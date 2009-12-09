

بلدية البيض في القدس

تميم منصور

الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 19:27

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







بلدية البيض في القدس

تميم منصور

بلدية القدس برئاسة نير بركات ، تدير سياستها في إدارة البلدية من سجلات وارشيفات النظام العنصري في جنوب أفريقيا ، قبل تطهيرها من دنس نظام الأبرتهايد ، مع فرق واحد أن إدارة هذه البلدية تحظى بغطاء كامل من حكومة نتنياهو ، هذا يعني ان مدينة القدس العربية والمدن والقرى الفلسطينية المحيطة بها تعاني من سياسة مزدوجة أو مضاعفة من العنصرية والاستثناء والإهمال.

احد مظاهر هذه السياسة هو استمرار الإحتلال ، والإصرار على ضم والحاق القدس العربية والعديد من المدن والقرى المحيطة بها ، مثل الرام ، شعفاط ، بيت حنينا وغيرها ،لقد فاحت رائحة هذه السياسة وانكشفت مظاهر العنصرية أكثر ، بعد الاضراب الذي حدث في القدس الغربية ، فسارعت وسائل الاعلام بما فيها الفضائيات الاسرائيلية لتنظيم حملة تنتقد خلالها العنصري نير بركات رئيس البلدية ، وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية .

جاءت فزعة وسائل الاعلام هذه احتجاجاً على شل المرافق العامة في القدس الغربية ، وقد تركز الردح والعويل على القدس الغربية بسبب تراكم النفايات في المدينة ، لقد اعتبروا تراكم النفايات في المدينة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام جريمة كبرى ووصمة عار في تاريخ المدينة المقدسة من وجهة نظرهم ، وأشارت وسائل الاعلام هذه ، خاصة القناة الثانية ، بأن الاضراب يمس بطهارة المدينة ، لأنها العاصمة الأبدية للشعب اليهودي ، ومن وجهة نظرهم بأن هذه المدينة ، يجب ان تكون مميزة في كل شيء لأنها الرمز الابدي لكل إسرائيلي ، ويجب أن تبقى خارج كل انتقاد وبعيدة عن كل تقصير.

وطالبت وسائل الاعلام هذه بالتطلع الى هذه المدينة بمنظار واحد وهو منظار الحاضر و الماضي ، ومنظار التاريخ والدين .

هذا الردح والتباكي المفتعل المزيف غير الموضوعي على مدينة أقيمت فوق أراض فلسطينية مغتصبة ، طُرد أصحابها الشرعيين عام النكبة وبعدها ، مدينة تحتضن أكبر برلمان عنصري عرفه التاريخ ، ومؤسسات حكومية تعمل ليل نهار للتخطيط بمصادرة حرية شعب آخر ، مدينة تعمل جهدها لابتلاع الشطر العربي من القدس ، وهي المدينة المقدسة الحقيقية ، الشاهد على التاريخ أقامها العرب منذ خمسة الآلاف عام بقيادة الملك اليبوسي "ملكي صادق" وأسماها مدينة " اور سالم " لم تتباكى وسائل الاعلام العنصرية على الأحوال المتردية واللاانسانية في القدس العربية الواقعة تحت سيطرة بلدية " البيض " برئاسة نير بركات ، هذا العنصري الذي يستوحي ممارساته العنصرية ضد السكان الفلسطينيين في القدس العربية ، وضد المدن والقرى الفلسطينية المحيطة بها ، بدعم من وزراء حكومة الاحتلال ، أنه يعتبر نفسه سيفاً من السيوف التي تهدد بها هذه البلدية المواطنين العرب باقتلاعهم من وطنهم ، كما أنه يعتبر نفسه امتداداً لحكومة الاحتلال ، بل أكثر من ذلك يحاول أن يتجاوزها في ممارسته القهرية .

يعمل دائماً على جر هذه الحكومة واخضاعها لمخططاته العدوانية وحثها على مصادرة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين لإقامة البؤر الاستيطانية داخل القدس العربية وفي محيطها .

نير بركات الغارق في العنصرية الدينية والأثنية يخضع سكان القدس العربية والمدن التي تحيط بها الى سياسية الاحتلال المزدوج ، من جهة فانه يدعم ويشجع أجهزة الأمن - ذراع الاحتلال - كي تمارس أقسى وأشد حالات الملاحقة والاعتقال والمداهمات الليلية والتنكيل ضد المواطنين الفلسطينيين ، ويستعين بهذه الأجهزة للتغطية على هجمات المستوطنين المسعورة على الحرم القدسي الشريف وبقية أماكن العبادة في المدينة .

أما الاحتلال الثاني فيتمثل بسياسة التمييز القومي التي تنفذها بلدية بركات ضد المواطنين الفلسطينيين ، فالمدارس الفلسطينية في القدس العربية تعاني من شح الميزانيات ، ونقص الملاكات والخدمات المختلفة ، وقد قامت بلدية بركات " البيضاء " بوضع شروط عبرت من خلالها عن غرائزها الاحتلالية ، من هذه الشروط :

أن المدارس التي تلتزم بتطبيق منهاج الدراسة الإسرائيلي ، هي التي تحصل على الدعم والميزانيات من البلدية والهدف معروف ، أسرلة الطلاب الفلسطينيين ، ومصادرة هويتهم الوطنية .

كل من يقارن بين حالة البنية التحية بين القدس العربية ، وبين البنية في القدس اليهودية يستطيع قراءة ومعرفة معنى سياسة التمييز في تقديم الخدمات ، أما سياسة بلدية " بركات " لمدن وقرى الضواحي فهي مطابقة لسياسة رؤساء البلديات في جنوب افريقيا قبل تحررها من جلاديها البيض ، في جنوب أفريقيا عاش غالبية السكان السود في ضواحي المدن التي استوطنها السكان البيض ، عاشوا داخل أحياء عشوائية ، خالية من غالبية المرافق الهامة ، الكل يذكر أحياء " سويتو " في مدينة جوهانسبرغ ، لقد أقام البيض جدراناً فاصلة بين عشوائيات السود وبين بيوتهم الفارهة ، وهكذا فعل الفرنسيون في الجزائر .

لم تتأخر سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن تطبيق هذا الأسلوب اللاانساني ضد الفلسطينيين ، لقد سارعت لإقامة جدار الفصل العنصري داخل الضفة المحتلة ، وفي منطقة القدس بصورة خاصة ، مما حول حياة الفلسطينيين الى جحيم .

لم تقتصر سياسة بلدية " بركات " العنصرية على أحياء وشوارع القدس العربية فقط ، فقد تعاملت مع بقية المدن والقرى التي تم ضمها عنوة الى بلدية القدس الصهيونية ، كما تعامل البيض في جنوب أفريقيا مع أحياء ومدن السود ، والأوضاع المزرية في بلدة شعفاط البالغ عدد سكانها ثمانون الفاً تفضح سياسة بلدية البيض في القدس اليهودية ، وتفضح سياسة حكومة الاحتلال .

خلال التسع سنوات من قيام بلدية " بركات " رفض إقامة مرافق للخدمات الصحية العامة في هذه البلدة ، وقد وصلت به العنصرية قوله : بأن غالبية العرب يقضون حاجاتهم في الخلاء ، لم نسمع قيام أي عنصري في جنوب افريقيا بالتقيؤ بمثل هذه الألفاظ المنحطة .

على سبيل المثال بلدة " شعفاط" باعتراف وسائل اعلام عبرية ، غالبية الخدمات مشلولة ، شبكة الصرف الصحي منهارة ، لا يتم جمع النفايات إلا في حالات استثنائية ، وقد أدى تكدسها الى تجمع القوارض والأفاعي التي أخذت تهدد حياة المواطنين .

اذا كان سكان القدس الصهيونية قد هددوا بترك المدينة بسبب تراكم النفايات لمدة يومين فقط نتيجة الاضراب ، كيف يتحمل أهالي بلدة شعفاط أكوام النفايات بشكل دائم ؟

لقد أعترف أحد مراسلي صحفية " هآرتس " الذي زار " مخيم شعفاط " للاجئين بأن هذا المخيم من أكثر المناطق المهملة في العالم ، والسبب كون سكانه من الفلسطينيين ، عنصرهم الأثني يختلف عن العنصر اليهودي من وجهة نظرية البيض برئاسة بركات ، وعندما أثيرت القضية أمامه قال : العرب لا يهتمون بتراكم النفايات !!!

الاحتلال ومعه بلدية " بركات " يصرون على التشبث بالمناطق الفلسطينية والقدس وضواحيها ويرسلون الجنود للموت من اجل الاستمرار السيطرة على هذه المناطق ، لكنهم ينظرون الى المواطنين في هذه المناطق نظرة البيض للسود .

ما يعانية السكان العرب في مدينة القدس نتيجة العنصرية ، ليس فقط صورة كبيرة لمعنى الاحتلال ، بل هو مرآه تعكس العقلية الاحتلالية والنظرة الدونية للآخر .









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