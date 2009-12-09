

عماد عبد اللطيف سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 21:35

المحور: الادب والفن









لن تكونَ لدينا حروبٌ كثيرةٌ .. في العام القادم





في العامِ القادمِ

لن تكونَ لدينا حروبٌ كثيرةٌ .

نحنُ و "الأعداء"

لنْ نكونَ هنا .

في العامِ القادمِ

ستختفي "داعِش"

و زهرة النيل

و النيل أيضاً

و سيَعِمُّ السلامُ

أرضَ السواد العظيم .