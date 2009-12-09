

صادق محمد عبد الكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 09:56

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









تمخض الجبل فولد فأرا !!

قيل: من شاور الحكماء, شاركهم في عقولهم.

وقيل: القراءة هي أن تفكر بعقل غير عقلك.

تعمدنا التكرار حتى أضحى مملا وممجوجا !... ولم يؤدي غرضه ؟

وكما تقول الحكمة .. بأن لكل غاية هدف !.. يراد منه ، هو تحقيق هذا الهدف المراد !.. فكيف أذا كان هذا الهدف تبغيه وتطالب به الملايين من الناس ؟ بل هو يصب في صالح البلاد والعباد ، والذي يسعى أليه هو تحقيق الأمن والأمان ، ويعمق التعايش بين مكونات شعبنا المختلفة ، ويساهم في البدء بأعادة بناء الدولة !.. ونقصد هنا ( دولة المواطنة ... الدولة الديمقراطية العلمانية الأتحادية في عراق واحد موحد ) تساوي بين مواطنيها ، وتقبل بالمختلف الأخر ، وتساهم في تعزيز السلم الأهلي وتطلق عملية التنمية وتحريك عجلة الأقتصاد والخدمات ، وتساعم بهزيمة الأرهاب بكل أشكاله ، وتقضي على الفساد والفاسدين ، وتقتلع جذوره التي تعشعش في كل ركن من أركان دولتنا العتيدة !!

والمقصود هنا هو بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية !.. وعلى أساس المواطنة والوطنية والأستقلالية والبعيدة عن التحزب والطائفية والأنحياز لهذا الطرف أو ذاك ، أو لهذه الطائفة أو تلك ، وأن تكون مؤسسة عراقية بأمتياز ، وتكون مهنية ونزيهة ، ويقودها أناس وطنييون !.. ومن أصحابي الخبرة والكفاءة .. ولقد كتب عن هذا الموضوع ما يكفي بأن نؤلف منه مجلدات وأطروحات ووثائق تغني المهتمين في بناء هذه المؤسسة الوطنية الاساسية والهامة .. تغنيهم عن البحث والتنقيب لبناء المؤسسة الأمنية وشروط نجاحها !؟

ولكن يبدوا بأن القائمين في أدارة الدولة لا يريدون أن يسمعوا ولا يبصروا ولا يفقهوا ؟.. وهم في غييهم سائرون وكما قال الله عنهم في كتابه ( أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (44) سورة الفرقان ) !

وفي أية أخرى ( .وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (179) سورة الأعراف ) !!

اليوم صادق مجلس النواب على أستيزار وزراء الداخلية والدفاع !... وكما عودونا ؟.. وكما هو نهجهم وطائفيتهم وتكريس للمحاصصة وأحتكار أدارة الدولة ومؤسساتها !.. وبالتحديد المؤسسة العسكرية والأمنية في دائرتهم وبيدهم ومن أحزابهم الطائفية !.. فوزير الداخلية من منظمة بدر التي تعلن جهارا نهارا بولائها لولاية الفقيه !

ووزارة الدفاع للحزب الأسلامي !

ولم يكترث هؤلاء بكل الهزائم التي مني بها العراق وما ألت أليه الأمور نتيجة للبناء الخاطئ والغير مهني والغير وطني !!.. وبنائها على أساس حزبي وطائفي ، وأقحام هذه المؤسسة بالصراعات الطائفية والحزبية ولولائها لهذا الحزب أو ذاك ولهذه الطائفة أو تلك !!..مما كلف شعبنا وبلدنا خسائر هائلة ( مادية وبشرية ) وذلك ةنتيجة لما تقدم أدى الى غياب الأمن وتفشي الجريمة والخطف والأغتيالات ، وأنتشار العصابات التي تبتز الناس وتروعهم وتصادر حريتهم وتهددهم بأرزاقهم وأموالهم / وأصبح العراق سوق رائجة للمخدرات وتجارها ، مما يترتب على ذلك مشاكل أجتماعية وأقتصادية وأخلاقية ، وأمراض وعلل مجتمعية كبيرة .!.. وشعبنا ووطننا ليس أنبوبة أختبار ياسادة أقول لكم ياسادة ياكرام !.. ياحكام العراق !.. والقائمين على شؤون البلاد والعباد ، وبصدق وأمانة وأخلاص !... لو بقيتم متشبثين برأيكم وبموقفكم هذا ؟.. ,استمراركم في بنائكم وأدارتكم وقيادتكم لهخذه المؤسسة وبالطريقة نفسها ، في بنائها على أساس الطائفة والحزب والمنطقة والولاء !!.. فسوف لن تحصدوا ألا مزيدا من الفشل ، ومزيدا من الخراب والدماء والدمار ، وسيتعمق الصراع المجتمعي والسياسي وحتى المناطقفي ، وسيستمر الوضع على ما هو عليه وأسوءبكثير !.. وشعبنا ليس أنبوبة أختبار ياسادة !!

الى متى تستمرون في نهجكم اللامسؤول والغير وطني والغير مبرر أبدا ، وعليكم أن تتحملوا كل التبعات المترتبة على فشلكم الذريع هذا !

وتتحملون المسؤولية كاملة لنزيف الدم العراقي وأستمراره ، وكل الخراب والدمار الذي حل في العراق وما كابده الشعب من ظلم وقهر وجوع وغياب العدل والمساوات ، ونهج الطائفية السياسية التي تحكمون فيها البلد منذ سنوات ، وهو نهج مدمر لحاظر العراق ولمستقبله ومستقبل أجياله ، ولا يمكنكم الأستمرار بنهجكم هذا من دون حساب .. عاجلا كان ذلك !.. أم أجلا !

ومن يتولى مسؤولية أدارة الدولة يجب أن يخضع الى قوانينها وأعرافها !... للمسيئ نقول له أسأت ويجب أن يتحمل أخطائه وجرائمه وفق القانون ، وكذلك المصيب نقول له أصبت ، ويكافئ على قدر نجاحه وأبداعه !

أم نحن في بلد كلمن أيده أله ... وشلح وأعبر !.. وضيعة ضايعة !

أم أنتم كما الحكمة القائلة ( الجاهل يكون دائمًا أكثر إصرارًا على رأيه من العالم. !! ) .

صادق محمد عبد الكريم الدبش

30/1/2017 م .