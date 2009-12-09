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مطرٌ ونار


ابراهيم مصطفى علي
الحوار المتمدن-العدد: 5398 - 2017 / 1 / 10 - 01:29
المحور: الادب والفن
    


مطرٌ ونار
في شِدَّةِ تحملتُ رعشة جفنيكِ تحت لَمَعِ البرق
والأبهام عندي متى يَسكُنُ فَزَعي
من سَنِمارالزمن والعمر دنا للمغيب *
أبْحرُ بوهج ماس مآقيكِ
لأغرف الشوق وضياء الشروق
أم طفح ابتسامة صحن فمكِ
لا يفصح عن مجاهيله
كلما اسمعتكِ شعراً يمسسْ شغاف
قلبكِ تبدين كالنَّضْرِ الساطع*
كونٌ مزهرٌ وضَّاءةُ المُحَيَّا
تتراءى عيناكِ لي قوسُ قَزحٍ
تاهَ افقهُ وحَطَّ من علياءه لِيَتضَوَّى
أم صَدَفُ العيون ضّمَّ لؤلؤاً أقْمَرَ
وجهكِ كالسَّمَرِ ناضرُ *
إن ادركني نسيمٌ هيمان من نبيذ رائحة
شعركِ ألعن زيف أحلامٍ خانتني برؤاها
حتى الورد ينظر لي بحسدٍ كيف تُبرق
رائحتكِ فوق سُرى شطآن هَمِّي *
أمَّا عَبق فستانكِ الفستقي ونحوه فقد
تأرَجَ طيبهُ وطاش نحو لَهَجة ذاكرتي *
كلُّ ما فيكِ مطرٌ ونارٌ وخمرٌ وما عاد للبدر
عندي غير حجرٍ لايساوي بزرة خردلٍ
يوم ازددت حياءً عندما زغردت العصافير
من دهشتها لعاشقةٍ تتأهب للبلاغ عن عرسها
.........................................................
*ألسِّنِمَّار.. أللصُّ
*النَّضْرُ : الذَّهب
*السَّمَرُ : ضوْءُ القمَرِ
*تأَرَّجَ الطِّيبُ : فاح
*لَهِج بمحبوبته بِذِكْرِهِ :-: مُولَعٌ بِهِ ، مُثَابِرٌ ، مُدَاوِمٌ عَلَيْهِ .
*السُرى..سيرُ عامة الليل.يضرب قي احتمال المشقه والحث على الصبر





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ابراهيم مصطفى علي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ابراهيم مصطفى علي - مطرٌ ونار