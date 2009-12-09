

علجية عيش

الحوار المتمدن-العدد: 5420 - 2017 / 2 / 2 - 01:51

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









المرجعية الدينية في الجزائر موضوع نقاش في ندوة علمية

دعوة لتقنين المرجعية الدينية للمجتمع الجزائري و ترسيمها دستوريا





أجمع أساتذة جامعيون على أن هناك عوامل تهدد المرجعية الدينية في الجزائر في ظل العولمة و العلاقات المعقدة على مستوى الأفراد و الجماعات، خاصة و أن المجتمع الجزائري لا يعيش بمعزل الحراك الفكري و السياسي و الديني و الظواهر الغريبة التي ما فتئت تظهر في شرق و غرب البلاد، و هي حوادث لها أثارها السلبية في القريب و البعيد، و قد أثرى بعض المهتمين بالفكر الإسلامي بمداخلاتهم الندوة ، بعدما أطلقوا النار على الجماعات السلفية، و منهم من سمّوهم بجماعة "الفراكسة " في إشارة منهم إلى الشيخ فركوس الجزائري، و طالب المشاركون في الندوة العلمية بدسترة المرجعية الدينية و تقنينها



شكلت قضية " الوحدة العقائدية و الفكرية للأمة الجزائرية" موضوع ندوة علمية نظمتها مديرية الشؤون الدينية لولاية قسنطينة ( شرق الجزائر) أمس بحضور أئمة و دعاة ، و قد حذر جامعيون من خطر التمدد الطائفي في الجزائر و دعوا الجهات المعنية إلى حماية المجتمع المسلم من التفسخ الديني لاسيما و المجتمع الإسلامي بصفة عامة و الجزائر خاصة مفتوحا على كل التيارات الفكرية المنحرفة و التحولات الضالة، مؤكدين على دور الأئمة و الدعاة في ترشيد العامة من الناس التي تأخذ بهذه الأفكار، خاصة و الأمة الإسلامية على غرار العالم كله تعيش عصر الأسلحة و الحروب و لدمار ، و هو ما أشار إليه الدكتور رمضان يخلف في ورقته الذي قال أن أئمة الجزائر و علمائها مطالبون اليوم بأن يكونوا في مستوى هذه المرحلة و وجب عليهم أن يفعلوا مفاهيم الإسلام و تقريبها من العامة و أن يكون خطابهم جامعا، و أوضح الدكتور رمضان يخلف أن "الطائفية " في الجزائر هي حلقة من أعمل مخطط لها ، و تابعة لتنظيم معين و لها امتدادات، و لها آثارها السيئة ، غير أنه لا ينبغي أن نقابلها بمفاهيم متباعدة، متسائلا عن سبب تكامل و تحالف الدول الغربية سياسيا و اقتصاديا و عسكريا فيما بينها؟ فهي تزداد قوة بينما الدول الضعيفة و المغلوبة على اكمرها تتصارع فتزداد ضعفا، و يقر الدكتور رمضان يخلف و هو أستاذ و محاضر بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بأن أهل القبلة هم من قالوا: "لا اله إلا الله محمد رسول الله"، و بالتالي فهم يدخلون في دائرة الإسلام بيقين، و لا مجال لتكفيرهم.

و الطائفية كما قال الدكتور كمال عرفي أدخلت المجتمع الجزائري في ظروف تعرية، و المجتمع الجزائري اليوم في حاجة إلى تحصين أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على مرجعيته الدينية و ما زال يحتاج إلى توعية و التحسيس و ضبطه، مشيرا إلى الدور الذي ينبغي أن يقوم به الأئمة و هو البحث عن الإطار الصحيح للمرجعية الدينية في ظل ألأفكار الواردة و تعدد الفتاوى كالقاديانية أو الأحمدية التي غزت بفكرها القرى و المداشر في الجزائر ، و هي تنم عن خطر كبير يهدد مقومات الدين الإسلامي الحنيف، و أضاف المحاضر بأن هناك مؤامرة تحاك في الخفاء لضرب المجتمع الجزائري ، و قد حان الوقت إلى ضرورة تقنين المرجعية الدينية للمجتمع الجزائري و ضبطها، و التصدي للأفكار المتطرفة، ليشير أن المرجعية الدينية في الجزائر هي إسلامية سنية تستند في جانبها الفقهي على المذهب المالكي، و أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و الطرق الصوفية كانت ممثلا للمرجعية الدينية في رده على بعض الشيوخ الذين روجوا بأن الجزائر لا مذهب لها.

و قدم المحاضر التجربة المغربية كمثال موضحا كيف حافظت المغرب على مرجعيتها الدينية و قامت بتقنينها ، و بعملية التقنين هذه، استطاعت أن تحل الصراع بين المالكيين و العبيديين، عكس ما يحدث في الجزائر و الخلاف الذي ما زال قائما في قانون الأسرة، في إشارة منه إلى أن المشرع الجزائري لم يعمل بالمذهب المالكي في قضايا الأحوال الشخصية ، بل استند إلى المذهب الحنفي و هو كما قال تقليد للقانون المصري، و قد اقترح الدكتور كمال عرفي على السلطات المعنية و على رأسها وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف بترسيم المذهب المالكي كمرجع ديني للجزائريين، فيما انتقد الدكتور ربيع لعور بعض الأئمة و العلماء الذين تجاهلوا خطر الذين سماهم بـ: " المخالفين" ، و قد اعتمد المحاضر على فكر العلامة أحمد حماني كنموذج و رده على المخالفين من أهل البدع، و قال أن الطائفية لها بعد سياسي، و لا بد أن يكون البعد السياسي حاضرا في محاربة الطائفية.

علجية عيش