أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فواز قادري - صورتها في الحب


اخر الافلام











المزيد.....

صورتها في الحب


فواز قادري
الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 17:53
المحور: الادب والفن
    


خاسرة أنت إذا مرّ عليك مهرجان الحب
ولم يصل عطر قلبكِ إلى ذلك البعيد
ولم تكوني مزهرة في الانتظار
ولم يتفتح قلبك كوردة الأسطورة.

***

لا نهاية للحب هذه صورتك
وأنت تتحولين كبذرة شربت قطرة المطر
وتلمستها أصابع الشمس الحنونة
حين لا أعثر عليك في كل شوق
أغلق عيني كي أراك
تقودني الأغنية عادة إلى سبيلك
وانت تتكثفين كغيمة من عطر
وأنت الماء الذي لم يغادر الينبوع
الأجنحة التي لم تتوقف عن الرفيف
السنابل التي ترتفع وتتمايل أمام السياف دون خوف
الاشرعة التي تنتظر ريح ذاك الهبوب
الأشجار التي لم تنزف كل أعشاشها
رغم تكاثر الحرائق والفؤوس
انت طريقي الذي امشيه على جثة الظلام
وأنت الدم الذي يعشب في الأرض من جديد
بعد انتهاء كل مذبحة.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
فواز قادري

إجمالي القراءات: 475,679
المقالات المنشورة: 172
- حلب تباد وأنت تتفرج.. كوابيس حلب
- الطفل بأغانيه 6
- بامياء ديريّة على وجع نار خفيف.
- إلى يوسف عبد الكي: قصائد
- في كهف داعش.. إلى: بشير وإياس العاني.
- مقال: إبراهيم جبين: فواز قادري شاعر علّم نفسه القراءة والكتا ...
- ذات طفولة
- عن الشعر ومهام الشاعر
- الموت خرافة الحياة كرنفال
- أعد أعد ولا أنتهي.
- دهشة
- لاتترددي.
- رسائل مختلفة
- غرفة وحيدة بلا جدران 7
- مقطعان
- يد.. إلى: أنجلينا جولي.. وإلى الكثير من النساء.
- أغنية صغيرة للأمل
- لها: وهي مشبوحة عطشانة وجوعى على الفرات.. حصار
- تعالي إلى مقهى الرصيف
- أربعة أعوام كاملة.. ومازل حيّاً فيكَ الأمل.

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- وزارة الخارجية الدنماركية: عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي ...
- ابن كيران وأخنوش.. لقاء البحث عن التنازلات المتبادلة
- الدكتور خالد التوزاني يهدي جائزة ابن بطوطة للأدب الجغرافي لل ...
- حسين فهمي يمنع زوجته السعودية من السفر!
- كتاب سوالف وداد الاورفلي... سيرة حياة عامرة - إيلاف
- أخنوش وابن كيران.. نهاية القطيعة
- فوز 4 مصورين روس بجوائز مسابقة تصوير عالمية
- «الروح السوداء» لـهبة عبد الواجد لبيب
- حفل توقيع ديوان «وحدها في الغرفة » للشاعر الدكتور سيد عبد ال ...
- صدور الملحمة التاريخية الرومانسية «سيبيجاج»

المزيد.....
كتب ودراسات
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فواز قادري - صورتها في الحب