

يوسف حمك

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 14:48

المحور: ملف فكري وسياسي واجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة









هل المرأة ناكرةٌ للجميل ؟ .



لست من الناقمين على المرأة ، كما لست من الذين يعتبرونها لقمةً سائغةً ، أو ممن يهضمون حقوقها .

تطرقت إلى هذا الموضوع ( نكران المرأة للجميل ) الذي ربما فيه غبنٌ لها ، أو لعله يحتوي في طياته نصف الحقيقة .



يعرف القاصي و الداني أن الاستغناء عن مساعدة الآخرين – في الصغر و الكبر على السواء – محالٌ ، و الاعتماد على الذات في صغائر الأمور و كبائرها ليست من صفات العباد .

فكلنا – ذكراً أو أنثى – نمد يد المساندة لغيرنا ، و الرشد لضالتنا ، لاستحالة استمرارية الحياة بالاقتصار على الذات .

و لا يخفى عليكم أن النفوس الكريمة لذوي الفضل عليها وفيةٌ ، و لإسداء الأفعال الحميدة إليها نبيلةٌ ، و لصنائع المعروف لها شكورةٌ ودودةٌ .

كما أن هذه النفوس بسخائها تكسب النفوس ، و على القلوب تهيمن بلطفٍ و وداعةٍ .



أما أن تتلقى نفعاً من غيرك و تنكره فذلك لؤمٌ ، و من يهبك نعمةً تجحدها فذلك لفضله نكرانٌ ، و لمعروفه تضييعٌ ، و لحقه تقصيرٌ .

و الأشد سوءاً و فجوراً أن تسند معروفه إلى غيره ، ففي هذا انسلاخٌ تامٌ من القيم النبيلة ، و اقتلاعٌ كاملٌ لجذور الإنسانية .



إلا أن الرسول قد حصر هذا النكران في دهاليز ذات المرأة ، و بفارقٍ كبيرٍ على الرجل .

فلم يكتفي بذلك ، بل عاقبها بأن جعلها حطباً تلتهمه نيران الجحيم ، و للهيبها وقوداً .....

فقد ورد في الصحيحين ( مسلم و البخاري) عن ابن عباس : عن الرسول قال : (( إني رأيت الجنة ، فتناولت عنقوداً لو أصبته لأكلتم منه ، ما بقيت الدنيا ، و رأيت النار فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع ، و رأيت أكثر أهلها النساء . قالوا : بم يا رسول الله ؟ قال: بكفرهن . قيل : يكفرن الله ؟ قال : يكفرن العشير ، و يكفرن الإحسان . و لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئاً قالت : ما رأيت منك خيراً قط .))



و ها هو المعتمد بن عباد يساند النبي من خلال تجربته الزوجية .

فقد قيل : إن اعتماد الرميكية – زوجة ابن عباد – أعجبت يوماً بفلاحات يمشين في الطين ، و ينشدن بنشاطٍ و فرحٍ و حيويةٍ . فاشتهت المشي في الطين ، حيث أمر زوجها المعتمد أن يصنع لها طيناً من الطيب و المسك و الكافور و ماء الورد ، و وضعت على هيئة عجينٍ ، حتى بدى كالطين ساحة القصر ، فخاضته مع جواريها .

و حدث أن غاضبها زوجها المعتمد ذات يومٍ ، فأقسمت أنها لم تر منه خيراً قط . فقال لها : ( و لا يوم الطين . ) .

و جرى هذا القول مثلاً للمرأة التي تنكر فضل زوجها عليها ، و تجحد الإحسان .



أنأى بنفسي عن شن هجومٍ على المرأة ، أو أن أشارك في خوض معارك حامية الوطيس عليها ، فربما استخلاص تجربةٍ شخصيةٍ و تعميمها على كافة النساء غبنٌ لهن و مغالطةٌ ، أو فيها الكثير من الصواب .