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لن تكونَ لدينا حروبٌ كثيرةٌ .. في العام القادم


عماد عبد اللطيف سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 21:35
المحور: الادب والفن
    


لن تكونَ لدينا حروبٌ كثيرةٌ .. في العام القادم


في العامِ القادمِ
لن تكونَ لدينا حروبٌ كثيرةٌ .
نحنُ و "الأعداء"
لنْ نكونَ هنا .
في العامِ القادمِ
ستختفي "داعِش"
و زهرة النيل
و النيل أيضاً
و سيَعِمُّ السلامُ
أرضَ السواد العظيم .





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عماد عبد اللطيف سالم

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عماد عبد اللطيف سالم - لن تكونَ لدينا حروبٌ كثيرةٌ .. في العام القادم