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إنثيالات بين يدي أنثى/ 14


مصطفى حسين السنجاري
الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 23:51
المحور: الادب والفن
    


131
ريثما نلتقي
أنا وحيد بدونك سيدتي

مثل الغريب في قافلة

لا طعم للحياة بدونك

فحاسة الذوق تحتاج إلى لمساتك

كي تكون فاعلة

132
ليلي بدونك ..
طائرٌ في الفيافي غريب تائه
سرير تتفلسف أمواج الشوق في إيذائه
133
وأصابِعي تَلْتَقِطُ النُّجُومَ
من فَضاءِ حضورِكِ أيَّتُها الياسَمِيْنَةْ
تَحْمِلُني سُحُبُ اشْتِياقي
إلى أرْوِقَةِ الجِنانِ المَخْفِيّةِ والكنوزِ المَكْنُوْنَةْ
ما أغناني سِنْدِباداً يَعُودُ مِنْ رِحلَتِهِ
في مَمْلَكَتِكِ المَصُوْنَةْ
مُحَمَّلاً بالطِّمِّ والرِّمِّ مِنْ لَذائِذِ المُشْتَهى
مِنْ غُصُونِكِ الحَنُوْنَةْ
134
سأوقظ كل شعراء الغزل
ليمجدوا عينيك
ويدسوا النشاط
في النحل الساكن بين شفتيك
135
كل الذين لم يتخرجوا من مدرسة عشقك
أميون .. فمن بين أناملك تنطلق المعرفةْ
لا زهو إلا ما نثرت لنا سيدتي
حتى النكرات إذا اعترفت بها صارت معرفة
136
ألا تعلمين
أن الحياة بدونك مقرفة
تغزلين من المحبة نورا
كما تخبزين من القمح أرغفة
137
ربيعي الحقيقي
حين أعود من أسواق حسنك
محمّلا بك
وأترك خلفي شهقاتي
لأحصد سنابل لهفتي
قمحا لا تتلفه سنوات القحط
138

يا عشقا أبديا
يسكنني
يسكب روعته في بدني
مهما عسكرت في قلبي
لن أعلن يا سيدتي العصيان المدني
139

وهبتُ نفسي لعينيك جفنا
ولقلبك ضلعا
ولشعرك كتفا
140

السهمُ حين يُرمى إلى عينيك
والورد حين تنظرين
في تقاسيمه يندى
طوبى لمن تهطلين على حقوله
غيثا وتكنّين لقلبه ودا
تتسامق غصونه في أفق الجمال
فتثمرُ ملء العناقيد سعدا





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مصطفى حسين السنجاري

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مصطفى حسين السنجاري - إنثيالات بين يدي أنثى/ 14