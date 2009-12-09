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بريق ريح شمس ........


بياض أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 00:15
المحور: الادب والفن
    


هناك تحت نافورة الظل‚ حين يقصف النهار بشفتيه على الأثداء النورانية - مشارف الوصول تختلس من المغيب زرقته الأندلسية‚ لتهديها إلى أطفال الفجر -حين يذوب اللجام في حوض الليل: شرفة رماد الأشواق‚ ريح بقاء خجلة تحت لون الصمت.
ذ بياض أحمد/ المغرب/





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بياض أحمد

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