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مقطتفات من مسيرة حياة - 1


مريم نجمه
الحوار المتمدن-العدد: 5404 - 2017 / 1 / 16 - 02:52
المحور: سيرة ذاتية
    


هل أجمل من أن يكون المرء مزروعاً بين المشاتل هذه ,
بين الجرائد الصحف المجلّات .. والكتب
بين الصفوف الطلابية .. وجنّات المدارس
بين روضات الأطفال البيتية
وأزهار وأشجار ونباتات الطبيعة ؟
أو ......
مع غابة الجماهير الشعبية المناضلة الطيبة ..؟
...


المرأة
قطعت المرأة شوطاً كبيراً رغم ضيق المساحة المحدّدة لها ,
ولقد كلفها هذا كثيراً كثيرا..
وهي أم وزوجة وعاملة , والجمع بين هذه المهمات الثلاث إذا لم نقل أكثر , وبالإعتماد على النفس , هو في منتهى البطولة !
وإذ ستكون هناك ثورة حقيقية بهدف التغيير والتحرّر , فستكون ثورة النساء أولاً , عامودها الفقري ومحرّكها الأساس .. الأول
تلك التي تعاني شتى صنوف وظروف الإستغلال والإستعباد .... 1980
...


المرأة العربية نزلت للعمل ودخلت باب العلم على مصراعيه
فهي رمز النشاط والإبداع والتطور
لا تطور لمجتمعاتنا دون المرأة كفاعل وقائد
فهي كائن حيّ , من المعيب أن ينظر إليها كمجرد آلة كمبيوتر , أو آلة تفريخ , بل كائن له إبداعه , أحاسيسه , وقدراته على المشاركة الحية البناءة .

تغذية العقل وتنميته , تجميله وتطويره , لا تتم إلا في المطالعة والتثقيف اليومي ....

...
.
في نهاية المرحلة الإعدادية للطالب , تتفتح الميول وتنمو المهارات لديه

...
ما اروع المرء الذي يحمل الصفات الإنسانية ويشعر بواجبه الوطني من ذاته . .... 1 - تشرين ثاني - 1975 -

سنثابر سنصمد .. برغيف الخبز .. ببحر الديون.. بأوجاع وآلام أولادي وزوجي
وانا -
هذا أمر طبيعي كل من اختار هذا الطريق -
سنصبر بفقرنا ووحدتنا لأنها مِحك الصامدين , محك المناضلين الوطنيين الصادقين فعلاً مع شعبهم ووطنهم .
إن الآلام والصدمات اليومية تمزقني في كل لحظة ,, صراع الأطفال مع بعضهم البعض والذي أخذ يزداد في الآونة الأخيرة بصورة مطردة - ( نتيجة طول مدة اعتقال الوالد وحرمانهم من عطف الأب ..) - ينعكس بتصرفاتهم وأقوالهم باستمرار ..
الدرب طويلة أيتها الام . يا مَن تحترقين في كل يوم ليبقى ( الرمز ) موجوداً والشعلة مضيئة وسط الظلام المخيم صمتاً , إن هذا الضوء الذي أعتصِرَه من دمي ودموعي , من عملي وعرقي , قدمّت له كل ما أملك في حياتي ..
الدرب شاقة ووعرة أيتها الأم .. الرفيقة والزوجة , لكن التصميم والعزم والشجاعة , تذلل كافة الصعوبات المادية والمعنوية والنفسية ................................... 3 تشرين 2 - 1975 .

...

البعض يدين المواقف الوطنية الثورية لأحزاب وتنظيمات شعبية , حتى يبرّروا مواقفهم الإنتهازية ! ......آذار - 1978

...

لقد قيل : " الشدائد تصنع الرجال " . وأنا أقول : والنساء كذلك تمرّسها الشدائد والحروب , الصعوبات الآلام والمِحن .
...

إني ألاحظ بأن الثورة الفلسطينية تتطور من الجُزء إلى الكل وليس العكس كما يقال , هكذا تبعاً للواقع الإقتصادي والجغرافي للثورة .............................. 16 تشرين اول / 1976

...
الأناقة مطلوبة في النضال
والأناقة في الصبر والهدوء واجبة
الترّهل مرفوض وبشع
الوساخة والتعفن أو العفن في الاختبار , علامة الضعف والهشاشة والسطحية , أوعدم القناعة بثقل وقيمة الرسالة المبادئ .. والاستهتار في القضية --------------------------------- 1994 .
...

عجبتُ لحياة , و موت الطغاة والقتلة , كيف تصنع لهم الزفات والأناشيد والأغاني , وتقرع لهم الطبول !
...

القيم والمبادئ هي روح العائلة
كنوز الأرض الغنية ترقد في جوف القلب .





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مريم نجمه

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