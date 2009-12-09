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طُعمٌ وَ وَهْم


وليد الأسطل
الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 00:52
المحور: الادب والفن
    


طُعمٌ وَ وَهْم

بارِدُ المَلْمَسِ أيُّهَا الشِّتاء
وَ دَافِئُ الرُّوحِ
مِثل النَّبِيذْ
تَسقِيناَ مُرّاً
نَقطِفُهُ سعادَةً
مِثلَ النَّبِيذْ
تُولَدُ حَزِيناً
وَ تَزدَادُ حُزْناً في شَبَابِكْ
وَ عِندَمَا تَقتَرِبُ مِنكَ السَّعَادَةُ
كَخَيطِ دُخانٍ تَبِيدْ
يَوْمُ مَوتِكَ
يَوْمُ عُرْسٍ للحياة
كَمْ هِيَ قاسِيَةٌ معَكَ
وَمَعَنَا الحَياة!
أَلِأَنَّكَ واضِحٌ لا تُخَاتِلُ
وَ لِأَنَّنَا حَمقَى؟
هذا أَكِيدْ
الحَيَاةُ كَنَجْمٍ ماتَ
وَ ضَوْءُهُ لَمْ يَزَلْ حَيّاً
الحياةُ وَهْمٌ مُضِيءْ
وَهْمٌ يُنِيرُ طَرِيقَنَا قَلِيلاً
كَيْ نَتَعَثَّرَ كثيراً
فَنَظُنُّ
أنَّنا أبطالٌ
نَتَحَدَّى كُلَّ شَيءٍ
لِنُدرِكَ ما نُرِيدْ
وَ عِندَما نَلتَقِطُ
ما ظَنَنَّاهُ نُرِيدْ
نَجِدُهُ طُعماً
اِسمُهُ الحياة
و المَوتُ هُوَ مَنْ يُرِيدْ.





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وليد الأسطل

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