

سليم نصر الرقعي

الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 19:47

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









أحوال الناس بين الكسب المعز والكسب المذل في الدنيا !؟

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السعي لكسب الرزق (المال) على أربعة اصناف :

(1) سعي مشروع وفيه عزة وكرامة للعامل الساعي .

(2) سعي مشروع وفيه ذلة ومهانة ! .

(3) سعي ممنوع وفيه عزة وكرامة !!.

(4) سعي ممنوع وفيه ذلة ومهانة !.

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(1) أما السعي المباح ،قانونا ودينا، الذي فيه عزة وكرامة

فهنا يسلك المرء طريقا حلالا مشروعا لكسب المال الوفير ويكون عمله عملا رفيعا من وجهة نظر اجتماعية كأن يكون تاجرا كبيرا او طبيبا ومهندسا ومحاميا ناجحا ومشهورا وموظفا كبيرا وقديرا في الدولة أو فنانا في الدول التي تحترم الفن وغير ذلك من المهن الرفيعة التي ينظر اليها المجتمع نظرة احترام واكرام واعجاب ! .





(2) وأما السعي المشروع المباح الذي فيه ذلة ومهانة ! .

فهنا يكسب المرء رزقه بطريق حلال ومشروع كالعمل كخادم منزل أو موظف صغير أجير عند غيره ولكنه يتعرض الى الاذلال والمهانة من صاحب العمل فلقمة عيشه حلال مشروعة لكنها مغموسة بالذل والمهانة! ، أو أن طبيعة العمل والمهنة الشاقة وعدد ساعات العمل تجعل المرء مرهقا يعمل كما لو أنه حمار الحرث أو حمار الرحى الذي يتعرض للسياط من صاحبه اذا أبطأ أو توقف ليستريح ، وهو مضطر لممارسة هذا العمل المضني لتحصيل بعض المال ليسد به حاجاته وحاجات العيال الضرورية ، أو ان العمل من وجهة نظر اجتماعية قد يعتبر مهينا ومشينا ووضيعا كنظرة بعض المجتمعات للزبال/الكناس أو للفلاح او لراعي الغنم أو للعامل في الصرف الصحي/المجاري !! .





(3) وأما السعي الممنوع المحرم الذي فيه عزة وكرامة !!.

فالمرء هنا يعمل في طريق محرم شرعا او قانونا ولكن لا يناله اي اذلال ومهانة من هذا العمل فهو مسرور بعمله هذا إما بسبب طبيعة العمل المريحة وأما بما يدره عليه من اموال طائلة وما يترتب عنه من معيشة مريحة ومرفهة كأن يكون مسلما يعمل في مصنع للخمور في بلد يسمح بذلك فيدر هذا المصنع عليه الملايين او يكون منتجا للافلام شبه الاباحبة المرخصةفي دولة ما كما في امريكا او يعمل في نادي للقمار او مصنع مرخص لبيع الدمى الجنسية!، ويعيش في بحبوحة من العيش في عز ودلال ورفاهية كالقطة المخملية بسبب هذا الدخل المالي! .





(4) وأما السعي الحرام والممنوع الذي فيه ذلة ومهانة !.

فالمرء هنا يشتغل في عمل ضد القانون وضد الشريعة ويكسب ماله بصعوبة وعناء مع اذلال ومهانة يمارسه عليه صاحب العمل أو بسبب طبيعة العمل نفسه كمن يعمل في مزرعة او مصنع سري للمخدرات ويتعرض للاهانة والاذلال من أصحاب العمل أو إمرأة تعمل في البغاء في بيت للدعارة وتتعرض للاذلال والضرب والتصرفات المهينة من قبل بعض الزبائن الشاذين ويأمرها صاحب العمل ان تتجمل بالصبر فالزبون دائما على حق! .



فهذه اربعة اصناف من السعي للرزق ،حلالا أو حراما ، دينا وقانونا واخلاقا، وبلا شك ان افضلها هو العمل المشروع/الحلال/المباح العزيز ثم العمل المشروع المرهق والمهين اجتماعيا ولو كان نال صاحبه بعض الذل والارهاق الجسدي المهين فهو يظل عند الله وعند الشرفاء خيرا من العمل الحرام الممنوع العزيز المريح ! ، ولكن بلا شك فإنه ،مع شرط الحلال والمشروعية ، فإنني أرى ان الانسان سيكون محظوظا جدا اذا كان العمل المهني اليومي الذي يمارسه كمصدر للدخل المالي وكسب الرزق هو عمل يحبه جدا بل ويدخل في صميم اهتماماته وهواياته الشخصية ومما يحقق له شعوره بذاته !، فهذا الانسان هو محظوظ فعمله هو هوايته وهوايته هي عمله ، وهذا لا يتحقق في اغلب احوال الناس !.

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سليم الرقعي

