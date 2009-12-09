

محمد محمد فكاك

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 03:55

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









الجمهورية الديمقراطية القاعدية اللائكية الاشتراكية الشعبية الحمراء في الخامسة والعشرين من السنة الألفين والسابعة عشرة للميلاد

"هيا اهتف بالصوت الهدار: الشعب يريد إسقاط النظام الملكي النيوكولونيالي النيوكومبرادوري الاستيطاني اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي "

تشي غيفارا ابن بطل حرب التحرير الشعبية ، صقرالثورة العالمية محمد ابن عبد الكريم الكريم الخطابي

ابن الزهراء الزهراء محمد محمد فكاك

ليس من حق أي كان أن يعيد النظر في شعارات ومفاهيم ثورة عشرين فبراير الربيعية العربية الثورية ووفقا لمقاييس ومعاير البرجوازية الصغيرة التي من طبيعتها وجوهرها اعتماد الشعارات الملتبسة الغامضة والقابلة لمختلف التأويلات، لتصل إلى مخادعتها وأضاليلها، دون أنو يخطر ببالها مطلقا أن تحريف مبادئ وشعارات ثورة عشرين فبراير المجيدة باستبدال وتغيير الشعارات التي هي مبتذلة ودنيئة وبذيئة ودونية وأدنى وأسفل، بالمبادئ والشعارات التي هي أسمى وأعلى وأكثر التزاما بقانون الثورة التي خرجت الملايين من الحماهيرالشعبية تملأ الشوارع الغضاب بالمظاهرات والمناداة بإسقاط نظام محمد السادس الجلاوي الليوطي الاسرائيلي الصهيوني الامبريالي الذي لا يملك مقدرة علمية على إدراك روح القرن الثامن عشر وعصر الأنوار

ليس لي أي اعتراض على حركة أو حزب يرى و يقتنع بعناد ووضوح أن محمد السادس الديكتاتور الاستبدادي الافتراسي الذي يعامل الشعب المغربي في الحسيمة وفاس والرباط والدار البيضاء وخريبكة ويغرض الفلاحين الصغار والنساء والشباب والمعطلين والمثقفين للقمع الحيواني البربري الوحشي، والذي هو ملك على طريقة والده الحسن السفاح الجلاد حيث لا ولا تحصى ضحاياهما من المثقفين والمناضلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين

ويكفي أن أستدل بمثال واحد لكنه ذو دلالة عميقة لمن يريد أن يتذكر وأن يفي بالعهد، ويلتزم قانون الثورة، وهي مدينة خريبكة وغيرها من مدن وادي زم وبوجنيبة وأبي الأنوار هذه المدن التي يقوم هذا الملك العزرائيلي باستخراج العظام البشرية والأجساد الانسانية في شكل مادة الفوسفاط دون أن يراعي ما قاله الشاعران : أبو العلاء المعري حيث قال:

"خفف الوطء ما إلا أظن الأرض إلا من هذي الأجساد

أو ما قاله الشاعر الفارسي عمر الخيام في رباعياته التي ترنمت بها أوتار صوت أم كلثوم الخالدة:

فامش الهوينى إن هذا الثرى من أعين ساحرات الاحورار

كيف يبني بعض هؤلاء المناضلين رؤياهم ومواقفهم من نظام ملكي يسير متبخترا مزهوا هو وجنوده وعساكره وبوليسه وموساده وبلطجياته ودباباته وكتائب الموت والاغتيال والإبادة الجماعية على أجساد ممزقة في مدن الصفيح حيث في الوقت الذي يهلك فيه مالا لبدا ليشتري مواقع ، لشركاته الاحتكارية الاستغلالية في أفريقبيا ويهدي مستشفيات متنقلة، ويعيث في البلاد فسادا، نجد الوضع الصحي في غاية التردي الكارثي الفظائعي الإجرامي، فوفيات الأطفال تتجاوز المعدل المعقول المخيل، ناهيك عن حرمان الملايين من الأطفال في سن الدراسة لايحصلون على مقعد ولا على حاجاتهم الانسانية الأساسية، فالملايين من الأطفال يعانون من نقص حاد في التغذية و سوء التغذية

فأين تذهبون يا من يخففون من انتقاد النظام الملكي الاستبدادي الديكتاتوري ويخرفون الشعارات الثورية عن مواضعها، ولا يعترفون بوجود الاستعباد والاسترقاق والإبادة العنصرية العرقية من خلال التدمير المنظم المنهجي لأنماط عيش المغاربة و حرمان الجماهير الشعبية من الأرض والشغل والتعليم والصحة في نفوسهم وحياتهم

إننه لجريمة وعار وتعيب ومس بالانسانية كلها من لا يزال يتردد في المشاركة الفعلية لإسقاط هذا النظام الوحشي البربري الهمجي ما قبل تاريخي

ابن الزهراء ابن الزهراء محمد محمد فكاك