

فواز قادري

الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 17:53

المحور: الادب والفن









خاسرة أنت إذا مرّ عليك مهرجان الحب

ولم يصل عطر قلبكِ إلى ذلك البعيد

ولم تكوني مزهرة في الانتظار

ولم يتفتح قلبك كوردة الأسطورة.



***



لا نهاية للحب هذه صورتك

وأنت تتحولين كبذرة شربت قطرة المطر

وتلمستها أصابع الشمس الحنونة

حين لا أعثر عليك في كل شوق

أغلق عيني كي أراك

تقودني الأغنية عادة إلى سبيلك

وانت تتكثفين كغيمة من عطر

وأنت الماء الذي لم يغادر الينبوع

الأجنحة التي لم تتوقف عن الرفيف

السنابل التي ترتفع وتتمايل أمام السياف دون خوف

الاشرعة التي تنتظر ريح ذاك الهبوب

الأشجار التي لم تنزف كل أعشاشها

رغم تكاثر الحرائق والفؤوس

انت طريقي الذي امشيه على جثة الظلام

وأنت الدم الذي يعشب في الأرض من جديد

بعد انتهاء كل مذبحة.