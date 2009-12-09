أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الصحافة والاعلام - رابح عبد القادر فطيمي - غياب الإرادة السياسية


اخر الافلام











المزيد.....

غياب الإرادة السياسية


رابح عبد القادر فطيمي
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 13:19
المحور: الصحافة والاعلام
    


الحياة السياسية في الجزائر تستمر في الركود ،وبتالي يبقى الوضع على حاله ،وطن منهار ثقافيا سياسيا اقتصاديا الى ذلك الحين .هل هناك من يوقف استمرار هذا لانهيار ؟ مع الأخذ بعبن لاعتبار تصور لأزمة معدوم لدى السلطة ومن يشاركها في صنع القرار من أشباه المعارضين ولو كان هناك نية في لإصلاح والتغير للخروج من الازمة وأغلبه من مخلفات التسعينيات القرن الماضي لما بقي الوضع على حاله والأزمة تتعمق ،الوضع يزداد سوءا من سنة الى أخرى اخرى والمواطن يتساءل الى أين ؟والى متى ؟صحيح أنّ المواطن يعرف الطريق الى الخلاص الاّ أنّ هناك الكثير من يريد استمرار الوضع كونه مستفيد وهذه الطفيليات عطلت لإصلاح وبددت الاموال التي يمكن أن تذهب الى صناديق التنمية .كمية أموال دخلت الى خزينة الدولة في السنوات الأخيرة الكل قدرها ببلايين الدولارات لم تستغل في الخدمة العامة بددت كأنها لم تكن او كأنها حلم وتبخر الا انها للأسف حقيقة ملموسة وهذا وغيره يزيدنا إحباطا بأنّ الغد المشرق لازال بعيدا في ضل الذهنية الحالية. وغياب كلي الى مشروع تغيّر يخرجنا مما نحن فيه .كان يمكن لكل من شارك في السلطة منذ التسعينيات أن يبدأ بحل الازمة التي جلبت لنا الخراب والمتسبب للخراب الاّ أننا رأينا أنّ المشاركين وهم بتأكيد مسؤولون لما آلت اليه البلاد غطوا عن المشاكل الحقيقية وقفزوا عليها وجدوا انفسهم أقل سياسيا و فكريا أن يعالجوا لازمة التي يفترض أن يشارك فيها جميع الشعب بكل فئاته كون لازمة المتولدة تخصنا جميعا وليس مجموعة بعينيها واكتفوا بالمنصب وامتيازاته واعتبروه إنجاز وتحقيق لطموح وتوقفوا عند ذلك الحد ، لذلك تخلوا عن المهمة التي جاءوا من أجلها وأدمنوا على الكرسي ونسوا الشعب ولذلك هذه المرة طلقهم الشعب ولم يعد في حاجة اليهم ذهب وحده يعبر عن مشاكله وهمومه التي بلغت عنان السماء وكأنه بهذه الصيحة يقول انقذوا الجزائر قبل أن تنقذوني .مهما حولنا الهروب الى لأمام فطاقة الشعب معطلة والوطن عاجزعن الإنتاج والمفتاح الشروع في التغير لا ننتظر من الوطن أن يصبح في المقدمة بهذه الوضعية بالمقابل من الخطء التاريخي أن لا تكون دولة مثل الجزائر في المقدمة ونستمر في تبديد طاقتنا التي نمتاز بها عن بقية العالم ستتطور الجزائر فقط حين نريد وتتوفر الإرادة السياسية ولا نخاف من بعضنا





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
رابح عبد القادر فطيمي

إجمالي القراءات: 299,843
المقالات المنشورة: 161
- المأساة في الوطن العربي لماذا؟
- الشعب في الجزئر يريد كوشوفات لا وعود
- الإنتخابات في الجزائر
- آخ..لو يادمشق
- الوطنية المبتذلة
- حان الوقت ان نقلع شوكنا بأيدينا
- ماتوا يحملون سرهم معهم
- محور التعتعة والتأتأة ..وترامب
- لازلنا نحلم بالدولة
- نحن أولى من تركيا وإيران
- علينا أن نكشر كما كشروا
- حلم السوري بالهجرة قديم
- لا ننتظر من ترامب أكثر من انه رئيس أمريكا
- الحل في سوريا لازال بعيدا
- مدينة....انقذوني
- سوريا لسوريين
- أسفكوا الدماء
- تبولوا على جثثهم
- خربشات سورية /1
- فالنبدأ أو نزول

المزيد.....


أخبار عامة
- تركيا توشك على عقد أكبر صفقة تصدير سلاح للسعودية
- للمرة الأولى.. مسيرة -فوج الخالدين- في الكويت
- انفجار قنبلة يدوية في مدينة أوديسا الأوكرانية
- البروفة الأخيرة قبل الاستعراض العسكري لـ -عيد النصر- في موسك ...
- نص المذكرة بشأن إنشاء مناطق لتخفيف حدة التصعيد في سوريا
- العداء الكيني اليود كابشوج أوشك على تحقيق رقم قياسي خيالي
- فرنسا تمنع عارضات الأزياء شديدات النحافة من العمل
- مغردون منقسمون حول #المناطق_الآمنة .. -حل للأزمة أم بداية لت ...
- توأم ملتصق يستعد للالتحاق بالجامعة
- مصر تفتح معبر رفح لعودة العالقين الفلسطينيين

المزيد.....
كتب ودراسات
- پێ-;-شە-;-کی-;-ە-;-ک بۆ-;- زان ... / حبيب مال الله ابراهيم
- مقدمة في علم الاتصال / أ.م.د.حبيب مال الله ابراهيم
- پێ-;-شە-;-کی-;-ە-;-ک بۆ-;- زان ... / حبيب مال الله ابراهيم
- الإعلام والسياسة / حبيب مال الله ابراهيم
- عولمة الاعلام ... مفهومها وطبيعتها / حبيب مال الله ابراهيم
- الطريق الى الكتابة لماذا نكتب؟ ولمن ؟ وكيف ؟ / علي دنيف
- حرية الرأي والتعبير بموجب التشريعات والقوانين العراقية الناف ... / بطرس نباتي
- هل تحولت علوم الإعلام والاتصال في المنطقة العربية إلى ساحة ل ... / بن سالم رشيد
- الصهيونية والوطنية الفلسطينية في مجلة -حيفا- / محمد باسل سليمان
- العدد السادس من مجلة الحرية 2009 / مجلة الحرية

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,365,754
الصفحة الرئيسية - الصحافة والاعلام - رابح عبد القادر فطيمي - غياب الإرادة السياسية