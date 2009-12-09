

مريم نجمه

الحوار المتمدن-العدد: 5390 - 2017 / 1 / 2 - 05:54

المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية









فضاءات .. الثورة قانون الحياة

الثورة قانون الحياة .

الثورة هي تغيير أسلوب حكم نهج طريق أداء تعاطي مع الحياة اليومية للبيئة , للمجتمع , والشعب , وفي أي مكان كان .

الثورة ديالكتيك الحياة . جدلية بين الماضي والحاضر

هناك ثورة النار , الثورة الزراعية , الصناعية , الطبقية , العلمية

فثورة المعلومات والمواصلات والإتصالات والتي رافقت كل ذلك ثورات سياسية فكرية ثقافية دينية فنية واقتصادية وغير ذلك الخ .....

حتماً هناك مستقبلاً ثورات فضائية وعلى كل المستويات للحياة البشرية التي بدأنا نتلمس نواتها اليوم...ولكن أسوأ هذه التطورات كانت جديد أسلحة التدمير والموت التي استعملت على شعبنا السوري أخيراً خاصة وشعبنا العربي عامة ...



لولا الصمود والنضال السياسي والفكري والثقافي السري والعلني , الذي سبق الإنتفاضات والثورات العربية بعقود طويلة مريرة , لما قامت واستمرت حتى الساعة بالرغم من الأجواء القمعية الفاشستية التي عاشتها وتعيشها المعارضة في الداخل والخارج .



قِمة الفساد والإجرام المحلي والدولي ظهر وتجسّد في البرّ والبحر والجو.

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الثوب الإستبدادي واحد



مقارنة جزئية فقط تجول في ذاكرتي -

رغم معاداتنا ونضالنا ضد الإحتلال والإستعمار لأي بلد ,

عهد الإحتلال العثماني الإستبدادي لبلاد الشام ( 400) عام , كل الأحزاب والجمعيات والتجمعات التي تشكلت كانت في منتهى السرية والحذر والوعي .

عقود الإستعمار الفرنسي لسوريا .. كانت الأحزاب والجمعيات والنقابات أثناء هذه السنين - عدا فترة الحرب العالمية الثانية - علنية غير سرية ك الحزب ( الشيوعي - الكتلة الوطنية - عصبة العمل القومي وغيرهم .... ) , بنيت وأنشئت خلالها المستشفيات والمدارس والمعاهد وطرق ووسائل المواصلات الحديثة أهمها الترام مثلا ً!

اليوم في سوريا الأسد ( بلد الممنوعات والصمت والإجرام ) منع كل شئ , هدمت براميله المدن والقرى المعالم والمتاحف حتى البيوت والآثار المستشفيات المدارس الكنائس والجوامع والأديرة ولم يعد أي أثر للإنسان والحياة والكرامة الإنسانية ,, أي زمن وأي عصر نحن فيه !!!!؟

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كل من شارك في أجهزة النظام القمعية المعادية للشعب ,النظام الدموي الأسدي طوال العقود المنصرمة عليه التنحّي جانباً أدباً -

من المُعيب والمرفوض سياسياً ووطنياً أن يمثلوا واجهة التغيير الثوري الشعبي الديمقراطي بعدما خدموا الطاغيتين , وشوّهوا الإنتفاضة والثوار , وساهموا في إدامة إراقة الدماء السورية البريئة

اليوم غير مبارح .

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ما أسهل التجارة بالسياسة والأوطان والدين .



التذبذب والإنتهازية والوصولية

ليس أسهل من أن يضع السياسي رِِجل في النظام , ورِجل في المعارضة !





" عندما أصبحت اللحى أطول من حدود الوطن , ضاع الوطن " .





- الميّ قطرة قطرة .. بتنخر الصخرة .

الحرية قادمة لا محالة

النصر للشعوب والمجد للأوطان والإنسان





عطر الحرية وبهجة السلام والأمان لعام 2017 معكم قرائي وأصدقائي الأعزاء كل عام والجميع بخير

مريم نجمه