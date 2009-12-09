

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 14:48

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









التوافق بين الواقع والقرآن

طلعت رضوان

كيف كان الرجل يـُـباشرزوجته وهوصائم؟

وهل الامتناع عن هذا الفعل كان لابد من آية تـُـنظمه؟



باب أسباب النزول فى أمهات الكتب الإسلامية الأصلية (الذى تناول شرح وتفاصيل الواقعة التى بسببها نزلتْ بعض الآيات) وهذا الباب المهم يكرهه ويُـعاديه كل الأصوليين الإسلاميين (لافرق بين مُـعتدلين ومُــتشـدين) لأنه يكشف عن حقيقة أنّ القرآن كان صدى للأحداث (فى الآيات المتعلقة بالواقع)



من ذلك لما خرج النبى فى غزوة (أحد) رجع ناس من أصحابه فقالت فرقة منهم: نقتلهم. وقالت فرقة (أخرى) لانقتلهم، فنزلتْ ((فما لكم من المنافقين فئتيْن والله أركسهم بماكسبوا.. إلخ)) (النساء/ 88) وفى نهاية الحديث قال النبى ((إنها تنفى الرجال كما تنفى النارخـَـبث الحديد)) (البخارى حديث رقم 1884) والمـُـلاحظ على هذا الحديث 1- أنّ الحديث لم يذكرماذا كان قصد النبى من قوله (إنها) فهل كان يقصد (الفتنة) أم يقصد الفئة التى قالت (نقتلهم) أم الفئة التى قالت (لانقتلهم)؟ 2- الحديث يُـوضــّـح الانقسام داخل أتباع النبى حول (قتل الخصوم) وما حدث فى غزوة أحد 3- ولأنّ الحديث مبتورمن سياق الأحداث التى وقعتْ فى تلك الغزوة، حيث أنّ الكثيرمن أتباع محمد تركوا (ميدان المعركة) لجمع الغنائم قبل انتهاء المعركة. وهذا معنى ماجاء فى الآية ((والله أركسهم بما كسبوا)) فكانت النتيجة هزيمة جيش نبى الإسلام، فهل الانقسام فى الرأى عن (القتل) كان يُـشيرإلى قتل أتباع محمد الذين فروا من المعركة؟ هذا السؤال يؤكده ما جاء فى الآية المذكورة ((فما لكم من المنافقين فئتيْن)) وماقاله النبى (إنها تنفى الرجال كما تنفى النارخـَـبث الحديد) وهوالمعنى الذى قاله النبى فى حديث آخرعبـّـرفيه عن موقفه من (يثرب) وهوحديث رواه أبوهريرة الذى قال: قال رسول الله: أمرتُ بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، وهى المدينة، تنفى الناس كما ينفى الكيرخـَـبث الحديد)) (حديث رقم 1871)

كان قيس بن صِـرمة الأنصارى صائمًـا، فلما حضرالإفطارأتى امرأته وقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا. ولكن انطلق فاطلب لك (طعامًـا) وكان يومه يعمل فغلبته عيناه (أى نام) فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك (أى خيبك الله) فلما انتصف النهارغـُـشى عليه، فذكر ذلك للنبى، فنزلتْ آية ((أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)) (البقرة/ 187) ففرحوا فرحـًـا شديدًا ونزلتْ– كذلك– ((وكلوا واشربوا حتى يتبيـّـن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرثم أتموا الصيام إلى الليل.. إلى قوله ((ولاتباشروهنّ وأنتم عاكفون فى المساجد)) (الآية السابقة- والحديث رقم 1915)

وهذا الحديث ردىء الصياغة ركيك الأسلوب المُـرهق للعقل عليه الملاحظات التالية 1- أنه جمع بين المدة المسموح بها لتناول الطعام فى شهرالصيام، وبين مضاجعة الرجل لزوجتـــه 2- كيف يكون الناس فى شهرالصيام وفى نفس الوقت لايكون فيه طعام، كما حدث عندما سأل الرجل زوجته: أعندك طعام؟ فقالت لا، ولكن انطلق فأطلب لك طعامًا، فلماذا لم تــُـجهـّـزتلك المرأة الطعام لزوجها؟ ولماذا انتظرتْ حتى عودة الزوج إلى البيت وقالت إنها ستخرج لتأتى له بالطعام؟ 3- فإذا كانت البيئة الصحراوية حرمتْ أهلها من الماء والطعام، فلماذا كان الصيام مع شدة الحرونقص الماء والطعام؟ وهل السبب هومجرد الاستمرارلما كان عرفــًـا قبل دعوة محمد للإسلام؟ وأنّ تقديس شهررمضان انتقل إلى الإسلام عن الفترة التى نعتها (بالجاهلية) حيث كان المُــتحنفون يفعلون ذلك ومنهم عبد المطلب جد النبى 4- كيف جامع الرجل زوجته وهوصائم؟ (كما يتبين من سياق الحديث وأكــّـدهته الآية المُـشارإليها) وهل هذا الفعل كان ضروريـًـا كى تنزل الآية التى نظــّــمتْ العلاقة بين الرجل وزوجته، أى أنّ الجماع يكون قبل بدء الصيام 5- مغزى آية ((ولاتــُـباشروهنّ وأنتم عاكفون فى المساجد))؟ حيث أنه– يتبيـّـن منها أنهم كانوا يفعلون ذلك داخل المساجد، فنزلتْ تلك الآية لتمنعهم من ذلك الفعل الذى تأباه الفطرة الإنسانية الطبيعية، وتعف عن ممارسته فى أماكن دورالعبادة.

وقال شخص اسمه (خباب) كنتُ قنــًـا (أى عبدًا) فى الجاهلية. وكان لى على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه (منه) فقال: لا أعطيك حتى تكفربمحمد. فقلتُ لا أكفرحتى يـُـميتك الله، ثم تــُـبعث. قال دعنى حتى أموت وأبعث، فسأوتى مالاوولدًا، فأقضيك)) فنزلتْ ((أفرأيتَ الذى كفربآياتنا وقال لأوتين مالاوولدًا)) (مريم/77) الحديث رقم2091، 2275. أى أنّ تلك الآية جاءت مُـردّدة ما قاله ذلك الرجل الذى رفض تأدية ماعليه من دين للدائن.

وهكذا يتبيــّـن أهمية (باب أسباب نزول الكثيرمن الآيات) التى تعكس واقعـًا (ماديًا / حقيقيًا) ومن خلال الجدل والحواربين أصحاب تلك الوقائع ونبى الإسلام، تمـّــتْ استجابة السماء، لما أبدوه من ملاحظات، فنزلتْ الآيات: إما بالتأييد (فى بعض المواقف) كما حدث من تأييد لآراء عمربن الخطاب، أوما حدث مع ابن أم مكتوم (الضرير) فنزلتْ آية ((لايستوى القاعدون من المؤمنين غيرأولى الضرر)) (النساء/95) وإما بالإدانة كما حدث مع الرجل الذى رفض أداء ما عليه من دين للدائن. ولأنّ باب (أسباب النزول) من الأبواب المهمة فى كتب تفسيرالقرآن، لأنه يؤكــّـد على أنّ القرآن كان ترجمة لواقع البيئة العربية/ البدوية/ الرعوية، لذلك فإنّ أصحاب العاطفة الدينية، الذين ختم الاسمنت عقولهم (كما يحدث عندما يختلط الاسمنت بالطوب) يكرهون هذا الباب ويرفضون الاعتراف به.

***