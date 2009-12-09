

جعفر كمال

الحوار المتمدن-العدد: 5439 - 2017 / 2 / 21 - 07:09

المحور: الادب والفن









أودي الروح بچفوفی سجى تشفي گلبهَ

لن الدوه "المصنوع" جرح نبضهَ

وهي النسمه إليچنهه..

طبع نبض المايْ يتحلى بشجنه

***

ياريت..

أخلي دروبه تحاچي شمسنه

يا نسمة ترف ريحان

ما ينجاس..

لأن ملموم باحزانه

ومجازي يتيم..

بس عيون تتماسه برفضه

يا عذابي..

ليش اشاكي من عشگ مزروع..

ماخضر بعد لسّه بدربنه

والزمن حيران وحيرني رضاه

وشيصير لو ضوينه فانوس السوالف

واشرقت شمسچ بليالينه الطويله

وما شتكينه

***

ياريت..

الشْعِرْ يتنسم الوجنات

نبع دافي يشافي جروحه بلمسات ربه

وذاك آنه..

من أول حچاياتنه محزون

واتنطر عطره

***

یاریت..

وبعد ياريت تسمعني ولو مره..

ترى هم حن عليّْ نهر الحوامد وهيَّ ما حنت

ولا ردت ولا گالت خطيَّه لا ولا اهتزت

وصرت مثل اليداوي بالهوى شمة عشگه

عشکه

***

يا ريت.. وبعد ياريت

بس أغمض العين أشوف أزمانه تحاچي رطبه

مثل گنطار يجمعنه شغف سعفات سكرانه بطبعه

يا نَشْمِيّهَ ..

العمر ميزان أخاف يميل من ينشف عثگه

من سنين ترفه وعيني تربي على الدروب

يمته اشوفچ، يمته أجیسچ، يمته المچ

وما أبالي لو خلص عمري عله رمشچ

يلي جرحك غمك بروحي وعتگه

وأنتِ رَبْهّا

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