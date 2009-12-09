

مصطفى حسين السنجاري

الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 23:51

المحور: الادب والفن









131

ريثما نلتقي

أنا وحيد بدونك سيدتي



مثل الغريب في قافلة



لا طعم للحياة بدونك



فحاسة الذوق تحتاج إلى لمساتك



كي تكون فاعلة



132

ليلي بدونك ..

طائرٌ في الفيافي غريب تائه

سرير تتفلسف أمواج الشوق في إيذائه

133

وأصابِعي تَلْتَقِطُ النُّجُومَ

من فَضاءِ حضورِكِ أيَّتُها الياسَمِيْنَةْ

تَحْمِلُني سُحُبُ اشْتِياقي

إلى أرْوِقَةِ الجِنانِ المَخْفِيّةِ والكنوزِ المَكْنُوْنَةْ

ما أغناني سِنْدِباداً يَعُودُ مِنْ رِحلَتِهِ

في مَمْلَكَتِكِ المَصُوْنَةْ

مُحَمَّلاً بالطِّمِّ والرِّمِّ مِنْ لَذائِذِ المُشْتَهى

مِنْ غُصُونِكِ الحَنُوْنَةْ

134

سأوقظ كل شعراء الغزل

ليمجدوا عينيك

ويدسوا النشاط

في النحل الساكن بين شفتيك

135

كل الذين لم يتخرجوا من مدرسة عشقك

أميون .. فمن بين أناملك تنطلق المعرفةْ

لا زهو إلا ما نثرت لنا سيدتي

حتى النكرات إذا اعترفت بها صارت معرفة

136

ألا تعلمين

أن الحياة بدونك مقرفة

تغزلين من المحبة نورا

كما تخبزين من القمح أرغفة

137

ربيعي الحقيقي

حين أعود من أسواق حسنك

محمّلا بك

وأترك خلفي شهقاتي

لأحصد سنابل لهفتي

قمحا لا تتلفه سنوات القحط

138



يا عشقا أبديا

يسكنني

يسكب روعته في بدني

مهما عسكرت في قلبي

لن أعلن يا سيدتي العصيان المدني

139



وهبتُ نفسي لعينيك جفنا

ولقلبك ضلعا

ولشعرك كتفا

140



السهمُ حين يُرمى إلى عينيك

والورد حين تنظرين

في تقاسيمه يندى

طوبى لمن تهطلين على حقوله

غيثا وتكنّين لقلبه ودا

تتسامق غصونه في أفق الجمال

فتثمرُ ملء العناقيد سعدا