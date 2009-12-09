

ابراهيم مصطفى علي

الحوار المتمدن-العدد: 5389 - 2017 / 1 / 1 - 13:17

المحور: الادب والفن









نينوى بعامها الجديد

ما من وطنٍ يرفل بمجدٍ إلَّا ويرتقى الشَمَمُ

ويشتد ساعده لينال صعب المرام

قالوا أطفأنا شعلة القَبس والجماجم أعلامنا

قلنا ما زال في يدها عود مقباسٍ تحمله نينوى كسيف الضياء *

قالوا لم نبرح من هنا نغتال الحجر والشجر والصباح

قلنا لا شهاباً ضاق ذرعاً وتعسرت به السبل

إن مَلَكَ العزم ليصبح عبرة للانام *

والشفق كلما ينعس يستلقي بحضنها لينام

والغيم يُداعب سنبل القمح بألاغيزه وحُلل برقه *

والقيثار لم يخرس عزفه لأغاني الحب وصفير العصافير

إن سجا الليل تلألأت مآذن نينوى كالنجوم وإن

انصدع الفجر تشرق مآقيها في الصباح

شعبها يلهج بالأقدام ولا يرزح للشدائد والغِيلُ مَرْبَعهُم *

إن ناء حملهم من الاوزار

في وطن هَبَّ شعبه من كل صوبٍ وحدبٍ دفاقاً ليفكُّوا

أسر سيدةِ أُمَمٍ حَلَّ الخَطْبُ فيها قَدَراً لقضاء

لم تَلدها أُمَّاً ولا بالاب لها شغلاً هي إحدى زهرات

فردوسٍ ربيعين وهبتها إكراماً لنا السماء

ما دام نبعها يُسقي لفظ جهال القوم في هجاء الأحرف

فالغزاة إن وطئوا قُدَاسَ التراث ما هم *

إلّا ذباباً وليس خاتمة الزمان

واليوم في عامها الجديد خاط لها

الوطن ثوبا من رحيق الفراتين

واليراع والقراطيس عادت لعهدها تحكي *

قصة أمسٍ رَصَّع بالذهب جبين التاريخ

والأطيار بنت من خيوط الشمس مرقد الأنبياء

والفتية لملمت شظى تِبر صرح آشور *

كي تنحت صرحهُ من جوهر نفيس الأجيال

والاحلام إن سرقوها في صريمٍ من الليل *

لا بُدَّ للنجوم في الأعالي أن تَلِدَ أقماراً

تزين عرشها بِحُلى صفحات التاريخ *

.........................................................

*ألمقباس ..العود أو نحوه تَقبس به النار

*الأنام .. ما ظهر على الأرض من جميع الخلق

*ألاغيز ..جمع إلغوزه ما يعمى به من الكلام ويخفي

*ألغيل .. مربط ألأسد

*ألمربع .. ألموضع يقام فيه زمن الربيع

*ألقُدَاس .. حب يصنع من الفضه على هيئة لؤلؤ

*تِبر .. تراب الذهب

*صريم من الليل .. قطعه منه

*أليراعُ ..قصب يتخذ منه الأقلام