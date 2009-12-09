

مولاي عبد الحكيم الزاوي

الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 23:05

المحور: الادب والفن









خُذْ مِنْ نَاصِيَّةِ العِلْمِ

مَا يَشْتَهِيكَ

وَانْهَلَ مِنْ شِعَابِ الحِكْمَةِ

مَا يُرْوِيك

وَبَاعِدْ دَهْمَاءَ النَّاسِ

وَمُسْتَلَبِي العُقُول

فَالنَّفْسُ تَحْيَا بِعِلْم

وَتَطْمَئِنُّ لِرُوح

انْبَعَثَتْ مِنْ جَوْفِ

كِتَاب مَسِطُور أَوْ مَنْظُور

فَلاَ حُرِّيَة لِجَائِع

وَلاَ وَطَنَ لِعَبْد

وَلاَ أَرْضَ لِخَائِن

بِغَيْرِ نَصِّ

يُوقِظُ حِسَّ الضَّمِير

وَيَبْعَثُ أَمَلًا فِي النُّفُوس

الزاوي مولاي عبد الحكيم

الاثنين 30 يناير 2017