

رائد عمر العيدروسي

الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 7 - 00:04

المحور: الادب والفن









كلماتٌ و كلمات .!

رائد عمر العيدروسي

في حديثي معها , وبتفاصيلٍ عنها , قلتُ لها :

أسحبُ كلّ كلامي عنِ الغرامِ .! , فوجئتْ الفتاة المغرومة بالغرامِ , ابلغتها : في أبعادِ حديثي عن الغرامِ , لمْ ارمز للحبّ والغرامِ , انا أشرتُ عن الغرامِ , اي سعرَ الغرامِ من الفضّةِ والذهبِ , فبعضُ الكلامِ من فضّةٍ وبعضهُ منْ ذهبِ , وبمعنىً مزدوج المعنى , فانا لا انتمي لإيِّ مذهبِ , حتى لو كان منَ الماسِ والذهبِ , فأذهبي , فقصائدي لا تضعُ في " جِيدِها حبلاً من ذهبِ " .!