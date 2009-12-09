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نزوة


سعد محمد مهدي غلام
الحوار المتمدن-العدد: 5389 - 2017 / 1 / 1 - 13:16
المحور: الادب والفن
    


جردت قطب الشمال شاله الحرير
البسته فراشة الظلال
بللته ندى فصده نهدك القائظ
شاحب العطر
كفيف الضلال
عرج بي للشروق
شهوات لا زمت ركن محراب صلاة العيون
إندلعت أفياء شذى
تأجج اللظى
أغدق وله الحرمان
نداءهمس نحرك المنتشي
جد يا هلام الغفران
مسافة لساني ووطر حلمتك
بطر لو بارحته دون مباشرة
شغب رحيق العنفوان
يا لجرحك يرسل الأحلام سكرى
أينع قداح برتقال
جرديني من السؤال
غنج اليمام
لأنسى فصل الحصاد
داهميني قبلة مهووسة الشفاه
خذي جسدي مراتع الخزامى
تنشقي نسيمها
اسرحي
امرحي
بالثملان النعسان





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سعد محمد مهدي غلام

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