة جيدا
- إلغاء مهرجان مراكش السينمائي بسبب شركة فرنسية

المزيد.....
كتب ودراسات
- أسس الإبداع الفني عند دوستويفسكي / شاهر أحمد نصر
- خربشات / د.رياض حسن محرم
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,372,471
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبدالسلام سامي محمد - خيانة الذاكرة !!