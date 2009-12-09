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تتفتُ وفراً...


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 16:58
المحور: الادب والفن
    


تتفتت وَفَراً
تخترقُ نحو الأعلى.
أدرك أني أهمس في قطبيها
كلمات حمقى،
وأجنحة سوداء
تتصيد ظلام غابتها..
تمارس جنوبا مجهول
وشمالا شديد الوحشة.
وبضيق تلوذ بعيداً
ترتشفُ بعض غصة
من ريق قهوتها.
ومثل فرس ضامرة
حين تقرأ روحي،
تتدلى من مطر ساخن،
تُسقّطُ دمعتين من غبار
تختلط برائحة الشوط الآخر،
ثم تختفي تحت قباب أطوارها
دون ضجيج.





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يعقوب زامل الربيعي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - تتفتُ وفراً...