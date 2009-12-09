

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5704 - 2017 / 11 / 20 - 15:36

المحور: الادب والفن









على ظهور خيول أصيلة

أطلق ما يُسِرَّع المدهش،

الاسباب الطائرة سريعة

تسير بخطٍ منحن.

:

كما تشق الهواء بجناحيك

وتخترق لب اللامع،

تسلل في الانحاء

ليس في الهدوء اكتفاء.

:

عندما تزحف للهجرة بعيداً

وتجري في العروق أبعد،

هناك نافذة للتنفس الحر.

:

سأعيد تنظيم الحماقة،

وبالنفس التي خبأتها بداخلي

سأُقَبلّكِ بحرارة

كأنكِ زوجتي.

:

إن لم يكن جسدك فصيحاً

والصوتُ حروفٌ ارجوانية،

ستضل تمارس الحب

بأنفاس خامدة.

:

بركنٍ فيك

إقطع الصوت تماما،

آن أن تعرف مدى تعاستك.

:

أحم حَمَلُكَ من ذئبك

وحدك مع الكلمة الأخيرة

وا أسفاه

أنت تعجز عن استبقائها.

:

لا تُقَبلّني بطريقة عادية،

وأنتِ كذلك، أيتها الشفاه الآثمة

مارسي الدبيب المُجنَّح،

كمن يُرَوّض فرساً جامحة.

