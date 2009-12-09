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أسماء لا تُسمّى .!!


رائد عمر العيدروسي
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 14:52
المحور: الادب والفن
    


أسماءٌ لا تُسمّى .!!
رائد عمر العيدروسي
أجده كمثار دهشةٍ او استغرابٍ " بالنسبةِ لي على الأقل " , أن لا توجد فتاةٌ أسمها – بابل – او حتى شخص بهذا الأسم , وحتى لقب لعائلة او عشيرة " وربما يوجد ذلك ولم يبلغ مسامعي " واذا كان كذلك فهي حالةٌ فرديّة غير منتشرة , بينما التسمية مستخدمة عبر الفنانة المصرية " سهير البابلي " . وما يثير استغرابي ايضا أنّ مئات الآلاف المؤلفة او اكثر من القاب العوائل في العراق تنتسب الى اسماء محافظاتٍ ومدنٍ كثيرة , ومن الأمثلة لذلك " مهدي الكربلائي , راجي التكريتي , عارف البصري , سعدي الحلّي , الشاعر ابن يوسف الموصلي – الذي تنبأ بظهور داعش عبر قصيدة كتبها في سنة 745 هجرية "والأمر مسحوب لمدنٍ أخرى .
بهذا الصدد ايضا لم اسمع بلقب عائلة او عشيرة او أسم لفتاة ينتسب لمدينة " الفاو " العريقة وهي منفذ العراق الى الخليج , وتضاعفت شهرتها في معركة الفاو في عام 1988 , وكذلك الأمر بالنسبةِ الى مدينة الكوت , فلا لقبٌ من الألقاب يسمى " الكوتي " .!
تساءلتُ ذاتَ مرّةٍ " كتابةً " في أحد المواقع الألكترونية , لماذا بعض العوائل تسمي ابنها " قابيل " بينما هو الذي قتل " هابيل " والذي لا يسمى أحدٌ بأسمه .! واستشهد ايضاً بأسم الممثل المصري " صلاح قابيل " الذي اعتزل الفن منذ اوقاتٍ طوال , ولعلّه من المفيد الإشارة أنّ أسماء السيدين " قابيل وهابيل " باللغة الأنكليزية هي : CAIN & ABEL .
وجديرٌ بالذكر أنّ هنالك العديد من الألقاب في الدول العربية , منسوبة اسماؤها الى مدنٍ عراقية مختلفة , لذا نسأل العوائل الكريمة الرأفة والرحمة في تسمية ابنائها وبناتها بأسماءٍ ذاتَ صلةٍ ببابل والكوت والفاو , على الأقل .!





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رائد عمر العيدروسي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائد عمر العيدروسي - أسماء لا تُسمّى .!!