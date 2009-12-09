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ما يُسِرَّعُ المدهش!..


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5704 - 2017 / 11 / 20 - 15:36
المحور: الادب والفن
    


على ظهور خيول أصيلة
أطلق ما يُسِرَّع المدهش،
الاسباب الطائرة سريعة
تسير بخطٍ منحن.
:
كما تشق الهواء بجناحيك
وتخترق لب اللامع،
تسلل في الانحاء
ليس في الهدوء اكتفاء.
:
عندما تزحف للهجرة بعيداً
وتجري في العروق أبعد،
هناك نافذة للتنفس الحر.
:
سأعيد تنظيم الحماقة،
وبالنفس التي خبأتها بداخلي
سأُقَبلّكِ بحرارة
كأنكِ زوجتي.
:
إن لم يكن جسدك فصيحاً
والصوتُ حروفٌ ارجوانية،
ستضل تمارس الحب
بأنفاس خامدة.
:
بركنٍ فيك
إقطع الصوت تماما،
آن أن تعرف مدى تعاستك.
:
أحم حَمَلُكَ من ذئبك
وحدك مع الكلمة الأخيرة
وا أسفاه
أنت تعجز عن استبقائها.
:
لا تُقَبلّني بطريقة عادية،
وأنتِ كذلك، أيتها الشفاه الآثمة
مارسي الدبيب المُجنَّح،
كمن يُرَوّض فرساً جامحة.





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يعقوب زامل الربيعي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - ما يُسِرَّعُ المدهش!..