

علجية عيش

الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 09:27

المحور: الادب والفن











أُنَاجِيكَ في صَمْت

فإنّ المَوْجَ الهائجَ

يغرقني

فهل أنْتَ موجودُ

تسمع بَوْحِي

و اشْتِيَاقي

يا مَنْ أنتظِرُهُ

بَيْنَ المَوْجِ و الصّخْر

ليَأخُذَنِي إلى البَرِّ

و ينزعُ الصّمْتَ من نَفْسي

و يَهِبُنيِ نصف البشر

فأنا نصفُ بشَرِ

والكل لا يفهمُ سِرّي

و اعتادوا أن يسرقوا الماء من نَبْعِي

فلا تَتْرُكْنِي

و لا تَغِبْ عَنّي

سأَمْنَحُكَ عُمْرِي

حتى لو بَقَيْتُ بِلا عُمْرِ

مازلتُ أنتظرُ مَجِيئَكَ

و أنا أحلمُ أن أصَافِحَ الشّجَر

أغني.. أردد مع الطير

نشيد البحر..

أرقصُ مع الزّهْرِ

أنقشُ اسمك

على كُلِّ الحَجَرِ

فلا تتركني



علجية عيش