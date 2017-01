محمد صبيح البلادي

تعليم اللغات تحتاج للوضوح والتمييز

وترسيخها بالفعاليات الخمسة

ومشاركة السمع والبصر والنطق بالعمل

1- مفتوح

وسيلة أكسفورد لتعليم اللغة



تعليم اللغات الانكليزية والالمانية والفرنسية



تعتمد وسيلة أكسفورد لتعليم اللغة على الفعاليات الخمس ( أسمع- كرر – إعمل- إقرأ – أكتب )



1-أن فقرة السمع لما يقدمه المعلم من مفردات ( اسماء – افعال – اسماء أشارة وغيرها ) او ( جمل وتراكبيب ) وتكرارها بكل وضوح للمستمع يكررها بشكل جماعي مرات عديدة وفردية عديدة ؛ الحكمة تكرارها توضح أكسفورد بأن التكرار مرارا نحو عشر مرات لاتنسى ابداً .



2- فقرة البصر لاشك أحد جوانب الوضوح والادراك كما وألإعتماد على وسائل التعليم المعلقة على الجدران وهي متبعة منذ الاربعينات ؛ وكذلك إستخدامها لتقديم درس جديد سواءُ بإستخدام السبورة او المانشيتات ( المطبوعات على كارتون تهيئها دائرة المعارف أو المعلم ؛ ويعمد أعادتها من الوسائل المغلقة الثابتة ويعمد بالاسئلة والاعادة من خلالها من اجل تثبيتها بالتكرار



3- إعمل : تعتمد وسيلة أكسفورد الفعاليات الحركية سواءً ( لأفعال الطلب ) من قبل المعلم :

A- Go to the door?

What are you doing ? I am going to the door.



وهكذا مع الافعال( إفتح – إغلق – إذهب لرحلتك – أجلس ) ويسأله ماذا تفعل ؛ ويجيب .

يحضر المعلم وسائل عملية كأواني والماء والشاي ويقوم بفعاليات عملية وينطق جملتها B-

وهنا تأخذ الفعاليات نفس فعاليات التكرار الجمعي والفردي والقيام بفعاليات العمل كالسابق



4- وهنا تبدأ فعالية القراءة لقطعة تتماشى مع الاسماء والافعال وتركيب الجمل والفعاليات ؛ وايضا تعليم القراءة تكون بنفس الفعاليات المتقدمة ينطقها المعلم للمفردات والتعابير ويكرروها

أضافة لوسيلة العمل ؛ ومثلا تعليم ركوب الدراجة ؛ يبدأ بالدراجة كوسيلة إيضاح ومنها يقدم اسماء أجزائها ؛ والقيام بعملية ركوب الدراجة ؛ وأسئلة الطلب والقيام بالعمل ونطق جملةالحدث



5- مرحلة الكتابة تكون الاخيرة



حاولت جهد الامكان وصف وسيلة أكسفورد ؛ وهي تحتاج لأوصاف متعددة كوصف الصف وطريقة الذهاب للمدرسة مشيا او بواسطة الدراجة او السيارة او وصف نزهة وغيرها .



على أننا نشير الى أهمية مرحلة الاساس في المرحلة الابتدائية ؛ أهمية الوسائل أعلاه والاستمرارفي المرحلةة المتوسطة والأ عدادية والذهاب للكلية او للبعثات الخارجية ؛نجد إن طالب البعثات يتأقلم مع وجوده بالمحيط والوسيلة المتبعة قبل تغير المناهج بداية السبعينات؛ سنتحدث لاحقا أسباب الاثر على الطالب والفروقات الكبيرة واسبابها التي يعتبر غير متمكن