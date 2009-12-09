

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 17:34

المحور: الادب والفن









وليس سوى للمهول تمددي

ويربكني أن الوصولَ بعيد.

وها أنيَّ

مصاحبٌ اقترافي، " لسيدور " أمي

ومرتبكٌ، أُريها،

ما يدنو مني

وما يضيعُ،

وما يَستجدُ

وما يَبيدُ.

ولماذا أقفلت غاب حانتها

اتقاء طالع وجهي،

وقد كنتٌ قبلاً شافعها والشفيعُ

وأني بوسع الخيال، غموضي،

وأن الشفاء لروحي عِلّة

تعيدُ نصاب الأمنيات وتستزيدُ

وأنيّ، بكل شتاتيّ، صحتُ:

خذيني ،

أنا لكل الانواء قلبي.

ولا تحاذري عقوق صبري

ولا عديد موتي، لأني،

في لُحمتي والسدى،

بتول الهوى

أو كان ثيبا،

غريب الأمرين عنيد.

أبحتُ جسدي للعناء طولا وعرضا

وأَرْبكَ صمت البحارين صوتي

ومالت للوعر أوردتي.

خذيني،

ما خُلقتْ، لغير التيه، أزمنتي

ولا لغير المدى، جناحي.

ومحفوفة بالعناد ربيبة خوفي

وأني وأن، شفني العشق وجده،

ندي في الجنوح مديدُ !