

وليد الأسطل

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 00:52

المحور: الادب والفن









طُعمٌ وَ وَهْم



بارِدُ المَلْمَسِ أيُّهَا الشِّتاء

وَ دَافِئُ الرُّوحِ

مِثل النَّبِيذْ

تَسقِيناَ مُرّاً

نَقطِفُهُ سعادَةً

مِثلَ النَّبِيذْ

تُولَدُ حَزِيناً

وَ تَزدَادُ حُزْناً في شَبَابِكْ

وَ عِندَمَا تَقتَرِبُ مِنكَ السَّعَادَةُ

كَخَيطِ دُخانٍ تَبِيدْ

يَوْمُ مَوتِكَ

يَوْمُ عُرْسٍ للحياة

كَمْ هِيَ قاسِيَةٌ معَكَ

وَمَعَنَا الحَياة!

أَلِأَنَّكَ واضِحٌ لا تُخَاتِلُ

وَ لِأَنَّنَا حَمقَى؟

هذا أَكِيدْ

الحَيَاةُ كَنَجْمٍ ماتَ

وَ ضَوْءُهُ لَمْ يَزَلْ حَيّاً

الحياةُ وَهْمٌ مُضِيءْ

وَهْمٌ يُنِيرُ طَرِيقَنَا قَلِيلاً

كَيْ نَتَعَثَّرَ كثيراً

فَنَظُنُّ

أنَّنا أبطالٌ

نَتَحَدَّى كُلَّ شَيءٍ

لِنُدرِكَ ما نُرِيدْ

وَ عِندَما نَلتَقِطُ

ما ظَنَنَّاهُ نُرِيدْ

نَجِدُهُ طُعماً

اِسمُهُ الحياة

و المَوتُ هُوَ مَنْ يُرِيدْ.