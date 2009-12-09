أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ليث الجادر - فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج10


اخر الافلام











المزيد.....

فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج10


ليث الجادر
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 00:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


من هو اياد سعيد ثابت ؟ التكمله (7)
لم يكتف التيار القومي الذي صار يتزعمه سعيد الحاج ثابت بمقاومه الانكليز مستندا على دعم السياسه السريه التركيه ..بل ان نشاطه السياسي صار مرهون بطبيعه الصراع الخافت بين تركيا والحلفاء وبالذات فيما يخص الموصل ..فالسيد سعيد ثابت وبعد رضوخه لمطلب الصابونجي بالتخلي عن فكره تاسيس جزب عام 1918 والسعي بدل ذلك لاعاده بعث جمعيه العهد ومن ثم اندماجها بجمعيه العهد الشاميه ..وبعد الاختلافات التي سرعان ما ظهرت بين صفوف الصباط العراقيين والسوريين وما تلا ذلك من انقسامهم مره اخرى ليظهر للوجود حزب العهد العراقي..فانه (اي سعيد ثابت ) كانت قد اتخذ موقفا غامضا اتجاه قضيه العراق التي في حينها انقسم الضباط وانصارهم المدنيون على اساسها ..فالاتجاه الاول منه كان ينادي باستقلال العراق الكامل من الاحتلال البريطاني وحدد العراق باقليم جنوبي واخر الاوسط ومن ثم الشمالي الذي يضم ديار بكر ودير الزور وكان على راس هذا الاتجاه الضابط ياسين الهاشمي
اما الاتجاه الثاني فكان يتزعمه نوري السعيد وكان يرى ان نتيجه هذا المطلب ووفق تطورات الواقع الدولي انما سيرمي العراق في سله الاتراك ولهذا فانه لابد من التحالف مع الانكليز ...سعيد ثابت وجناحه القومي لم يكن متطابق مع كلا الموقفيين بشكل علني ومتكامل ,فراح يتناقل بينهما بانتقائيه الحدث وركز نشاطه لاحقا على مجال النشاط المدني ومنها تاسيس المدارس الاسلاميه في الموصل .. ، (امثال : المدرسة الاسلامية ، ومدرسة دار النجاح الاهلية ،) الى جانب تزعمه النشاط المعادي لانتخابات المجلس التاسيسي الذي كان بمثابه النواه لتاسيس هيكليه الدوله العراقيه في عهد الاحتلال الانكليزي ..في هذه المرحله بالذات حيث كانت عقده الموصل تتجاذبها بريطانيا وتركيا ..كانت ترجمه نشاط سعيد ثابت وبذاك الشكل الانتقائي لايمكن ان يكون مقاوما للانكليز يقدر ما انه امتدادا لمصالح الاتراك في هذه القضيه بالتحديد ..وليس بغريب والحال هذه من ان السيد سعيد ثابت وجناحه الذي بذل جهدا كبيرا في اعاقه انتخابات المجلس التاسيسي في الموصل سرعان ما اندمج بالعمليه السياسيه التي انبثقت في اطار الدوله العراقيه وبعد ان توصلت تركيا وبريطانيا الى اتفاق مبدئي بشان قضيه الموصل ..فما ان انجزت انتخابات المجلس التاسيسي في 27 اذار 1924 حتى نجد ان سعيد ثابت كان قد استكمل مستلزمات تاسيس حزب الاستقلال الوطني في ايلول 1924 ..ومع العلاقات الوثيقه التي ارتبط بها فيما بعد سعيد ثابت بالمفتي محمد امين الحسيني ولقائاته مع عزيز علي المصري ,كانت كفيله بان تؤشر لدى السياسين العراقيين حقيقه امتداداته السياسيه التي تنتهي عند الدول الوريثه لارث دول المحور ..فمع انه شغل مناصب قياديه في احزاب محليه تشكلت بعد عام 1925 ( لاحظوا تناقلاته السريعه والغريبه فهو في عام 1924 يساهم بشكل مركزي بتاسيس حزب الاستقلال الوطني ) لكنه ينتمي في عام 1928 الى الحزب الوطني ..ثم ليكن عضوا موؤسسا وبارزا في حزب الشعب الذي تزعمه ياسين الهاشمي ..وهذا الاخير حينما استلم رئاسه الوزراء كان قد ابعد سعيد ثابت عن تقلد اي منصب في حكومته ..بالرغم من ان يونس البحري وكما يذكر هو في كتاباته كان قد سعى جاهدا لان يولي ياسين الهاشمي منصبا الى سعيد ثابت ..وبقى امر رفض ياسين الهاشمي لهذا المسعى غير معروف الاسباب لدى يونس البحري ..اعتقد ان الصوره اكتملت !! وصار لنا كل الحق بتحديد مصادر امكانيات سعيد الحاج ثابت الغامضه ( فلا هو رجل عسكري يعتمد على قدرات العسكر , ولا هو ممن يسندون ظهرهم الى امتداد عشائري مؤثر , ولا هو رجل مال , ولاهو ناشط سياسي ملتزم بكيان تنظيمي محدد ) ..اذن السيد سعيد ثابت ماهو الا امتدادا لنشاط سياسي دولي سري ..وحزب الاستقلال الذي اعيد تاهيله وتاسيسه عام 1954 اي بعد وفاه سعيد ثابت ما كان الا بلوره نهائيه لمجمل ما نشط به وهذا الحزب لم يلبث طويلا حتى انخرط اعضاؤه بتنظيم حزب البعث وكان اولهم وريثه وابنه أياد سعيد ثابت ...
• ملاحظه للتصحيح :- في مقال ج9 ور سهوا ذكرا اسم فؤاد الركابي على انه قائل ( جئنا من على ظهر قطار امريكي ) والصحيح ان قائلها علي صالح السعدي





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
ليث الجادر

إجمالي القراءات: 1,253,515
المقالات المنشورة: 244
- زعيم العفه
- فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج9
- فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج8
- فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج7
- فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج6
- قج قاج داعش لماذا تأخر؟
- فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج5
- فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج4
- فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج3
- باص الأحتجاجات ...عندك , نازل
- فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج2
- فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج1
- أوقفوا فورا ..سبي الدواعش
- أنها الأسكندرونه يا بشار ..لا تاهاي ..!!
- ظلال اللاشعور ..في الشعائر الشيعيه
- الموت ..سطوه الحكمه
- يوسف السعدي ..طريد كورش
- زرازير النواب من شرفتي السياب
- 37 عام على مقتل المنتظر في مكه
- خمس أسئله ساذجه ..لكنها شائعه

المزيد.....


أخبار عامة
- مقدسي: محادثاتنا مع الهيئة العليا لم تسفر عن أي اتفاق
- موسكو: سنستخدم حق الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن يفرض عقوبات على ...
- الولايات المتحدة تتهم شركة و11 شخصا بانتهاك الحظر التجاري عل ...
- أردوغان يلوح بورقة الاستفتاء إذا رفض البرلمان تمرير إعادة ال ...
- جنرال أمريكي: البنتاغون ينوي تعزيز الحوار مع روسيا حول سلامة ...
- الجيش التركي يعزز مواقعه على الحدود مع سوريا
- البيت الأبيض يمنع كبرى وسائل الإعلام من تغطية موجزه الصحفي ...
- تفجير يستهدف دورية عسكرية في البحرين
- فتح تحقيق قضائي حول -العمل الوهمي- لزوجة فيون
- سي أن أن: منعنا البيت الأبيض من حضور الإيجاز الصحافي

المزيد.....
كتب ودراسات
- المسار - العدد 1 / الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي
- هل لازالت للأممية الرابعة راهنية؟ / التيتي الحبيب
- الحداثة والتحديث الناقص / فتحى سيد فرج
- عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث / إدريس ولد القابلة
- الصراع السياسي في المغرب / إدريس ولد القابلة
- المرجعية الدينية المعاصرة ومفهوم العمل السياسي / علي المدن
- عرض موجز لكتاب: النظام القديم والثورة الفرنسية / خليل كلفت
- أطروحات ماركس حول فلسفة - فيورباخ - 1845 / عبد الجبار نوري
- ترومب متمرد على الليبرالية الجديدة ام مواصل لأسوأ تقاليدها؟ / سعيد مضيه
- فهد بين عامي 1942 و 1946 / عادل حبه

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ليث الجادر - فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج10