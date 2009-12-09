

عباس علي العلي

الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 21:29

المحور: الادب والفن









أعترف

أني لا أستحق شم الورد

لأني ما زلت بدويا حد النخاع

وأعترف أيضا أني

لا أفرق بين عطر النساء ورائحة الماء في الصباح

يا سيدتي

أعرف أنك هبة الجميل

وأنه كثيرا ما منحك التميز بكل شيء

ولكني

أبقى ذلك الذي يحميك من حر الشمس حين تتمادى

غيا

وأصيرا جمرا متقدا لة جاء الزمهرير زمنا

أنا يا سيدتي بعض من آدم

تغويني بـ...........عطرك

ورائحة أنفاسك هي التي تجعل مني غاويا للخضوع

سيدتي البهية

أفكر كثيرا أن أمنحك صفة مناسبة

ملكة، أميرة، ربة جمال، إله عشق..........

أستحي .. نعم منك

حين لا تعجبني كل الكلمات

إلا حينما أناديك

سيدتي ففيها بعض وفائي

وبعض من جمال الذكر

سيدتي يمكنك الآن أن تطمئني على أسلوبي المهذب

فقد تركت عبادة الأوهام

ونزعت ختم البداوة من عيني

أنا يا سيدتي الآن

شاعر يكتب بدون إلهام

فقط حين يرن صدى أسمك

تتفجر الكلمات

وتسرق كل أحاسيس الوجد وتأت إليك بلا أستئذان

هل عرفت ؟

يا سيدتي

سر تمسكي بك

وقد بلغلت من الكبر أني صرت عنوان بلا عنوان

لأشجاني

وأحزاني وغربتي وجور الزمان.