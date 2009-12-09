

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 23:13

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









من هو اياد سعيد ثابت ؟ تكمله 8

بعد الحرب العالميه الثانيه وتقلد الولايات المتحده منصب الزعامه السياسيه للراسماليه العالميه ومع بدايات الحرب البارده كانت الشروط قد نضجت لتصفيه الحسابات القديمه واعاده رسم قوانين لعبه السياسه السريه في الشرق الاوسط ..وكان ذالك واضحا في قفز الضباط الاحرار الى استلام السلطه وتكرار سيناريوا التصفيه الذاتيه في كل من العراق ومصر ...امريكا على الخط الان ..وهي اذ ترى نهايه اللعبه في داخل تنظيمات العسكر وفرض سيطره اتجاه وامتداد سياسي دولي واحد فانها ايضا كانت تراقب جيل من القوميين العرب وقد حظر انتماء العسكر له وانغلق على نهج العنف السياسي ..اياد سعيد ثابت كان الفقس الاول لهذا الاتجاه ..وكان قد حاز على خبره وافيه في اداء مشتلزمات هذا النشاط , السيد (مهدي .ي.م ) وهو الشخص الذي جمعته علاقه وثيقه باياد سعيد ثابت وكان على الدوام في وضع متواري عن الانظار * يذكر ان اياد سعيد وبالرغم من الثقه العاليه التي كانت يبديها له الا انه لم يتذكر مره واحده كان قد ضرب موعد محدد معه وانه كان على الدوام يتفاجىء بهيئته وهو متنكر بطريقه كانت غير معروفه في ذاك العهد .وعلى الدوام كان في حوزته حقيبه تحوي مستلزمات التنكر تلك وكان حريصا على ان لايطلع عليها احد اكثر من حرصه على سلاحه الشخصي ...هكذا استطاع الطالب الجامعي اياد سعيد ثابت من ان ينجح في تهيئه كل شروط محاوله اغتيال الزعيم عبد الكريم ..وهذا الاخير وبقدره قادر وباراده وحي من السماء ؟!! وبعد ان كان حازما بما يكفي لان يقمع (اعداء الشعب والثوره ) وينفذ فيهم عقوبه الخيانه ..فان عريكته تلين ويعفو عنه ..واذا كان والده الحاج سعيد ثابت قد واجه عقوبه الاعدام في عهد العثمانيين ومن ثم اعفي عنه بوساطه من الباشا مصطفى الصابونجي كما يقولون ..فان اياد لم تحمل رقبته بهذه المنه ولابمثل ذاك الدين !! بل حدث الامر وايضا كما يقولون بعفويه طبيعيه وبكرم عاطفه الزعيم !! ..لكن مهلا ...وماذا عن غير الزعيم ؟ ماذا عن تهاون وليونه صدام حسين مع اياد سعيد ثابت ؟ لا بل تردده في انزال عقوبه باياد سعيد ثابت وسعيه في السر لتصفيته جسديا ؟ وماذا عن ثقه الخميني به وموافقته على ان يستقدم اياد سعيد كتيبه من انصاره للقتال الى جانب القوات الايرانيه ؟

• السيد مهدي .ي . م ...مواليد 1930 – ميسان – علي الغربي ..وهو من اصل كردي فيلي ..وهو سليل عائله (مير حسين ) وكان جده قد ساند الانكليز في حملتهم على العراق وصار واحد من الزعماء اللذين يعتمد عليهم القائد البريطاني في تسهيل عمل قواته في الجنوب ..عمل والد السيد مهدي في قاعده سن الذبان بحرفه ميكانيكي وسكن الفلوجه وهناك نشأ وترعرع ابنه مهدي مع اخويين واختيين ( شاكر , هادي , .........) كان الوكر السري الذي لم يكتشف امره الى الان والذي اقامه اياد سعيد لغرض التهيئه لعمليه اغتيال الزعيم قد اوكل ادارته الى السيد مهدي وكان يقع على اطراف ما بات يعرف الان بشارع فلسطين ...ثم تكرر الامر عام 1972 في عهد الرئيس احمد حسن البكر .لكن الوكر تمت مداهمته واعتقل السيد مهدي ورفاق له كانوا لم يعلموا بامر الوكر وصدر بحقهم حكم الاعدام ..الا ان صدام حسين وكان حينها نائب رئيس مجلس قياده الثوره قد تدخل لالغاء تنفيذ الحكم