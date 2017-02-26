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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - القاضي منير حداد - -هيمة وجحيل الوكت- زيارة الجبير.. تردم فجوة 27 عاما
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-هيمة وجحيل الوكت- زيارة الجبير.. تردم فجوة 27 عاما
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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - القاضي منير حداد - -هيمة وجحيل الوكت- زيارة الجبير.. تردم فجوة 27 عاما