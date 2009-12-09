

قحطان محمد صالح الهيتي

الحوار المتمدن-العدد: 5512 - 2017 / 5 / 5 - 23:17

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









لابد لي قبل الدخول في موضوع الطلب، أن أتقدم بالشكر والعرفان الى جميع الدوائر الرسمية في هيت التي باشرت عملها وعملت بإخلاص بعد تحرير المدينة من عصابات داعش الإرهابية، وأخص بالذكر المجلس المحلي والقائمقامية ومجمع المحاكم ودائرة الأحوال المدنية وقسم تربية هيت ومشفى هيت العام والدوائر الصحية وبقية الدوائر الخدمية الأخرى، مع الشكر الجزيل لضباط ومراتب الأجهزة الأمنية، ونتقدم بأسمى آيات المحبة والتقدير الى قوات جيشنا الباسل ممثلة باللواء التاسع والعشرين.

-

والشكر موصول الى مديرية بلدية هيت ودائرة الكهرباء ودائرتي الماء والمجاري للجهود التي بذلوها وما زالوا يبذلوها خدمة لمدينتهم وأهلها بإمكانياتهم الذاتية وقدراتهم المالية المحدودة. وأملنا كبير وثقتنا عالية بأن الجميع مستعد لتقديم المزيد.

-

قد يقول قائل؛ ولٍمَ الشكر وهو واجبهم؟ أجيب نعم إنه الواجب الذي يحتم على الجميع العمل والتضحية من أجله، ولكن أردت أن أعيد ما طلبته قبل شهرين من وزير العدل وهو إعادة فتح أهم ثلاث دوائر في القضاء وهي: دائرة الكاتب العدل، ودائرة التسجيل العقاري، ودائرة التنفيذ، وهذه الدوائر كما هو معلوم ذات أهمية بالغة في حياة أبناء القضاء ونواحيه وقراه.

-

وأهم دائرة في هذه الدوائر الثلاث هي دائرة التنفيذ، وبالأخص ما يتعلق بتنفيذ قرارات المحاكم الخاصة بالنفقة وبحقوق الزوجة، فمنذ ما يزيد على الثلاث سنوات والأمهات المطلقات وأبناؤهن القاصرون ينتظرون الفرج على (باب المحكمة) علهنَّ يستلمن بعض ما يمكن أن يسد عوزهنَّ وحاجة أطفالهنَّ من الملبس والمأكل. وإلا فما فائدة أن تصدر المحاكم قرارات دون تنفيذ؟

-

إن كان عذر وزير العدل وأي مسؤول يؤيده هشاشة الوضع الأمني وخوفهم على موظفي دوائرهم؛ نقول لهم إنهم من أبناء هيت ومن سكنتها؛ فالخوف عليهم غير مبرر لأن ما يصيب أهلنا سيصيبهم. وإن كان العذر عدم وجود مصرف لإيداع المبالغ المستلمة أو صرف الصكوك الواردة الي الدائرة من الدوائر الرسمية؛ فنقول: هناك دوائر في هيت تتعامل بالملايين يوميا وتستلم من الصكوك الكثير، فليس الواردات اليومية لدائرة التنفيذ أكثر من واردات مجمع المحاكم أو دائرة الكهرباء أو البلدية أو المشتقات النفطية.

-

أتوجه باسم أبناء قضاء هيت ونواحيه وقراه الى المسؤولين كافة بأن يولوا الأمر الأهمية اللازمة، وألا يتحججوا بحجج واهية. المطلوب منهم وعلى وجه السرعة إيجاد حل لفتح مصرف الرشيد (سيد المشاكل) من أجل أن تعود الحياة إلى هيت، وعليهم إعادة فتح بقية الدوائر، ونحن بانتظار الجواب ولن نسكت، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس.