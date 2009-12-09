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رقص شرقي


تيماء حسن ديوب
الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 23:09
المحور: الادب والفن
    


سأخبرك بسر!
أو ربما لا!؟
لعلّي سأخبرك وإن تماديت قليلاً

يثير التناسق المجنون لجسدك،
طقوس السخونة والبرودة في رخامه الأبيض
حواس الرقص في نفسي

تلك الرغبة للعزف بالجسد!

أتعلم: الكلمات هي موسيقا الروح
أما الرقص فهو موسيقا الجسد ....

أتراقصني أيها الوسيم؟
ألا يغريك وقع الكلمات؟

أتراني تماديت!؟

عذراً، أنا لم أدخل مرقصاً من قبل.
لم أرقص إلا على وقع غيابك
في كل مساء!

ثم من جديد

يتربع الوقت الظالم على عرشه
يقهقه!
يرهقني بياض أسنانه!

افترش يُتم المسافات
حافية القدمين
انتعل مستحيلاً
أمشي إلى الصباح في راحتيك
أتعرى في محرابهما...
تزم شفتك السفلى
كما يحلو لي أن تفعل
فيصحو أيار في حلمي الجميل...





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تيماء حسن ديوب

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