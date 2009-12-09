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المبنى المهجور


دلور ميقري
الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 23:55
المحور: الادب والفن
    


ساعة الغروب، ألوانها الخريفية تماهت مع أضواءٍ مبهجة، تلبّست مدخل المنزل المجاور.
رأيتني أتأمل تلك الأضواء، مفكّراً أن الأمر يتعلق بعيد ميلاد ابن الجيران. فيما أنا أراوح قدميّ عند مدخل شقتي الأرضية، لفتني وجهٌ أليف يطل من البيت المجاور، المعنيّ. كانت وجه امرأة فقدتُ أثرها مذ ربع قرن تقريباً. ما لبثت هيَ أن ظهرَت أمام باب بيتها، لتستقبل عدداً من الضيوف المدعوين. فكّرتُ عندئذٍ، بأن لقائي مع هذه المرأة سيكون حتمياً طالما أنها جارة لي. كذلك من الممكن أن يكون ولدانا يداومان في ذات المدرسة. فارقتُ موقفي على الأثر، لأمضي خفيفاً بإتجاه حديقة الدار الخلفية.
" ولكن، ما هذه النوافذ المطلة على الحديقة وكما لو أنها تخصّ شقتي؟ "، قلتُ في سرّي وأنا أسترد بصري من تلك الناحية. بينما كنتُ أهجس بسؤالي، راحت خطواتي تقترب حثيثاً من مبنىً مهجور. كنتُ حديث العهد بالسكن في الشقة، ولم يكن بالغريب إذاً أن أبدي فضولاً بمعرفة ما يحيطها من عمارات. البناء المهجور، كان مؤلفاً من دورين شأنه في ذلك شأن الأبنية الأخرى في المنطقة. لما صرتُ بمقابل البناء، وقع نظري أولاً على مكتبة في دوره الثاني وكانت عامرة بالمجلدات.
" آه، كأنما هيَ مكتبتي قد انتقلت بشكلٍ ما من الشام إلى بلد الغربة؟ "، هجستُ بهذه الفكرة وقد تفاقمت دهشتي. لما عدتُ مجدداً لأجول بعينيّ فيما حولي، فلأنني أضحيت على ثقة تقريباً بكون البناء المهجور جزءاً من شقتي. أو بالأصح، أن الشقة ما هيَ سوى إحدى أبنية فيللا. راجعتُ مسألة انتقالي للشقة على خلفيّة تهديداتٍ، كنت قد تلقيتها من خلال الإيميل بسبب مقالات سياسية. على طرف البناء، كان ثمة حجرة كراج تُرك بابها المعدنيّ مفتوحاً. لم يكن لي شأنٌ بأيّ سيارة، إلا أن فكرة أكثر جدّة راودتني: " لا شك أن أصدقائي سيسرون بالأمر، حيث يجدون مأوى لعرباتهم ". على الرغم من خراقة موضوع امتلاكي لهذه الفيلا، إلا أنني بتُ مقتنعاً بها لدرجة الانتقال لفكرة أخرى: " لا بدّ أن ثمة باب آخر للفيللا، مخصص للسيارة ". فلم يتأخر بصري في العثور على الباب المطلوب، وكان موارباً بدَوره. لم يكن للباب قفلٌ، وإنما مجرد مزلاجٍ يدويّ كما هوَ حال النوافذ. بعد أن أوصدتُ الباب، عدتُ ببقدميّ إلى جهة المبنى المهجور علّني أجدُ درجاً يؤدي إلى حجرة المكتبة. لاح لي الدرج حالاً، ولكنه كان مسدوداً بأثاثٍ أنتيكيّ الطراز. في اللحظة التالية، راعني انعكاس صورة آدمية على زجاج إحدى النوافذ. كاد الخوف أن يجمّدني، حينَ هجستُ بأن أحدهم قد يكون تسلل إلى المنزل خِلَل باب الكراج. خطواتي، صارت تتثاقل فيما كنتُ أحاول الوصول بسرعة إلى شقتي. الظلمة تكاثفت، حدّ أنني لم أعُد أبصر طريقي. فيما كنتُ تائه الخطى في الغلسة الخانقة، أخذتُ أبكّت نفسي كوني لم أهرع في الوقت المناسب لفتح باب الكراج ومن ثم الهروب منه إلى خارج الفيللا.





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دلور ميقري

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