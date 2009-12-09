

حنان محمد السعيد

الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 04:42

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









اذا اردنا ان نطلق على هذه الفترة السوداء من تاريخ مصر اسم يدل على اهم ما تتميز به، فلن نجد لها اسم افضل من "عصر التدليس" نحن نعيش حقا وصدقا "ازهى عصور التدليس" فكل شئ مقلوب وكل الحقائق الساطعة يتم تكذيبها بكل وقاحة، والكذب البواح يتم ترديده مرات ومرات ومرات الى ان يصدقه

العامة.



لا يعني هؤلاء الذي امسكوا بخناق الدولة ومؤسساتها ان يراهم العالم كله كاذبين افاكين وافاقين، فاشلين وفاسدين، لا يعنيهم ان تفقد الدولة مقوماتها ومواردها ووجودها، وحتى لو تحولت الى اطلال سنأتي لكم باعلام الأمنجية ليؤكد لكم ان العالم يغار منكم وان هذا الذي ترونه هو اقصى درجات النجاح، وان قطر وتركيا واسرائيل وامريكا وسكان كوكب زحل يتآمرون عليكم لنجاحكم الباهر ويحسدونكم على رئيسكم النابغة الذي لم يجود الزمان بمثله، لا تصدقوا اي تقارير دولية فكل المؤسسات التي تصدرها هي ممولة من دول معادية، لا تصدقوا كل من يتحدث عن ظلم وقهر واختفاء قسري ولا تقارير منظمات حقوق الانسان فنحن في حالة حرب، ولا تسأل اين هي الحرب ولا من نحارب ولا لماذا، عليك فقط ان تتقبل اي انتهاك وغلاء وفساد وقرارات غير منطقية لاننا في حالة حرب.



عليك ان تصدق ان من يتنازل عن الأرض والتي تعد بوابة مصر الشرقية وتتحكم في منطقة استراتيجية هامة، هو حامي الحمى ووطني وصاين الأرض، وان من يلجأ الى المحاكم بكل الأدلة والبراهين التي لا تقبل الجدل لاثبات ان الأرض مصرية هو خائن وعميل وممول من الخارج لتشويه صورة السيد المبجل طبيب الفلاسفة.



عليك ان تصدق ان التوقيع على اتفاقية تمحو بجرة قلم حقوق الشعب في حصته من ماء النيل، دون اللجوء للتحكيم الدولي هو عمل وطني وان نقص الماء يحمل الخير لدول حوض النيل ومنها مصر، واننا سنزرع مليون ونصف فدان، وحتى لو تم الغاء المشروع لنقص الماء، سيظل مدرج ضمن انجزات جنابه المخفية.



عليك ان تتغاضى تماما عن اذاعة تسجيل يخص رئيس اركان جيش البلاد بالمخالفة للقانون والدستور وفي انتهاك واضح للأمن الوطني، وتركز فقط في لفظ سباب تلفظ به عدو النظام .. وعليك ان تصدق ان هذا العدو هو عميل وممول من الخارج وانه خرب العراق، وحتى لو كانت امريكا فشلت في استخراج قرار من مجلس الامن بالعدوان على العراق بسبب تقريره الذي نفى وجود اسلحة نووية في العراق، وحتى لو كانت الدول العربية قدمت كل المساعدات الممكنة للجيش الامريكي لتدمير العراق، سيظل هو من ادخل امريكا الى العراق، وعليكم يا شعبنا الجميل ان لا تسمحوا له ان يدمر بلدكم المتقدم العظيم باحاديثه الفارغه عن الحقوق والحريات وسيادة القانون.



عليك ان تصدق ان تدمير قيمة العملة وترك السوق بلا اي رقابة والسماح بالاحتكار والغش والاكتفاء بفرض الضرائب ورفع الجمارك هي امور تندرج تحت اسم "اصلاح اقتصادي " وان وضع حد اقصى للاجور وتحصيل الضرائب من رجال الاعمال وكف يد الجيش عن التحكم في الاقتصاد هي امور مستحيلة.



عليك ان تصدق ان الدمار والخراب والانهيار الأمني في سيناء هو نجاح ساحق للجيش في الحرب على الارهاب، وان القتل اليومي للمجندين لا يستوجب اي مراجعة لسياسات مكافحة الارهاب ولا يستوجب محاسبة احد.



عليك ان تصدق ان الانتاج الحربي ابتكر لك جهاز يحول فيروس سي والايدز والصدفية لصباع كفتة يتغذى عليه المريض، والكارثة الكبرى ان يخرج عليك خبراء واساتذة في الطب ليدعموا هذا الدجل، والأنكى ان يهدد هؤلاء من ينتقدهم بالويل والثبور وعظائم الأمور.



في مصر الفساد يحاكم من يكشفه ويطارده ويحبسه، في مصر من يروجون لأن ارض مصر ليست مصرية يطلقون على انفسهم اسم "حماة الوطن" في مصر كل شئ مقلوب والتغييب والتدلس اصبح السمة الغالبة على كل شئ.



الخائن يشير باصابع الاتهام الى الشرفاء بكل وقاحة ليتهمهم بالخيانة، بل يظل يردد ذلك بكل ما اوتي من قوة وما يملك من ابواق، وحتى يصدق اغلب الناس ان الشريف خائن والخائن شريف.



اللص يتهم من يملك ادلة ادانته .. بالسرقة ويطارده ويسجنه، ويسخر ابواقه لتثبيت التهمة عليه، الفاسد يدعي محاربة الفساد، ويترأس لجنة لمكافحة الفساد مكونة من اشد الناس فسادا، وعتاولة التعذيب يترأسون مجالس حقوق الانسان



في مصر من يتحدث عن سيادة القانون واحترام الدستور اصبح غريبا معزولا منبوذا وكأنه مصاب بالجزام، في مصر التي لم نعد نعرفها .. كل شئ مقلوب.