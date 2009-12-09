

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 00:44

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









من هو اياد سعيد ثابت ؟ التكمله (7)

لم يكتف التيار القومي الذي صار يتزعمه سعيد الحاج ثابت بمقاومه الانكليز مستندا على دعم السياسه السريه التركيه ..بل ان نشاطه السياسي صار مرهون بطبيعه الصراع الخافت بين تركيا والحلفاء وبالذات فيما يخص الموصل ..فالسيد سعيد ثابت وبعد رضوخه لمطلب الصابونجي بالتخلي عن فكره تاسيس جزب عام 1918 والسعي بدل ذلك لاعاده بعث جمعيه العهد ومن ثم اندماجها بجمعيه العهد الشاميه ..وبعد الاختلافات التي سرعان ما ظهرت بين صفوف الصباط العراقيين والسوريين وما تلا ذلك من انقسامهم مره اخرى ليظهر للوجود حزب العهد العراقي..فانه (اي سعيد ثابت ) كانت قد اتخذ موقفا غامضا اتجاه قضيه العراق التي في حينها انقسم الضباط وانصارهم المدنيون على اساسها ..فالاتجاه الاول منه كان ينادي باستقلال العراق الكامل من الاحتلال البريطاني وحدد العراق باقليم جنوبي واخر الاوسط ومن ثم الشمالي الذي يضم ديار بكر ودير الزور وكان على راس هذا الاتجاه الضابط ياسين الهاشمي

اما الاتجاه الثاني فكان يتزعمه نوري السعيد وكان يرى ان نتيجه هذا المطلب ووفق تطورات الواقع الدولي انما سيرمي العراق في سله الاتراك ولهذا فانه لابد من التحالف مع الانكليز ...سعيد ثابت وجناحه القومي لم يكن متطابق مع كلا الموقفيين بشكل علني ومتكامل ,فراح يتناقل بينهما بانتقائيه الحدث وركز نشاطه لاحقا على مجال النشاط المدني ومنها تاسيس المدارس الاسلاميه في الموصل .. ، (امثال : المدرسة الاسلامية ، ومدرسة دار النجاح الاهلية ،) الى جانب تزعمه النشاط المعادي لانتخابات المجلس التاسيسي الذي كان بمثابه النواه لتاسيس هيكليه الدوله العراقيه في عهد الاحتلال الانكليزي ..في هذه المرحله بالذات حيث كانت عقده الموصل تتجاذبها بريطانيا وتركيا ..كانت ترجمه نشاط سعيد ثابت وبذاك الشكل الانتقائي لايمكن ان يكون مقاوما للانكليز يقدر ما انه امتدادا لمصالح الاتراك في هذه القضيه بالتحديد ..وليس بغريب والحال هذه من ان السيد سعيد ثابت وجناحه الذي بذل جهدا كبيرا في اعاقه انتخابات المجلس التاسيسي في الموصل سرعان ما اندمج بالعمليه السياسيه التي انبثقت في اطار الدوله العراقيه وبعد ان توصلت تركيا وبريطانيا الى اتفاق مبدئي بشان قضيه الموصل ..فما ان انجزت انتخابات المجلس التاسيسي في 27 اذار 1924 حتى نجد ان سعيد ثابت كان قد استكمل مستلزمات تاسيس حزب الاستقلال الوطني في ايلول 1924 ..ومع العلاقات الوثيقه التي ارتبط بها فيما بعد سعيد ثابت بالمفتي محمد امين الحسيني ولقائاته مع عزيز علي المصري ,كانت كفيله بان تؤشر لدى السياسين العراقيين حقيقه امتداداته السياسيه التي تنتهي عند الدول الوريثه لارث دول المحور ..فمع انه شغل مناصب قياديه في احزاب محليه تشكلت بعد عام 1925 ( لاحظوا تناقلاته السريعه والغريبه فهو في عام 1924 يساهم بشكل مركزي بتاسيس حزب الاستقلال الوطني ) لكنه ينتمي في عام 1928 الى الحزب الوطني ..ثم ليكن عضوا موؤسسا وبارزا في حزب الشعب الذي تزعمه ياسين الهاشمي ..وهذا الاخير حينما استلم رئاسه الوزراء كان قد ابعد سعيد ثابت عن تقلد اي منصب في حكومته ..بالرغم من ان يونس البحري وكما يذكر هو في كتاباته كان قد سعى جاهدا لان يولي ياسين الهاشمي منصبا الى سعيد ثابت ..وبقى امر رفض ياسين الهاشمي لهذا المسعى غير معروف الاسباب لدى يونس البحري ..اعتقد ان الصوره اكتملت !! وصار لنا كل الحق بتحديد مصادر امكانيات سعيد الحاج ثابت الغامضه ( فلا هو رجل عسكري يعتمد على قدرات العسكر , ولا هو ممن يسندون ظهرهم الى امتداد عشائري مؤثر , ولا هو رجل مال , ولاهو ناشط سياسي ملتزم بكيان تنظيمي محدد ) ..اذن السيد سعيد ثابت ماهو الا امتدادا لنشاط سياسي دولي سري ..وحزب الاستقلال الذي اعيد تاهيله وتاسيسه عام 1954 اي بعد وفاه سعيد ثابت ما كان الا بلوره نهائيه لمجمل ما نشط به وهذا الحزب لم يلبث طويلا حتى انخرط اعضاؤه بتنظيم حزب البعث وكان اولهم وريثه وابنه أياد سعيد ثابت ...

• ملاحظه للتصحيح :- في مقال ج9 ور سهوا ذكرا اسم فؤاد الركابي على انه قائل ( جئنا من على ظهر قطار امريكي ) والصحيح ان قائلها علي صالح السعدي