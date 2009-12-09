التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مولاي عبد الحكيم الزاوي - قصيدة: شيء من واقع
|
|
قصيدة: شيء من واقع
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
يسألونك عن الشعر
- جِلْد مُدَوَّر
- - القريب والبعيد: قرن من الأنتربولوجيا بالمغرب- حسن رشيق
- عزيزي المتعلم
- عَبَثُ النِّسْيَان
- ذاكرة النسيان
- رحلة البحث عن الأنا الروحي من خلال رواية في قلبي أنثى عبرية ...
- عتاب
- رواية المغاربة، عبد الكريم جويطي
- حُلم
- لغتي
- نيكوس كازانتزاكيس زوربا اليوناني Zorba the Greek
- علي عثمان أسير حرب
- رواية زمن الخوف إدريس كنبوري
- المخزن في الثقافة السياسية المغربية هند عروب
- رواية لقيطة اسطمبول لإليف شافاق
- فرانسيس فوكوياما: الإسلام والحداثة والربيع العربي
- هديل سيدة حرة للروائي المغربي البشير الدامون.
- حوار سوسيولوجي حول دعارة طالبات الجامعات
- سيرة حمار
المزيد.....
- الذكرى الثالثة لرحيل الفنان صادق علي شاهين
- السّفارة المَصريَّة في تل ابيب تُصِرّ على رفض دخول الكاتب عب ...
- جلالة الملك يبرز مساهمة المغرب في جهود حفظ السلم والاستقرار ...
- الصحافة العالمية تحتفي باستعادة المغرب لمقعده الإفريقي
- وفاة الفنان عبداللطيف يعقوب في احد مشافي العاصمة صنعاء
- لوموند: هذا هو فريق محمد السادس الذي أنجح العودة لإفريقيا
- فنان مصري شهير: -كنت أمشي وأتكلم في نومي-.. من هو؟!
- بالصور.. فنان يصدم جمهوره باعترافه: -غسلت شعر رأسي للمرة الأ ...
- 755 مشاركة بالدورة الثانية لجائزة -شاعر الرسول- بقطر
- لماذا يصنع فيلم -لالا لاند- التاريخ في عالم السينما؟
المزيد.....
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مولاي عبد الحكيم الزاوي - قصيدة: شيء من واقع
|