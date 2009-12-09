

عيسى محارب العجارمة

الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 13:12

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









الهدير القومي المطلوب بقمة البحر الميت



خاص - عيسى محارب العجارمة - نريدها قمة عربية بمستوى التحديات القومية الاستراتيجية التي تواجهها الامة العربية ، بهذه المرحلة المصيرية ولا شك ان عودة وزير الخارجية السوري وليد المعلم او من ينيبه لشغل المقعد السوري الشاغر منذ بداية الازمة السورية هو بداية السطر لحل الازمة السورية الشائكة اتفقنا مع نظامه ام لم نتفق .



نريدها قمة عربية قومية هادرة بنبض العروبة الخالد كما كان حالها ايام عبدالناصر وصدام حسين والملك حسين وياسر عرفات قبل ان ترتهن الامة بقرارتها الصادرة عن مؤسسة القمة العربية لاملاءت وزارتي الخارجية الامريكية والبريطانية ومن لف لفيفها من اخوان الشيطان وداعمتهم الامارة الثرية بغازها المسال الفقيرة قوميا واخلاقيا وسياسيا .



نريدها قمة القمم خالية من الوحشية الامبريالية الامريكية والبريطانية ذات التوجهات الصهيونية البغيضة فموضوع نقل السفارة الامريكية الى القدس يجب ان يزلزل المشاعر القومية بالنفوس العربية الابية وكفى الامة تخاذلا وهوانا تحت رحمة مطرقة فكر اخوان الشيطان وسندان خوارج العصر ممن تتلمذوا بالمعبد القطبي نسبة لسيد قطب ذاك الذي فتت الامة مذهبيا لقيام الساعة فما عادت الامة العربية الواحدة ذات الرسالة الخالدة .



يجب ان يأتي وفد النظام السوري الرسمي بمشاركة المعلم او مندوب سوريا الدائم بمجلس الامن الدولي الدكتور الجعفري ليترأس الوفد السوري للقمة حتى نلج سم الخياط بحل الملف السوري الشائك عربيا قبل تركه لعبة بيد القوى الكبرى وتركيا واخوان الشيطان واثرياء العرب عابري الولاءات القومية خدمة لمصالح اسيادهم بواشنطن وتل ابيب .



الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس وفد دولة فلسطين للقمة يجب ان يفتح ملف سرقة حركة حماس لقطاع غزة وربطه باجندات اخوان الشيطان الاكبر منذ سنوات طويلة مما عقد القضية الفلسطينية المعقدة اصلا من خلال تدخلات نظام الدوحة وتركيا وامساكهما بتلابيب القطاع البائس وسلخة عن الدولة الفلسطينية العربية المنتظرة بأذن الله تحت قيادة حركة فتح الفلسطينية درة حركات الجهاد والتحرير الكوني وليس العربي فحسب ودماء شهداء فتح تشهد على احقية هذه الحركة بقيادة النضال الفلسطيني والدولة الفلسطينية التي اسس بنيانها الشهيد ابا عمار .



يجب ان يتحرك صوت العروبة القومية الهادر على حل ملف الارهاب بليبيا والعراق واليمن وفتح تحقيق عاجل مع الدول التي عاثت في الامة فسادا وخرابا وانهيارا قوميا ابديا ، ولعل كشف الدور المشبوه لنظام البشير الاخواني بالخرطوم هو بداية الامساك بالخيط الشيطاني الاخواني على الساحة المصرية لفضح اكاذيب عهد الرئيس المعزول مرسي التي ساقتها قناة الجزيرة واعلام الاخوان اللئام ، واماطة اللثام عن المذابح التي يتعرض لها جنود وضباط الجيش المصري بسيناء بدعم غازي مسال اردوغاني الهوى حمساوي الهوية اخواني التوجيه والتغرير والتأثير .



يجب فك الاشتباك القومي مع من هو عربي حق او امبريالي الهوى والهوية فلا مجال بعد اليوم للسكوت وكشف مؤامرة وفضيحة الربيع العبري فمعركة تحرير ليبيا التي ادت لاستشهاد الزعيم العربي القومي معمر القذافي عرت واسقطت ورقة التوت عن مدى تغلغل الردة الاستعمارية العربية العميلة لاسرائيل والغرب الكافر الفاجر .



نريدها قمة بحجم عبدالناصر وفكره القومي المارد الخالد حتى يعود لشاطئ البحر الميت وهجه القومي المنتظر على بعد اميال قليلة تفصله عن القدس بداية السطر واخره فبغير القدس عروس عروبتنا لن نرضى ولكن بشروطنا القومية الناصرية الخالدة بعيدا عن هذه الرطانة النفطية الاستعمارية البغيضة وان غدا لناظره قريب .



وصدق مظفر النواب برائعته الشعرية والتي مطلعهاالذي به اختم مقالي العابر للخيانة القومية اليومية :- قمم قمم معزى على غنم .