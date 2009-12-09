

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 5389 - 2017 / 1 / 1 - 13:16

المحور: الادب والفن









((((اترصدك تسكنني عبرات الشوق )))))

يا انت ،يا من يجعلها الليلة كثيرة الجمال

لكم يحلو لي ، منحنيا فوق نهديك

أصغي الى الأنين الخالد

الذي ينشج في الأحواض!

بودلير







اطل !! من خرده كاري"

السنونوات توشوش ،عطرالقرنفل يطرقني ،طوز اللقاح يسبيني، لونه وطعمه الحزين

لا زجاج مربالمعابر،نسمة اريجك شكني شهدها، بوجل جفاف تشقق الطين الناشف،مابرحت اترقبك ابحلق عمتي*لا يكن لها الغياب الحب؟؟!!

متسربلاوقارالعرق،افري ملح وتين صبري ،اطش نبضي قداحا ،لعناق قزح لحظك اليرمقني بالشغف

فراق اناملي لجدائلك؛

ضفيرة الشوق

اشمك؛رحيق فمك جفنات كرم

الربيع في الصيف!!

اختمر شفاهي تفلعت

ادلقي نبيك لمعتق

الطوف** يحملك نحيفة ،رقيقة كساق البربين*** انت،زرقة الجدول الكسلان مرآة الله ،اسقطها لتعرفي لماذا اموت حنينا اليك؟

بيني وبينك بخ ريح؛خثرها وهجك

شفتي تدغدغني،لساني يهرشني،ذراعي تفرمني،قلبي يفقد الوعي

اهشم البوابة الصغيرة

اقذف اليك؛

الاصيص****

قد اوجعك !!!!

ارمي جسدي في حضنك ،تناولي نفسي مني،لو بللت بعرق العناق يتفطر

لسان صمت صلصال نعاسها قد تظن انه البرزخ دفء الثرى أيقونة نبضك المدلاة

قطرات تكريز مرقس المحفورة عيون غافية بقلب صليب عيساك

عانقتها حلمتك الشمالية زقتها خمرة النشيد

زغردت اليمنى رعشات ضاع نسيم النرجس

شغفا .. .شوقا

عناق الجوري

لنسيم جناح فراشة







"خرده كار اعلى الشناشيل وهي مفرد من شناشيلات فارسية اوتركية مكان المراقبة والجلوس للشاه اوالاعيان التي في بيوتهم اطلالة من خشب مزخرف يشرف على الطريق

وفيه مكان الجلوس واصيص الورد ومشربية الماء والاحتياجات الانية في اوان الجلوس في اغلب المدن العراقية بغداد والحلة والنجف والبصرة تكثر لطبيتها ولاستخدامهامن خالدالذكرالسيابذاع استعمالها

*عمتي من عمتكم النخلة اوصى بها الرسول ( ص) وهي اشارة لكون المعشوقة رشيقة فارعة الطول نضرة تمشي الهوينا تكاد ترى واقفة وهو من التخلج والدلال والدعة والرقة

**جذع او خشبة توضع على ضفتي النهيراوالجدول لعبورالسالبة ومنالمعلوم حمولتها محدودة وعمرها ليس بالطويل فتستبدل وهو تلميح ان المعشوقة خفيفة الوزن

*** من البقول العشبي في الارض المروية تكثرفي العر اق ولا تكاد حديقة او مزرعة لا يخرج فيها في السواقي سريع الامتداد والانتشاريعرف بالرقة وكثرة الماء والترف ويستخدم في عددمن الاكلات العراقية

؟*** *اصيص وعاءغالبامن الفخار يستنبت به الورد والازهار ويوضع على حواف الشرف او في الحدائق وقد له عروة لحمله منها او بدونها وفي الشناشيل يوضع منها عدد للرياحين والزهر النضروالعطر