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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عادل الخياط - بين - الفالح والخلفان - تصدر قرارات - ترامب -
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بين - الفالح والخلفان - تصدر قرارات - ترامب -
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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عادل الخياط - بين - الفالح والخلفان - تصدر قرارات - ترامب -