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الأسرة


حسن أحمد عمر
الحوار المتمدن-العدد: 5439 - 2017 / 2 / 21 - 20:51
المحور: الادب والفن
    


الأسرة نعمة عظيمة لازم نحافظ عليها
وبكل صبر وعزيمة نتعب عشانها وليها
من غيرها مافى أمل أحلامنا ما بين ايديها
لازم نكون مع بعض متجمعين بين عينيها
ونكون كدة يد واحدة قوية مع بعضيها
مشاركة ومحبة وتواصل وكلنا نقويها
الأب والأم نور يطلع ينور عليها
أولادنا زهرة حياتنا من وقتهم يعطوها
مهما تاخدنا المشاغل لازم كدة يبنوها
الأسرة أصل الأمان والدفء والحب فيها





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حسن أحمد عمر

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