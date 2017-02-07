

بير رستم

الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 22:06

المحور: القضية الكردية









دعونا نصارح بعضنا البعض؛ إن رفض تركيا مع ما تسمى "معارضة الرياض" -ونقصد الإئتلاف الوطني والجماعات الإسلاموية وميليشياتها وكتائبها العسكرية- لحضور حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية ضمن صفوف المعارضة، ليس نابعاً من قضية؛ "إن هؤلاء من حلفاء النظام ومحسوبين عليه"، كما يدعون في صياغة خطابهم ورفضهم للفكرة وإلا كانوا رفضوا إنضمام شخصيات ومنصات جديدة لصفوف المعارضة والتي تطالب بها الأمم المتحدة والدول الراعية لعملية التفاوض والحوار السوري السوري.



لكن أن يُحصر الرفض التركي الإخواني من جماعة الإئتلاف بالإدارة الذاتية الكوردية -وخاصةً بعد أن رأينا بأن الإئتلاف قد أبدت مرونة بخصوص توسيعها ولم تعترض إلا على مشاركة الإدارة الذاتية والقوات الكوردية وبأمر من الراعي التركي- فإن المسألة لم تعد مسألة القرب والبعد عن النظام في ظل الأجواء والمناخات الجديدة وهناك بعض المنصات والشخصيات التي ستضم لجسم المعارضة كانت للأمس القريب محسوبة على النظام في نظر الإئتلاف الوطني وهي لا تنكر ذلك على عكس حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يرفض أي إدعاء بخصوص محسوبيته على النظام السوري.



إذاً فإن القضية ليست قضية محسوبيات واصطفافات كما يزعمون، بل هي قضية إرادات وإمكانيات وهنا تكمن السياسة الإستراتيجية للدولة التركية والتي توجه دفة الإئتلاف حيث تدرك تركيا؛ بأن كل المنصات والشخصيات السياسية الأخرى - مع التقدير للجميع- لا تملك القوة والإمكانيات التي تؤهلها لفرض سياساتها وأجنداتها ومشاريعها على الأرض، بينما الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي هو القادر على فرض أجنداته على طاولة البحث في المفاوضات المقبلة وذلك كما فرضتها على الأرض وهنا تكمن جوهر الرفض التركي الإخواني حيث الخوف من القوة والإرادة التي تمتلكها قوات سوريا الديمقراطية القادرة على تغيير المعادلات السياسية والمشاريع التي ترسم بخصوص سوريا القادمة.



وهكذا فإن الرفض التركي يأتي من خلفية المصالح الإستراتيجية للدولة التركية والتي ترى في مشروع الإدارة الذاتية وقضية الفيدرالية ل"شمال سوريا" المطروحة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي وحلفائه السياسيين من الكورد وبعض التيارات السياسية الأخرى لمكونات المنطقة من غير الكورد كالعرب والسريان .. كوّن المشروع لا يشكل فقط تهديداً خارجياً على تخومها الممتدة لما يقارب الألف كيلو متر، بل أيضاً يشكل تهديداً داخلياً وذلك لإنعكاساتها على داخل تركيا وخاصةً لم هو قائم في العلاقات الإجتماعية بين طرفي الحدود بحكم الإنتماء الإثني وكذلك للعلاقة السياسية والفكرية بين كل من حزب الاتحاد الديمقراطي والعمال الكوردستاني والذي يشكل أكبر تهديد للكيان التركي.



ويبقى السؤال الأهم؛ هل ستنجح تركيا في مسعاها الحثيث بإبعاد الإدارة الذاتية عن أي مفاوضات قادمة بشأن مستقبل البلاد ورسم سياساتها المستقبلية وبالتالي إفشال المشروع السياسي الكوردي .. أعتقد بأن الظروف غير مساعدة للأتراك وذلك في ظل الظروف الدولية والإقليمية الراهنة والإصطفافات الجديدة والتي وضعت الكورد ضمن حصة الأمريكان سيفشل المخططات والأجندات التركية، كما أن لحلفائها الجدد من الروس وكذلك القدماء؛ الغرب وأمريكا لهم مخاوفهم ومبرراتهم في إفشال تركيا وإضعافها وذلك في ظل تنامي دور الجماعات الإسلاموية وما يشكلون من خطر على أمنهم الوطني وتركيا ومن خلال قيادة التيار الإسلامي الإخواني يشكل مناخاً خصباً لتنامي هكذا جماعات وتيارات راديكالية .. إذاً؛ لننتظر الأيام القادمة وما تحملها لنا من ملفات جديدة!!