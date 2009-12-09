

محمد محمد فكاك

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 06:42

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









لينينغراد – خريبكة – الجمهورية المغربية الديمقراطية الاشتراكية الشعبية في 05.05.2017.

" في البحث عن ملك مفقود، اسمه محمد السادس الشريد، لم يعد له وجود، ، من عثر عليه فليخبر د.س.تي وأجره على المعبود "

تشي غيفارا ابن الزهراء ابن الزهراء محمد محمد فكاك.

يقول أحد علماء الأعراق الألمان البارزين في عصرنا: الشعب الذي لا بزال يقدس الملك - الأسطورة هوشعب متخلف يعبر عن النظرة السحرية الخرافية الطوطمية الأسطورية البدائية ، فلو وهذا صحيح تماما، فلو لم يكن لدى شعبنا هذه النظرة البدائية البدوية القبلية جدا لما آمن بأن الملك ارتفع إلى السماء،لأنه من الأرواح الإلهية، ولا حق لأحد من الشعب السؤال عن غياب الملك، أو طرح مسألة محاسبة الملك على تغيباته التي يعتبرها البعض لامبررة و مهينة للشعب وعدم التحمل مسؤولية تصريف الشأن العام للدولة والمجتمع.

والسؤال الرئيسي المحرج المحرق: أين المبدأ الذي اعتمده الكلب الأجرب ابن كيران زعيم عصابات الإخوان المجرمين المتسترين بالدين وباسم " حزب العدالة والتنمية" النذالة والسفالة والتعمية" وهذا المبدأ: هو الأجر مقابل العمل، في ترجمة سافرة غادرة لضرب حق الإضراب، واستئصال النقابات ؟ فهل محمد السادس ليس من الطبيعة البشرية الانسانية لكي يعمل ؟ ولماذا لا يقتطع و تقلص ميزانية القصر مادام لم يعد موجودا عاملا نشيطا متحملا المسؤولية ، وتخفيف مصاريفه الباهظة وتوجيهها للتصنيع وإصلاح الزراعة وتحسين التمدرس والصحة والتنمية والتشغيل؟

هكذا هم المنافقون الإخوان المجرمون المزدوجون، أشداء على الطبقة العاملة والفلاحين والنساء والشباب والمعطلين والمحرومين والكادحين والمستغلين، لكن إخوانا رحماء على سرر متقابلين مع الملك المفترس العنصري العرقي الفاشي النيوكولونيالي النيوكومبرادوري الاحتلالي الاستيطاني الاستبدادي الديكتاتوري والطبقات الاستغلالية الاحتكارية الاستعمارية الاسرائيلية الصهيونية الامبريالية الامريكية السعودية الخليجية التركية الأفغانية الباكستانية الرجعية الارهابية؟

فماذا يفعل الملك وزوجه وعبيده وجواريه الخنس الكنس وخدمه وحشمه؟ وماذا ننتظر من ملك لا وطني لاديمقراطي لا شعبي لا إنساني؟ ثم ما الخير في عصابات وكلاب الارهاب الديني الاسلامنجيني سوى تأبيد مجتمع بدائي بدوي قبلي طائفي تسود فيه العلاقات الفاشيستية اللا إنتاجية.؟

لكن أقول لك يا صغير النفس يا ملك هذا الزمن الأغبر ما عبر عنه الشاعر العربي الحطيئة في ذم بعض كبراء القوم على عهد عمر ابن الخطاب:

دع المكارم لا ترحل لبغيتها.. واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي.

تشي غيفارا ابن الزهراء ابن الزهراء محمد محمد فكاك.