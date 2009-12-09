

مريم نجمه

الحوار المتمدن-العدد: 5404 - 2017 / 1 / 16 - 02:52

المحور: سيرة ذاتية









هل أجمل من أن يكون المرء مزروعاً بين المشاتل هذه ,

بين الجرائد الصحف المجلّات .. والكتب

بين الصفوف الطلابية .. وجنّات المدارس

بين روضات الأطفال البيتية

وأزهار وأشجار ونباتات الطبيعة ؟

أو ......

مع غابة الجماهير الشعبية المناضلة الطيبة ..؟

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المرأة

قطعت المرأة شوطاً كبيراً رغم ضيق المساحة المحدّدة لها ,

ولقد كلفها هذا كثيراً كثيرا..

وهي أم وزوجة وعاملة , والجمع بين هذه المهمات الثلاث إذا لم نقل أكثر , وبالإعتماد على النفس , هو في منتهى البطولة !

وإذ ستكون هناك ثورة حقيقية بهدف التغيير والتحرّر , فستكون ثورة النساء أولاً , عامودها الفقري ومحرّكها الأساس .. الأول

تلك التي تعاني شتى صنوف وظروف الإستغلال والإستعباد .... 1980

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المرأة العربية نزلت للعمل ودخلت باب العلم على مصراعيه

فهي رمز النشاط والإبداع والتطور

لا تطور لمجتمعاتنا دون المرأة كفاعل وقائد

فهي كائن حيّ , من المعيب أن ينظر إليها كمجرد آلة كمبيوتر , أو آلة تفريخ , بل كائن له إبداعه , أحاسيسه , وقدراته على المشاركة الحية البناءة .



تغذية العقل وتنميته , تجميله وتطويره , لا تتم إلا في المطالعة والتثقيف اليومي ....



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في نهاية المرحلة الإعدادية للطالب , تتفتح الميول وتنمو المهارات لديه



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ما اروع المرء الذي يحمل الصفات الإنسانية ويشعر بواجبه الوطني من ذاته . .... 1 - تشرين ثاني - 1975 -



سنثابر سنصمد .. برغيف الخبز .. ببحر الديون.. بأوجاع وآلام أولادي وزوجي

وانا -

هذا أمر طبيعي كل من اختار هذا الطريق -

سنصبر بفقرنا ووحدتنا لأنها مِحك الصامدين , محك المناضلين الوطنيين الصادقين فعلاً مع شعبهم ووطنهم .

إن الآلام والصدمات اليومية تمزقني في كل لحظة ,, صراع الأطفال مع بعضهم البعض والذي أخذ يزداد في الآونة الأخيرة بصورة مطردة - ( نتيجة طول مدة اعتقال الوالد وحرمانهم من عطف الأب ..) - ينعكس بتصرفاتهم وأقوالهم باستمرار ..

الدرب طويلة أيتها الام . يا مَن تحترقين في كل يوم ليبقى ( الرمز ) موجوداً والشعلة مضيئة وسط الظلام المخيم صمتاً , إن هذا الضوء الذي أعتصِرَه من دمي ودموعي , من عملي وعرقي , قدمّت له كل ما أملك في حياتي ..

الدرب شاقة ووعرة أيتها الأم .. الرفيقة والزوجة , لكن التصميم والعزم والشجاعة , تذلل كافة الصعوبات المادية والمعنوية والنفسية ................................... 3 تشرين 2 - 1975 .



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البعض يدين المواقف الوطنية الثورية لأحزاب وتنظيمات شعبية , حتى يبرّروا مواقفهم الإنتهازية ! ......آذار - 1978



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لقد قيل : " الشدائد تصنع الرجال " . وأنا أقول : والنساء كذلك تمرّسها الشدائد والحروب , الصعوبات الآلام والمِحن .

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إني ألاحظ بأن الثورة الفلسطينية تتطور من الجُزء إلى الكل وليس العكس كما يقال , هكذا تبعاً للواقع الإقتصادي والجغرافي للثورة .............................. 16 تشرين اول / 1976



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الأناقة مطلوبة في النضال

والأناقة في الصبر والهدوء واجبة

الترّهل مرفوض وبشع

الوساخة والتعفن أو العفن في الاختبار , علامة الضعف والهشاشة والسطحية , أوعدم القناعة بثقل وقيمة الرسالة المبادئ .. والاستهتار في القضية --------------------------------- 1994 .

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عجبتُ لحياة , و موت الطغاة والقتلة , كيف تصنع لهم الزفات والأناشيد والأغاني , وتقرع لهم الطبول !

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القيم والمبادئ هي روح العائلة

كنوز الأرض الغنية ترقد في جوف القلب .