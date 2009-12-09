

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 12:18

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









مؤسسة الكهنوت العروبى والغيبوبة عن الواقع

طلعت رضوان

لماذا لم ينخدع اليسارالمصرى بالعروبة فى الأربعينيات؟

ألم يوافق الأميرعبدالله على وجود قاعدة بريطانية فى الأردن؟

يتمسك العروبيون من المصريين ومن العرب بالأوهام، فى رفض تام لمعطيات الواقع وتجاربه الأليمة، فلم يتعلــّـموا من درس الوحدة المصرية/ السورية الفاشلة، ودكتاتورية النظام الناصرى الذى أصرّعلى تطبيق التجربة المصرية على الشعب السورى، سواء فى (التأميم) مما أغضب البورجوازية السورية، أومنظومة الحزب الواحد، مما أغضب الليبراليين السوريين. والأخطاء كثيرة ذكرها كل من أرّخوا لهذه (الوحدة) بما فيهم ضباط يوليو52فى مذكراتهم، خاصة مذكرات عبداللطيف البغدادى. وخلاصة تلك التجربة أنّ النظام الناصرى وضع بذورالفشل منذ البداية، وبالتالى كان موقف السوريين الذين قادوا عملية (الانفصال) عن مصرمُـتسقــًـا مع (المقـدّمات)

ورغم الأمثلة العديدة التى تؤكد أنّ (الوحدة العربية) وهمٌ صـدّقه العروبيون، مثل وجود أكثرمن17نزاع حدودى بين الدول العربية، ورغم تقسيم الوطن الواحد إلى أكثرمن دويلة (العراق نموذجـًـا) ورغم الحرب العربية/ العربية فى اليمن، وهى الحرب التى حوّلتْ (اليمن السعيد) إلى خرائب وأرجعتْ شعبه إلى العصورالوسطى..إلخ رغم كل ذلك اجتمع العروبيون فى مبنى صحيفة الأهرام، للرد على (الحملة على الهـُـويتيْن العربية والإسلامية، وأنّ تلك الحملة تتضمن العداء للإسلام والعروبة) وهذه الندوة حضرها الأميرالحسن بن طلال ولى العهد السابق للأردن ورئيس منتدى الفكرالعربى، وشاركه فيها الكبارمن صحفىْ الأهرام. واهتمّـتْ الصحيفة بهذه الندوة فنشرتها على صفحتتْن كاملتيْن (21/10/2016) وكأنّ الكلام الذى قيل هوالذى سيمنع تدميرالجزء المُـتبقى من اليمن، أوسيـُـعيد العراق إلى ماقبل الغزوالعرقى لاحتلال الكويت، أوإلى ماقبل احتلال أمريكا للعراق. أوستـُـعيد سوريا إلى ماقبل يناير2011، أوستُـعيد ليبيا إلى ماقبل سقوط القذافى..إلخ.

الكارثة أنّ وهم العروبة لايزال مسيطرًا على أدمغة الكثيرمن المتعلمين المحسوبين على الثقافة السائدة، بما فيهم (الماركسيين) ولوأنهم قرأوا ماكتبه الماركسيون قبل يوليو52لعرفوا أنه قبل هذا التاريخ لم ينخدع أحد بالوهم العروبى، فعندما اعتدتْ الدول الاستعمارية على سوريا ولبنان، كتب صادق سعد مقالاقال فيه ((استقبلتْ الشعوب العربية بيان مجلس جامعة الدول العربية، وتلك الموائد وحفلات الشاى، كل هذا لم يـُـسفرإلاّعن نتيجة أحيطتْ بسياج غامض من السرية، تضمّـنتْ الاعتراف بالاعتداء الفرنسى، كما أنّ الجامعة العربية لم تــُـفكــّـرعلى الاطلاق فى مطلب الديمقراطية. وفى غياب كل هذا أسأل: أليس هذا مايريده الاستعمار؟)) (مجلة الفجرالجديد- أول يوليو1945)

وفى مقال آخرجاء فيه ((إنّ الجامعة العربية تغاضتْ عن مطالب الشعوب العربية، وأغفلتْ تغلغل الرأسمال الأجنبى، ولم تبال بأنّ الاستعمارخنق الطبقات الشعبية. فلماذا هذه الجامعة وهى جامعة (دول) وليست جامعة (شعوب)؟ إنها تمثل الحكام فقط)) (الفجرالجديد- 16سبتمبر45) وكتب أحمد رشدى صالح (رئيس التحرير) مقالاكله هجوم على الجامعة العربية بعنوان (الجامعة العربية لاتخدم مصالح الشعوب العربية) (أول أكتوبر45)

وبشأن رد الجامعة العربية على بيان بيفن، كتب (على الكاتب) إنّ رد الجامعة كان ضعيفــًـا. وكيف يكون استنجاد بريطانيا الاستعمارية بأمريكا الاستعمارية لحل المشكلة الفلسطينية؟ فهل- يا أعضاء مجلس الجامعة العربية- ننتظرالعدل والانصاف من بريطانيا الاستعمارية؟)) (عدد16ديسمبر45) كما أنّ مجلة التلغراف اللبنانية انتقدتْ عزام باشا (أمين عام الجامعة) أشد النقد وقالت إنه يتحدث باسم (كل) الدول العربية. لقد طالبنا الجامعة أنْ تحترم سيادتنا. وهذا يدعونا أنْ نــُـطالب حكومتنا أنْ تــُـبيـّـن لنا إلى أى مدى تــُـعبـّـرتصريحات عزام عن مقاصدنا)) (عدد23يناير46)

ونقلتْ الفجرالجديد مقالاعن مجلة الاتحاد الفلسطينى وفيه ((كنا على حق حين حذرنا شعبنا من الجامعة العربية. خاصة أنّ الدول العربية مازالتْ تــُـهادن الاستعمار. إنّ موقف الجامعة العربية مُهادن ومُـتعاون مع الاستعمارالبريطانى. وأنها لم تــُـطالب بالغاء الانتداب البريطانى عن فلسطين. وهاهى اليوم تــُـصرّح بلسان الأمين العام بتصريح لايـُـعزّزالنفوذ البريطانى فحسب، بل يـُـعادى القوى التى وقفتْ معنا فى نضالنا، حيث قال عزام ((إننى عندما صرّحتُ أنّ الجامعة العربية ستطلب جلاء القوات الأجنبية عن البلاد العربية، لم أقصد أننا سنقف من فرنسا موقفــًـا عدائيـًـا. إنّ أبناء الأقطارالعربية سيُحاربون الاستعمارالفرنسى، بنفس العزم الذى يُحاربون به الاستعمارالسوفيتى)) وكان تعقيب كاتب المقال ((نـُـريد من الجامعة العربية أنْ ترد على أسئلتنا: لماذا تسكت الجامعة عن المطالبة بجلاء القوات الفرنسية عن سوريا ولبنان؟ وجلاء القوات البريطانية عن العراق وفلسطين وشرق الأردن ومصر؟ ولماذا تسكت الجامعة العربية عن الاستعمارالبريطانى أصل البلاء؟ ولانفهم معنى اقحام الدول الكبرى التى تقاوم الاستعمارمثل الاتحاد السوفيتى، الذى اعترف بحق سوريا ولبنان وسيادتهما التامة على أراضيهم؟)) (عدد30يناير46) وفى نفس العدد هاجمتْ صحيفة التلغراف اللبنانية عزام بسبب تصريحه الذى قال فيه ((إنّ العرب سيقدمون المعونة اللازمة لكل أمة تناضل من أجل استقلالها ولوكانت هذه الأمة ألمانيا))

وفى مقال آخرعن (دورالجامعة العربية فى ممالئة الاستعمارالبريطانى والفرنسى) فالجامعة تـدّعى الدفاع عن العروبة وتسيرفى طريق العنصرية البغيضة. فمتى يكون لدينا جامعة للشعوب وليس للأنظمة؟)) (عدد12فبراير46) وفى مقال كتبه سعد لبيب هاجم فيه أمين عام الجامعة العربية لأنه طلب من مصرأنْ تتعاون مع بريطانيا لإقرارالسلام فى المنطقة، ليوهم العرب بأنّ الإنجليزأصدقاء (عدد6مارس46) ومقال عن الوحدة العربية ودوربريطانيا فى إنشاء الجامعة العربية، لتكون أداة الاستعمار(عدد22مايو46) ونشرتْ الفجرالجديد نص اتفاقية (معاهدة الصداقة بين الأميرعبدالله أميرشرق الأردن وبريطانيا لانهاء الانتداب البريطانى، وفيها شروط منها ((يـُـسمح لبريطانيا بمقتضى المعاهدة بإنشاء القواعد الجوية. وأنْ تلتزم حكومة شرق الأردن بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لصيانة هذه القواعد وحماية القوات الجوية البريطانية أثناء التدريب)) وهاجم الملك عبدالله فى كتابه (ذكرياتى) المصريين الذين انتقدوا معاهدة الصداقة البريطانية الأردنية. كما هاجم ابن سعود لأنه سمح للأجانب بإنشاء صناعات تدفع الناس إلى نسيان القدرة الإلهية (عدد19يونيو46)

لايخلوعدد من مجلة الفجرالجديد من الهجوم على أمين عام الجامعة العربية، وعلى الأعضاء المتعاونين مع الاستعمار. فكان هذا موقف اليسارالمصرى قبل يوليو52، فلماذا تغيـّـرالموقف بعد هذا التاريخ؟ وأليستْ الانكسارات العربية الحديثة تــُـمثــّـل التراكم الكيفى لما حدث فى الأربعينيات؟ فلماذا أقام العروبيون لأنفسهم مؤسسة كهنوتية للدفاع عن الوهم العروبى؟

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