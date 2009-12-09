

ابراهيم مصطفى علي

الحوار المتمدن-العدد: 5398 - 2017 / 1 / 10 - 01:29

المحور: الادب والفن









مطرٌ ونار

في شِدَّةِ تحملتُ رعشة جفنيكِ تحت لَمَعِ البرق

والأبهام عندي متى يَسكُنُ فَزَعي

من سَنِمارالزمن والعمر دنا للمغيب *

أبْحرُ بوهج ماس مآقيكِ

لأغرف الشوق وضياء الشروق

أم طفح ابتسامة صحن فمكِ

لا يفصح عن مجاهيله

كلما اسمعتكِ شعراً يمسسْ شغاف

قلبكِ تبدين كالنَّضْرِ الساطع*

كونٌ مزهرٌ وضَّاءةُ المُحَيَّا

تتراءى عيناكِ لي قوسُ قَزحٍ

تاهَ افقهُ وحَطَّ من علياءه لِيَتضَوَّى

أم صَدَفُ العيون ضّمَّ لؤلؤاً أقْمَرَ

وجهكِ كالسَّمَرِ ناضرُ *

إن ادركني نسيمٌ هيمان من نبيذ رائحة

شعركِ ألعن زيف أحلامٍ خانتني برؤاها

حتى الورد ينظر لي بحسدٍ كيف تُبرق

رائحتكِ فوق سُرى شطآن هَمِّي *

أمَّا عَبق فستانكِ الفستقي ونحوه فقد

تأرَجَ طيبهُ وطاش نحو لَهَجة ذاكرتي *

كلُّ ما فيكِ مطرٌ ونارٌ وخمرٌ وما عاد للبدر

عندي غير حجرٍ لايساوي بزرة خردلٍ

يوم ازددت حياءً عندما زغردت العصافير

من دهشتها لعاشقةٍ تتأهب للبلاغ عن عرسها

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*ألسِّنِمَّار.. أللصُّ

*النَّضْرُ : الذَّهب

*السَّمَرُ : ضوْءُ القمَرِ

*تأَرَّجَ الطِّيبُ : فاح

*لَهِج بمحبوبته بِذِكْرِهِ :-: مُولَعٌ بِهِ ، مُثَابِرٌ ، مُدَاوِمٌ عَلَيْهِ .

*السُرى..سيرُ عامة الليل.يضرب قي احتمال المشقه والحث على الصبر