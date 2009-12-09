

سليم نصر الرقعي

الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 20:14

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









الديموقراطية الواقعية في الغرب لا تعني حكم الشعب بل تعني حكم النخب وفق اختيار جمهور الشعب (الأغلبية الانتخابية) حيث تتداول النخب السياسية على السلطة والحكم وقيادة الدولة بشكل دوري وسلمي وحضاري وفق نتائج انتخابات عامة تعبر عن ارادة الناس(*) ، لقد ناقشت قبل الثورة في عشرات المقالات عدم واقعية وكفاءة وفاعلية ما يسمى بسلطة الشعب المباشرة أو الحكم الديموقراطي الجماهيري الشعبي المباشر والتي دافع عنها فيلسوف الثورة الفرنسية (جان جاك روسو) في كتابه (العقد الاجتماعي) بعد انتقاده الشديد للديموقراطية الانجليزية النيابية البرلمانية إلا أنه في نهاية تنظيره للديموقراطية المباشرة أكد أن الديموقراطية الشعبية المباشرة هي من الكمال والمثال من الناحية النظرية مما يجعلها تحتاج في تطبيقها الى شعب من الآلهة!!، أي أنها غير قابلة للتطبيق البشري!، بل صاحب الكتاب الأخضر، أيا ً كان كاتبه، وقد تلقف فكرة سلطة الشعب من جان جاك روسو والمدرسة اللاسلطوية اللاحكومية (الفوضوية) حذر في نهاية الفصل الأول (الركن السياسي) من تطبيق الديموقراطية الشعبية المباشرة على أرض الواقع لأن تطبيقها كما ذكر سيؤدي بالنتيجة الحتمية إلى حلول عصر الفوضى والغوغاء !!، والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا : إذا كان العقيد القذافي يقر بأن تطبيق فكرة الحكم الشعبي المباشر ستؤول للفوضى وحكم الغوغاء، فلماذا طبقها على الشعب الليبي إذن!!؟، إذا كنت تعلم أن الطعام مسموما مسبقا فكيف يجوز لك تقديمه الى أولادك !!؟؟ ، هل طبقها في ليبيا ليحل عصر الفوضى ويسيطر الغوغاء على أمور البلاد والعباد وتصبح الدولة دولة الحقراء!!؟، أم طبقها ليتخذها شعارا سياسيا وستارا فكريا وجلبابا رسميا فضفاضا يحكم من خلاله هو وأولاده ليبيا بدعوى أنه يقود ليبيا ولا يحكمها فالحاكم هو الشعب الذي يحكم من خلال مؤتمرات تقرر ولجان تنفذ؟؟؟؟، أليست هذه قمة الدجل الأيدبولوجي والتضليل السياسي !؟؟؟.

سليم الرقعي

(*) من الملاحظ أن اغلب الناس بل حتى الكثير من الناخبين يعزفون عن المشاركة في الحياة السياسية العامة ولو في حدها الأدنى أي المشاركة في الانتخابات بالتصويت ! ، وسأناقش في مقالة قادمة هذه الظاهرة الطبيعية العامة ، اي عزوف الغالبية الصامتة من الشعب عن المشاركة السياسية!.