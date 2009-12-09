أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - التربية والتعليم والبحث العلمي - محمد صبيح البلادي - تعليم اللغات تحتاج للوضوح والتمييزوترسيخها بالفعاليات الخمسة ومشاركة السمع والبصر والنطق بالعمل 1- مفتوح





اخر الافلام











المزيد.....

تعليم اللغات تحتاج للوضوح والتمييزوترسيخها بالفعاليات الخمسة ومشاركة السمع والبصر والنطق بالعمل 1- مفتوح


محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 12:40
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    


تعليم اللغات تحتاج للوضوح والتمييز
وترسيخها بالفعاليات الخمسة
ومشاركة السمع والبصر والنطق بالعمل
1- مفتوح
وسيلة أكسفورد لتعليم اللغة

تعليم اللغات الانكليزية والالمانية والفرنسية

تعتمد وسيلة أكسفورد لتعليم اللغة على الفعاليات الخمس ( أسمع- كرر – إعمل- إقرأ – أكتب )

1-أن فقرة السمع لما يقدمه المعلم من مفردات ( اسماء – افعال – اسماء أشارة وغيرها ) او ( جمل وتراكبيب ) وتكرارها بكل وضوح للمستمع يكررها بشكل جماعي مرات عديدة وفردية عديدة ؛ الحكمة تكرارها توضح أكسفورد بأن التكرار مرارا نحو عشر مرات لاتنسى ابداً .

2- فقرة البصر لاشك أحد جوانب الوضوح والادراك كما وألإعتماد على وسائل التعليم المعلقة على الجدران وهي متبعة منذ الاربعينات ؛ وكذلك إستخدامها لتقديم درس جديد سواءُ بإستخدام السبورة او المانشيتات ( المطبوعات على كارتون تهيئها دائرة المعارف أو المعلم ؛ ويعمد أعادتها من الوسائل المغلقة الثابتة ويعمد بالاسئلة والاعادة من خلالها من اجل تثبيتها بالتكرار

3- إعمل : تعتمد وسيلة أكسفورد الفعاليات الحركية سواءً ( لأفعال الطلب ) من قبل المعلم :
A- Go to the door?
What are you doing ? I am going to the door.

وهكذا مع الافعال( إفتح – إغلق – إذهب لرحلتك – أجلس ) ويسأله ماذا تفعل ؛ ويجيب .
يحضر المعلم وسائل عملية كأواني والماء والشاي ويقوم بفعاليات عملية وينطق جملتها B-
وهنا تأخذ الفعاليات نفس فعاليات التكرار الجمعي والفردي والقيام بفعاليات العمل كالسابق

4- وهنا تبدأ فعالية القراءة لقطعة تتماشى مع الاسماء والافعال وتركيب الجمل والفعاليات ؛ وايضا تعليم القراءة تكون بنفس الفعاليات المتقدمة ينطقها المعلم للمفردات والتعابير ويكرروها
أضافة لوسيلة العمل ؛ ومثلا تعليم ركوب الدراجة ؛ يبدأ بالدراجة كوسيلة إيضاح ومنها يقدم اسماء أجزائها ؛ والقيام بعملية ركوب الدراجة ؛ وأسئلة الطلب والقيام بالعمل ونطق جملةالحدث

5- مرحلة الكتابة تكون الاخيرة

حاولت جهد الامكان وصف وسيلة أكسفورد ؛ وهي تحتاج لأوصاف متعددة كوصف الصف وطريقة الذهاب للمدرسة مشيا او بواسطة الدراجة او السيارة او وصف نزهة وغيرها .

على أننا نشير الى أهمية مرحلة الاساس في المرحلة الابتدائية ؛ أهمية الوسائل أعلاه والاستمرارفي المرحلةة المتوسطة والأ عدادية والذهاب للكلية او للبعثات الخارجية ؛نجد إن طالب البعثات يتأقلم مع وجوده بالمحيط والوسيلة المتبعة قبل تغير المناهج بداية السبعينات؛ سنتحدث لاحقا أسباب الاثر على الطالب والفروقات الكبيرة واسبابها التي يعتبر غير متمكن





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
محمد صبيح البلادي

إجمالي القراءات: 1,493,593
المقالات المنشورة: 675
- لايغير الله بقوم مالم يغيروا بأنفسهم ثلاثة عشر عاما والعمل خ ...
- تداخل ملكيتي الصندوق والثروة مع الميزانية بها ننهي بالسؤال أ ...
- تداخل ملكيتي الصندوق والثروة مع الميزانية بها ننهي مرحلة الت ...
- تنزيل راتب التقاعد 4,5 % خلافا للمشروعية تمويها مع تشريع قان ...
- المواطن يسأل اللجنة القانونية النيابية أين حقي الدستوري بال ...
- أسباب ضعف الطالب في اللغة انكليزية 1-2
- مظلومية المتقاعدين خلافا للمشروعية وضياعحقهم المكتسب من قبل ...
- تشريعات المواطن والوظيفة والتقاعد باطلة لإستنادها لإجراءات إ ...
- قضية للنقاش
- مكافحة الفقر يتطلب تنفيذ تشريعات المواطن الدستورية 4- مفتوح ...
- كيف تتعامل السلطة و المجتمع ومنظماته بدراسة ونقاش أسباب إفقا ...
- كيف تتعامل هيئة التقاعد مع تزوير وسرقة رواتب المتقاعدين دراس ...
- كيف تتعامل هيئة التقاعد مع تزوير وسرقة رواتب المتقاعدين دراس ...
- كيف ومن أين نبدأ لقضايا المجتمع نبدأ دستوريا لمكافحة الفقر و ...
- كافة إستحقاقات المجتمع قضى لها القضاء والاخرى جاءت بأحكام ال ...
- العراق العجيب ! ليس لمنظماته من مجيب رغم التجاوز على الحقوق ...
- المطلوب تغيير وسيلة العمل الجمعي بموائد مستديرة حضورية وعلى ...
- الاجرءات والتشريعات قطعا تستند لقواعد القانون والدستور؛يجب م ...
- الاجرءات والتشريعات قطعا تستند لقواعد القانون والدستوروالقضا ...
- المائدة المستديرة والمنتدى العراقي ؛من ينقذ المواطن من الإجر ...

المزيد.....


أخبار عامة
- بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي سير مفاوضات أستانا والتسوية ...
- يديعوت أحرونوت: نائب رئيس الأركان الإسرائيلي التقى رؤساء أرك ...
- الأمن الألماني: داعش -يصطاد- أدمغة الشباب
- قائد عراقي: مقتل معظم قيادات -داعش- في الموصل
- رئيس غامبيا يؤدي اليمين الدستورية في سفارة بلاده بداكار
- إقالة محافظ بغداد على خلفية قضايا فساد
- موسكو توجه دعوة إلى واشنطن للمشاركة في مفاوضات أستانا
- صور مرعبة لرجل فقد أسنانه بسبب انفجار سيجارة إلكترونية
- مقتل 9 مدنيين بسقوط قذائف حوثية على تعز
- معارك على جبهة نهم شرق صنعاء

المزيد.....
كتب ودراسات
- شيء عن جامعة البحرين / موسى راكان موسى
- University of Bahrain / موسى راكان موسى
- مظاهر التدبير “السيكوسوسيولوجي” لمؤسسة تعليمية / : رشيد عوبدة
- أراء ومقترحات في المهارات الواجب توفرها في الخريج الجامعي وف ... / سفيان منذر صالح
- 690 سؤال و جواب في امتحان السياقة النظري الفلسطيني / هيثم زيدان
- حيرة الممثل وتعدد مناهج أداء المونودراما التعاقبية / أبو الحسن سلام
- رباعية التميع / عبد المنعم محمد حسين
- استراتيجيات تحسين الخط واجتياز الامتحان بنجاح / أحمد أمرير
- المجتمع المدني وصنع السياسات ( الخدمات الاجتماعية نموذجاً) / أدهم عدنان طبيل
- ذاكرة المسرح في الأقاليم الثقافية / أبو الحسن سلام

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - التربية والتعليم والبحث العلمي - محمد صبيح البلادي - تعليم اللغات تحتاج للوضوح والتمييزوترسيخها بالفعاليات الخمسة ومشاركة السمع والبصر والنطق بالعمل 1- مفتوح