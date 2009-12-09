

ياس خضير الشمخاوي

الحوار المتمدن-العدد: 5417 - 2017 / 1 / 30 - 09:48

المحور: كتابات ساخرة









أشوفك صافن مگابل مدرسة الطفولة چنّك تسترجع ذكريات الماضي بحسرة وألم .

ئيه والله يا إبني هاي المدرسة الواگعة إلها فضل عليَّ وعلى غيري كلش چبيـر .

ولو ما هاي المدرسة ما صرت فنّان ومسرحي ، والفضل يعود للناس اللي درّسونا وعلمونا معنى الفن والثقافة والمسرح والأدب والسياسة .

لأن معلمينا معظمهم چانو تقدميين ، وأكثر أبناء المدينة همّين چانو شيوعيين يحبّون الفن والرياضة والمسرح ، وحتى ( فهد ) وكل الناس چانو يسمّون الشطرة موسكو الصغرى .

وچان النشاط المدرسي بوكتها يلعب دور كلش چبير بصناعة الأجيال ، خصوصا بتنمية مواهب الطلبة .

تصوّر هاي الشطرة رغم صغرها ، لكن طلع منها مخرجين ومسرحيين وكتّاب هواي ، مثل عدنان مكي مبارك وحسين الهلالي وعزيز عبد الصاحب والأستاذ طالب خيّون اللي كتب قصة مسلسل سفينة سومر .

وأتذكّر بعد ثورة 1958 چان الفنّان المسرحي الكبير حقي الشبلي يحضر مع المفكر العراقي عزيز السيد جاسم للشطرة لمتابعة وتقيم عمل مسرحية المسامير للكاتب المصري سعد الدين وهبه .

وهاي المدينة بفضل أساتذتها ومسارحها ومتابعة الروّاد الأوائل خرّجت نخبة رائعة من أبنائها الفنانين منهم المربّية المرحومة فنّانة الشعب ، زينب ( فخرية عبد الكريم ) وبهجت الجبوري وطالب الفراتي وعدنان شلاش ثم لحق بهم جيل آخر من المبدعين أمثال فاطمة الوادي وزيدون داخل والكاتب المسرحي حيدر عبدالله وغيرهم من الفنانين والشعراء والمطربين والملحنين وكتاب القصة والرواية .

ولقيمة المدينة الفنيّة وشهرتها حضر اليها أيضا الموسيقار الفلسطيني رَوحي الخمّاش مع المطربة السورية زكية جورج ، حيث إستمتعوا بفن المدينة وأمتعوها كذلك بطربهم وألحانهم الجميلـة .

الدولة والناس والمثقفين چانو يدعمون الفنّان والمسرح ، هسّه الحكومة عوزنا ما نبوس أديها ، يمعودين رجعوا المسرح ، فعلوا دور النشاط المدرسي ، إهتموا بالفن والفنانين .

تگول عبالك نحچي وي الحايط !

يگولون ئيه بس كل قبض ماكو ، نسمع جعجعة بس ماكو طحين !

صرّح فد يوم رئيس البرلمان السيد سليم الجبوري ، وگال لازم ندعم المسرح وندعم الفنان ولازم ولازم .

لعد وينكم مو العالم طگ صبرها وكلهم شردو وتغربو بالدول !

ويگلك لو حچيت حظر شاهدك وياك .

إستلم .. هذا موفق ساوا مثلا واحد من المغتربين ، رجال دكتوراه ومخرج ومؤلف مسرحي ، أسس أكاديمية فنون بأستراليا وقدّم أعمال فنية للوطن والناس وحارب الأرهاب والفساد بقلمه وفكره ، حصل على جوائز قيمة ورفع راس العراق بالخارج ، وتالي ما تالي حتى شكرا من حكومتنا ماكو .

أشو ما شفت مسؤول دگ بابه لو أتصل بيه وگاله مسرحيتك الجديدة ( خان جغان ) ، أشو صارلك سنة تعبان بيها وتدرّب فرقتك عليها ، وين صارت وليش ما تگدر تعرضها !؟

لو فعلا يهمهم الفن وسمعة العراق ، چان گالو بمكان ما نطشر بفلوس الشعب تطشر خلّي ندعم هذا الرجل الوطني لأنه ما نسى شعبه دقيقة ولا لحظة نسى العراق .

هسّه على أقل تقدير بَيْضُوا وجوهنا گدام ذيج الدول ، حتى يگولون عمّي هذوله الفنانين حكومتهم وطنية فگدتهم ، وفّرتْ إلهم مسرح وساعدتهم ، لأن ذوله الناس يحملون رسالة وطنية وفنية وثقافية ، والعالم تعتبر الفنانين سفراء يمثلون بلدهم بالخارج .

يعني بشرفكم ، أيهما أفضل ندعم أعمال فرقة ساوا لو ندفع فلوس ونطمطم عمايل بعض المسؤولين الصخمت وجوهنا بالخارج !؟

وما يحتاج نشخّص ونگول منو همّه ونذكرهم بالأسماء ، أدخلوا على الگوگل وشوفوا المصايب !

وإذا ما شفتوا شي من هذا الحچي ، ذاك الوكت أعقلوها برأسي وقولوا ؛ كَذبَ الشمخاوي .

ياس خضير الشمخاوي

yasalshamkhawi@gmail.com