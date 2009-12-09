

عدنان السريح

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 22:14

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









الأسرة عقدا لا تدعه ينفرط

عدنان السريح

المرأة هي الوعاء المبارك الطاهر؛ فكل ما كان ذلك الوعاء نقيا من الشوائب، كان نتاج الوعاء طيبا مباركا.

لقد علمنا أئمتنا اختيار المرأة الصالحة للزواج، فحين أراد الإمام أمير المؤمنين "عليه السلام" الزواج بعد استشهاد الزهراء (عليها السلام)، قال لأخيه عقيل (رضي الله عنه) وكان نسابة عالماً بأنساب العرب وأخبارهم: (أنظر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها فتلد لي غلاماً فارساً) فقال له تزوج أم البنين الكلابية؛ فإنه ليس في العرب أشجع، من آبائها فتزوجها. كانت أم البنين صافيه كسبيكة الذهب، كان إيمانها عميقا مثل البحر، و دافئا كضوء الشمس؛ و قد أحسن أمير المؤمنين علي ‏"عليه السلام‏" في اختيارها أما لولده أبي الفضل العباس‏(عليه السلام‏).

ورد أنها يوم رجع الناعي ينعى الحسين الى المدينة، كانت في طليعة المستقبلين لبشر بن حذلم، و هو ينادي برفيع صوته: (يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فادمعي مدرارا الجسم منه بكربلاء مضرج و الرأس منه على القناة يدار) و لما وقع بصرها على الناعي لم تسأله عن العباس، ولا عن أي واحد من أبنائها الذين قتلوا مع أخيهم الحسين، وإنما سألته عن الحسين ‏(عليه السلام‏)، لقد كانت أم البنين بحق طيبة مباركة صالحة.

نورد هنا قول السيد على السيستاني حفظه الله(ايها الأب أترجاك أعطي من وقتك شيء لتوجيه هذه الأسرة علَم الأبناء ما هي القيم الحقيقية وما هي الشي، والتكنولوجيا والتطور لا يعني عدم الأخلاق نحن عندما نستعمل هذه الأمور استعمالا سيئا قطعا ستنتج الأشياء نتاجا سلبيا). إذا على الأب وألام أن يكونا مربيين صالحين حقيقيين، يعطون أبناءهم الوقت الكافي من الإهتمام؛ فالأب عندما يتحدث مع أبنائه يدخل الى أعماق قلوبهم، يستمع الى ما يفكرون ويوجههم الى القيم التي تنمي في نفس الابن والبنت؛ الأخلاق الفاضلة والصدق والأمانة، والعفة والحياء والكرم والشجاعة والحلم، كما أن على الآباء الاهتمام بالملبس يجب ألا يكون الملبس فاتنا لا يراعي القيم الإسلامية ولا الأعراف.

أن البنية الإسلامية لمجتمعنا نواتها الأسرة؛ فان صلحت صلح المجتمع. أذا هناك مسؤولية كبيرة جدا على عاتق الآباء، أن الأبناء هم مشاريع آبائهم؛ فمن منا لا يريد أن يرى مشروعه ناجح. هؤلاء الأبناء هم مشاريع، عظيمة وجسيمة لأنهم إفراد الأسرة، التي منها يتكون مجتمعنا.

من نتاج الأسر الكريمة؛ تلك المشاريع الصالحة التي لبت نداء المرجعية الرشيدة، لفتوى (الجهاد الواجب الكفائي)، كان أبنائنا مشاريع استشهادية في سوح القتال يذبون عن وطنهم وأرضهم ومقدساتهم يجودون بأنفسهم، طاعة للمرجعية الرشيدة، على الآباء أخذ العبرة من هؤلاء، كيف كانت مشاريعهم في أسرهم وأبنائهم؛ والعودة الى أنفسهم ولملمت أسرهم وأصلحها؛ فإن انفرط عقدها لا يمكن، أن يعود الى ما كان عليه.