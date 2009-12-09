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قصة قصيرة جدّا - تَوَجُّس


ابراهيم الخزعلي
الحوار المتمدن-العدد: 5449 - 2017 / 3 / 3 - 02:59
المحور: الادب والفن
    


تَوَجُّس

إستيقظ صباحا كعادته ، فرآها ليست كما هي ، كانت تتأمل، مع حزن شفيف يشوبها، فيما الغيوم المدلهمة تحجب السماء تماما، إلاّ فسحة صغيرة تخللت منها الشمس لتبعث رسالة حب صباحية اليها ، وهي تركن في زاوية من النافذة .
شيئا فشيئا راح يدنو منها ، وقبل أن ينحني ليشم عطرها ، إمتدّ قلبه من بين أضلعه اليها ليدرك كنه كآبتها ، فاستشف خلجاتها ، تقول له ، ان عالم غربتك الضيّق الذي يعدّ أنفاسك ، كالأناء الذي أنا صُلبْتُ به ، معزولة عن عالمي الذي ولدتُ فيه ، النهر والشجر والفراشات والفضاء الرّحب ، بينما هو يصغي الى هسيس احاسيسها ، وإذا بصوت ينطلق من داخل القفص المعلق على الجدار قائلا : وأنا كذلك . وساد التأمل جو الغرفة!

الدكتور ابراهيم الخزعلي
موسكو
2.02.2017





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ابراهيم الخزعلي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ابراهيم الخزعلي - قصة قصيرة جدّا - تَوَجُّس