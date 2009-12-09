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بين - الفالح والخلفان - تصدر قرارات - ترامب -


عادل الخياط
الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 15:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


بين " الفالح والخلفان " تصدر قرارات " ترامب "
عادل الخياط

لا ندري إن كان ترامب يعرف الفالح وزير الطاقة السعودي أو الخلفان رئيس شرطة دبي .. الأكيد أنه لا يعرفهما , وأعتقد جازما لو سأله أي صحفي : ان الخلفان والفالح يحبونك حد العشق المميت , ويْؤيدون قراراتك " لقال له بلغته : من هو الهلفان والفاله " حينها ربما يتدراك الصحفي بالقول " الهلفان هو رئيس شرطة مدينة دبي الإماراتية , والفاله هو وزير الطاقة السعودي " حينها من المحتمل أن يقول ترامب بسذجاته المعروفة وببرود : طيب طيب نحترم تأييد , من ؟ يجيبه الصحفي : الفاله والخلفان " يرجع ترامب للتساؤل : من هو الفاله ومن هو الهلفان ؟ يرجع الصحفي , الهلفان رئيس شرطة مدينة " دبي " حينها ينط ترامب : هذا ليس لنا علاقة به , فهو ليس ذات تأثير في مجال النفط " أما الآخر الفاله فمن المحتمل نتعامل معه ما دامت العملية تخص الطاقة والنفط !

أحد الصحفيين أثار قضية من نوع ما قائلا : أن ثمة بروبغاندا في عوالم الفاله والهلفان تقول ان القرصنة الهليجية وليست الروسية هي التي وضعتك في سدة الحكم الأميركي " حينها غضب ترامب بقوة قائلا : إذا كنت أحترم القرصنة الروسية التي هي بالتأكيد غير صحيحة وشائعة من قبل جماعة المرشحة الديمقراطية " هيلاري كلنتون " , فكيف أحترم شائعة من بلاد : ذكرني من هم ؟ الفاله السعودي والهلفان الإماراتي " فرجع ترامب : نعم الفاله السعودي والهلفان الإماراتي , كيف تتخيل أن تأتي قرصنة ألكترونية من أولئك البدو , يا أخي قول كلام معقول !

ولم يكن بمستطاع اي صحفي أن يُسائل هذان المسؤلان الفالح والخلفان داخل مواقعهما الملغومة بشرطة الأمن والإستخبارات , لذلك فقد أنتظروا فرصة خارج الحدود , فرصة حتى يخرجان من الجحر , وعندما حانت تلك الفرصة أنطلقت الأسئلة عن ترامب وتفتقاته التي أطلقها بحقهما .. حينها لم يظهر خجل أو تعرق على الوجهين إزاء تلك الأسئلة المحرجة , بل توغلا أكثر عندما أشارا , بأن دول الخليج دول ضعيفة وغير مؤمنة من دول الجوار ولذلك يتوجب ان تكون سياستنا إزاء الأميركان مبنية على خضوع مطلق .. إذا ذاك إعترض أحد الصحفيين بالقول : لكن هذا الرئيس من المحتمل قد يختلف عمن سبقوه , فهو قد يتجاهلكم في الأوقات التي تهدد كياناتكم " حينها أتت الإجابة مصحوبة بإبتسامة تنم عن إزدراء : لهذا السبب نحن اليوم نقدم للإدارة الجديدة الخضوع المطلق , أليس سؤالكم الجوهري هو عن مديات خضوعنا الغير محدود للمتنفدين الجدد في البيت الأبيض , خضوعنا هذا لترويض هؤلاء الجدد بناءا على إدعاءاتكم عن كونهم ربما لا يكترثون بنفطنا وغازنا في الزمن الراهن .. ومن ثم صاحا بصوت صادح للصحفيين : إنتهى اللقاء , خلصت الجلسة ! " وهما يدمدمان بكلمات بذيئة بحق أولئك الصحفيين !!

مسؤول أعرابي خليجي يسب الصحفيين قبالة الخلق أجمعين وهو يفتخر بإنبطاحه الذي من المفروض أن يخجل منه , ليغدوا مسخرة .. وآخر , المتحدث بإسم البيت الأبيض " سين سبايسر " يتهجم على الصحفيين من منطلق القوة وإنعكاسا لوجه وسلوك سيده المتغرطس المنفلت " ترامب "

أعتقد أن الإنبطاح الخليجي لن يشفع لهم , كون أميركا قادمة على تغيرات تخص الإدارة الجديدة .. تغيرات ترتبط بفضائح ربما أشد من فضيحة " ووترغيت " , وأول الغيث هو إستقالة " مايكل فلين " مستشار الأمن القومي الأميركي .. حينها سوف يكون لكل حادث حديث .





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عادل الخياط

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عادل الخياط - بين - الفالح والخلفان - تصدر قرارات - ترامب -