

عبد الحكيم عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 17:51

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









فتاوى تجيز للمسلم تهنئة غير المسلمين باعيادهم الدينية.

السلام عليكم:

في كل عام جديد ومع اقتراب الاحتفال بذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام, يعاد من بعض الدعاة الاسلامين موضوع الحكم في تهنئة غير المسلمين وخاصة المسيحين- فاصدر الداعية العريفي الدعاية السعودي المعروف فتوى تحريم صناعة او بيع شجرة عيد الميلاد للمسلمين وفتوى ايضا تحريم تهنئة المسيحين في اعيادهم الدينية على صفحته على التويتر وعلى ذمة الصحيفة المصرية(اليوم السابع في عددها الصادر يوم الجمعة(23-12-2016) فحقيقة انا لااتابع لاالداعية العريفي ولاغيره من الدعاة-

كما اشارت الى فتوى مماثلة من حاخامات يهود بتحريم على اتباعها في فلسطين المحتلة من الاحتفال باعياد الميلاد وبتزين المحال والفنادق بشجرة عيد الميلاد, فقد اصدر حاخام كنيس معهد الهندسة التطبيقية "التخنيون" فى حيفا، إلعاد دوكوب، تحريم نصب شجرة الميلاد فى الحرم الجامعى، ودعوته للطلاب اليهود، عبر صفحته فى الفيس بوك، إلى الامتناع عن الدخول إلى بيت الطلاب فى المعهد وتناول الطعام هناك بسبب إقامة الشجرة.(على ذمة صحيفة اليوم السابع المصرية ايضا) ومنعت الفتوى اصحاب الفنادق في فلسطين المحتلة ,من وضع أشجار عيد الميلاد فى الفنادق تكريما للضيوف المسيحيين، حيث صعد الحاخامات هجومهم بتهديد الفنادق بإلغاء شهادات "الكوشير" - وهى الشهادة التى تمنح لتحليل الطعام والشراب حسب الشريعة اليهودية - التى تمنح لهذه الفنادق.

ولكن هناك فقهاء معاصرين اجازوا للمسلم تهنئة غير المسلمين حتى في اعيادهم الدينية وهم:

الدكتور الشيخ العلامة يوسف القرضاوي:

حيث يرى أن تغير الأوضاع العالمية، هو الذي جعلني أخالف شيخ الإسلام ابن تيمية في تحريمه تهنئة النصارى وغيرهم بأعيادهم، وأجيز ذلك إذا كانوا مسالمين للمسلمين، وخصوصا من كان بينه وبين المسلم صلة خاصة، كالأقارب والجيران في المسكن، والزملاء في الدراسة، والرفقاء في العمل ونحوها، وهو من البر الذي لم ينهنا الله عنه. بل يحبه كما يحب الإقساط إليهم “إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ” الممتحنة. ولا سيّما إذا كانوا هم يهنئون المسلمون بأعيادهم، والله تعالى يقول: “وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا” النساء86.

المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء:

لا مانع إذن أن يهنئهم الفرد المسلم، أو المركز الإسلامي بهذه المناسبة، مشافهة أو بالبطاقات التي لا تشتمل على شعار أو عبارات دينية تتعارض مع مبادئ الإسلام مثل ( الصليب ) فإن الإسلام ينفي فكرة الصليب ذاتها ((وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم)) النساء : 156.(الشرط غير محاربين للاسلام)

الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد -أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر:

ويضع شروطا شرعية لهذه الاجازة( كأن لا تحتوى التهنئة على مخالفات شرعية كتقديم الخمور هدية)

الأستاذ الدكتور محمد السيد دسوقي -أستاذ الشريعة بجامعة قطر:

وأجازها من قبيل المجاملة وحسن العشرة.

فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله:

مصطفى أحمد الزرقاء عالم سوري من أبرز علماء الفقه في العصر الحديث ولد الشيخ مصطفى الزرقا بمدينة حلب في سورية عام 1322 هـ الموافق 1904م في بيت علم وصلاح. فوالده هو الفقيه الشيخ أحمد الزرقا مؤلّف (شرح القواعد الفقهية)، وجدّه العلاّمة الكبير الشيخ محمد الزرقا، وكلاهما من كبار علماء مذهب الأحناف، في حلب الشهباء، يقول:إنّ تهنئةَ الشّخص المُسلِم لمعارِفه النّصارَى بعيدِ ميلاد المَسيح ـ عليه الصّلاة والسلام ـ هي في نظري من قَبيل المُجاملة لهم والمحاسَنة في معاشرتهم.

الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله :

محمد رشيد بن علي رضا ولد 27 جمادى الأولى 1282 هـ/23 سبتمبر 1865 في قرية "القلمون (لبنان)"،كان أبوه "علي رضا" شيخًا للقلمون وإمامًا لمسجدها، ويعتبر محمد رشيد رضا مفكراً إسلامياً من رواد الإصلاح الإسلامي الذين ظهروا مطلع القرن الرابع عشر الهجري. يقول:ثبت في الحديث الصحيح عند أحمد والبخاري وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلامًا يهوديًّا كان يخدمه قبل مرضه وقد استكبر الغلام ، وأبوه الفقير هذه العناية ، ودعا النبي الغلام إلى الإسلام فقال له أبوه : أطع أبا القاسم ، فأسلم ، والحديث يدل على مشروعية الابتداء بالزيارة .فاجاز تهنئة غير المسلمين باعيادهم وزيارة مرضاهم

الشيخ أحمد الشرباصي رحمه الله:

12 صفر 1336 هـ / 17 نوفمبر 1918م - 4 شوال 1400 هـ / 14 أغسطس 1980م) رجل دين وخطيب مصري من مواليد بلدة البجلات بمركز دكرنس مديرية الدقهلية، تخرج في كلية اللغة العربية ثم نال شهادة التخصص، وتوفي في عام 1980. اجاز للمسلم تهنئة غير المسلمين باعيادهم الدينية شريطة ألا يكون على حساب دينه،

الشيخ عبد الله بن بية نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين:

هو الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيّه، مواليد سنة 1935م في تمبدغة في موريتانيا، أحد أكبر العلماء السنة المعاصرين والنائب السابق لرئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، ورئيس ومؤسس لمجلس حكماء المسلمين، تم اختياره من قبل جامعة جورج تاون كواحد من أكثر 50 شخصية إسلامية تأثيرا لعام 2009م [1]، وقد فاز بلقب "أستاذ الجيل" في جائزة الشباب العالمية لخدمة العمل الإسلامي في دورتها السابعة في البحرين

اجاز للمسلم تهنئة غير المسلمين باعبادهم الدينية واعتبر الامر خلاف فقهي

المصادر:

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528615036

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528601788

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528615036

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528609034

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1149429766359

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528620686

لكم التحية