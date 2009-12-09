التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - علي فهد ياسين - الشهداء ... شيوعيون
|
|
الشهداء ... شيوعيون
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
الحقيبة حصة الحزب .. والمفخخة حصة الشعب
- التعليم العالي بوابة واسعة للبطالة
- نحو انتخابات موحدة .. انتخابات عادلة
- مبروك .. معسكر بعشيقة معسكر عراقي !!
- بطالة .. وممنوع الاستقالة
- عمال النظافة ومخصصات الضيافة
- مسرحية (كشف الذمم) .. عرض نهاية العام ..!
- الفساد أقوى من (شتات) اجهزة مكافحته ..!
- من ينصف الأُمهات ..!
- فيدل كاسترو .. الرحيل البهي ..!
- اخوان مسلمون .. أم (خُوّان مسلمون) .. !
- الناصرية تودع الشيوعي الذي أضاء (ملابس) الشرطة ..!
- رسالة أردوكان بصوت البغدادي ..!
- تبرعوا لوزارة التربية ..!
- تدريب العراقيين على الفشل ..!
- اخوة التراب واخوة الخراب
- سفرة (عائلية) من الموصل الى دير الزور ..!
- علاقة (كلب) سيطرة ديالى بتفجير الكرادة ..!
- استقالة الوزير بعد اقالته .. !
- الخضراء مزدحمة بالقادة والمستشارين والخبراء .. !!
المزيد.....
- مصرع معلمة بالثورة إثر انهيار حمام المدرسة ولجنة المعلمين تح ...
- تصاعد قضية إدخال النخيل بعد ثبوت اصابته بفطريات قاتلة
- دمشق مستعدة لصفقات تبادل جديدة
- تحذيرات من أزمة غذائية في اليمن
- السيسي يؤكد استعداد مصر لدعم جيش لبنان
- أبقار غزة في خطر والسبب إسرائيل!
- الجيش التركي يعزز سيطرته على الباب ويقتل كرديا
- -نيويورك تايمز- توبخ مراسلا لها أهان ميلانيا ترامب
- سفير طاجيكستان في كابل ينفي توريد سلاح روسي إلى طالبان أفغان ...
- سفير سوريا لدى بكين يتحدث عن 5 آلاف مقاتل صيني في سوريا
المزيد.....
- فهد بين عامي 1942 و 1946 / عادل حبه
- حوار بمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر الوطني العاشر / رائد فهمي
- عن الديموقراطية – كارل بوبر / إبراهيم جابر أبوساق
- ردة 8 شباط الدموية في عام 1963 (2) / ثابت حبيب العاني
- ردة 8 شباط الدموية في عام 1963 / ثابت حبيب العاني
- تاريخ البابوية القبطية المبكر-ترجمة عبدالجواد سيد / عبدالجواد سيد
- كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ / ليون تروتسكي
- قصة مصر فى العصر الإسلامى ، وأكذوبة المدينة الفاضلة / عبدالجواد سيد
- هل أزفت نهاية الاسلام السياسي؟ / رياض السندي
- التاريخ الديالكتيكي لتطور المجتمع البشري / حسقيل قوجمان
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - علي فهد ياسين - الشهداء ... شيوعيون