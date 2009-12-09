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البطل


عادل عياد
الحوار المتمدن-العدد: 5449 - 2017 / 3 / 3 - 09:51
المحور: الادب والفن
    


البطل مش لازم دايما ً يكون محارب
ولا شايل سنينه على كفه
ولا بيحرك همومه لبعيد
ناحية الحرب
ناحية السلام
ناحية الألم
ولا اللي هو صانع لأحلامه
ولا اللي هو سارق أيامه
البطل !..
مين البطل ؟
إيه البطل ؟؟
يمكن يكون بيزرع الأمل في خطاوي العتمه
يمكن يكون غاوي يعدي الكون في خطوه
يمكن بينسى إزاي الدموع بتسافر
وينسى دايما ً يعبي الشنط صبر ...





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عادل عياد

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